新光三越南西周年慶首日爆買氣　35萬元滿額禮一小時換光

▲▼新光三越台北南西店周年慶首日，吸引大批消費者排隊等候入場。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越台北南西店周年慶首日，吸引大批消費者排隊等候入場。（圖／記者李毓康攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越2025周年慶首波5店登場，南西店上午店外就湧現人潮，店內更是情緒沸騰，櫃姐打氣歡呼還唱起應援歌，氣氛熱鬧，一開店買氣沸騰，消費 35 萬元的滿額禮 Apple Watch 不到一小時就全數換光，消費 3 萬元的滿額禮伊萊克斯電烤箱也馬上秒殺，iPhone 17 首日銷售即突破千台，韓國偶像Solar頌樂見面會，VVIP區入場券開放兌換後僅 1 分鐘就換完，業者表示全台周慶首日業績可達 8 億元，來客突破 8 萬人次。

▲▼新光三越台北南西店周年慶首日，消費者購買美妝保養品。（圖／記者李毓康攝）

新光三越周年慶今天開打，包括台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店與高雄三多店四家分店率先開跑。今年延續「滿千送點」主軸，化妝品單筆滿2,000元送2,000點，全館累計滿5,000元再送5,000點；名品、大家電及指定門市的法雅客、iStore單筆滿1萬元贈5,000點。活動首七日祭出skm pay限定，單筆刷卡滿1萬元即送1萬點。  

▲▼新光三越台北南西店周年慶首日，新光三越董事長吳東昇巡視各專櫃為銷售人員打氣。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越台北南西店周年慶首日，董事長吳東昇與副董吳昕陽出席為櫃姐打氣。（圖／記者李毓康攝）

今早南西店開門前依舊聚集人潮，讓南西商圈熱鬧不少，董事長吳東昇、副董事長兼總經理吳昕陽也都到場為員工打氣，場內包括櫃姐、工作人員也相當興奮，讓人附近的人都感染周年慶熱潮，吳昕陽表示，先前的預購會表現還不錯，應該到下午之後人潮會逐漸增加。

下午人潮持續湧進南西店，化妝品，精品彩妝買氣持續升溫，銷售成長突破 10%，其中以底妝類及唇彩最熱賣，包括YSL 完美底妝自由配、SHU UEMURA經典潔顏大油發燒組、DIOR迪奧巨星持色唇膏超受歡迎，且受到全球金價飆漲帶動，黃金相關商品買氣同步翻倍成長，加上全民出遊風潮與秋冬換季需求推動，男女流行服飾、休閒運動等商品買氣持續暢旺，其中更以歐美品牌的設計師服飾最受到消費者青睞，業績成長達雙位數。

▲▼新光三越台北南西店周年慶首日，消費者購買美妝保養品。（圖／記者李毓康攝）

業者表示今年化妝品品牌針對新客，主推自家熱賣的經典品項特惠組，以往約僅有5、6折優惠，今年下殺至 3.3 折，希望降低入手價吸引新客群，堪稱是近年最好買。此外美妝排隊的特惠組也較以往備貨多一倍，所以即便沒搶到第一波，之後來也有機會搶便宜。

▲▼新光三越台北南西店周年慶首日，消費者購買美妝保養品。（圖／記者李毓康攝）

而常客買力也爆發，首日 10／2 限時推出的消費 35 萬元送 Apple Watch Series 11 GPS 42mm，開門不到 1 小時就被換完，消費 3 萬元的卡友禮「伊萊克斯電烤箱」也瞬間被換完。iPhone 17手機首日銷售破千台，也帶動周邊配件同步熱銷成長超過 40% 家電首七日單筆滿萬送萬點，整體業績成長超過5%，首日搶購焦點集中於日韓大家電、大電視、冰箱、洗乾衣機、按摩家電等。

▲▼新光三越台北南西店周年慶首日，消費者購買家電及3C產品。（圖／記者李毓康攝）

而今年新光三越首度攜手韓國偶像Solar頌樂舉辦見面會，消息一出便引爆粉絲熱烈迴響，扣5000點兌換的VVIP區入場券1分鐘秒殺；扣2000點的VIP區入場券也快被換光，新光三越主管表示，南西店首日業績應可達到5億元，較去年成長0.5%，整個周年慶檔期目標挑戰20.8億元，較去年成長1%。
 

新光三越, 周年慶, 南西店, 消費熱潮, 熱鬧, 周年慶首日

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

