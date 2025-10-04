LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

fb ig video search mobile ETtoday

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

▲淡江大橋將於明年中正式通車。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣最受注目的建築 - 連接新北市淡水與八里的淡江大橋於 9／16 完成合龍，預計在明年 5 月正式通車，落成後不僅可將兩地車程縮短約 25 分鐘，更以 450 公尺的主跨刷新世界紀錄，成為全球主跨最長的單塔不對稱斜張橋，其巧思將與淡水日落巧妙輝映，淡江大橋的獨特身影，將與台北 101 並列成為北台灣對外的全新國際地標。

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

淡江大橋設計由已故國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）與其團隊操刀，以雲門舞集舞者的動態姿態為靈感，讓橋身線條呈現流動感。主橋塔造型則宛如雙手合十，寓意守護與祈福，結合結構創新與人文意涵，使其不僅是一項交通建設，更是一件雕塑般的公共藝術。

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網） ▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

淡江大橋的結構突破在於採用單塔不對稱設計，高 211.4 公尺的橋塔支撐長達 920 公尺的主橋段，在減少河中橋墩的同時，確保淡水老街望向觀音山與夕陽的景觀不被遮蔽。橋面也規劃了人行步道與自行車道，讓民眾能在橋上近距離欣賞河口風光，成為兼具交通與休閒的多功能空間。

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

而減少橋墩數量的設計，降低對河川流動與濕地生態的影響，施工過程也完整的環境監測與生態補償措施，展現基礎建設與自然共存的理念，大橋採用高耐震與耐候材料，設計壽命達 120 年，並配置智慧監測系統降低維護成本。

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

作為建築女帝札哈．哈蒂的遺作之一，淡江大橋承載了其將建築視為流動藝術的設計哲學。它的完工不僅是交通效率的提升，更是台灣在國際橋梁建築舞台上的一次亮眼宣告，象徵著人文、美學與工程的結合。當正式通車後，它將成為旅客進出台灣時的第一眼印象，與 101 大樓一同塑造國門意象。

▲淡江大橋。（圖／翻攝Zaha Hadid Architects官網）

淡江大橋, 合龍, 通車, 2026, 單塔不對稱斜張橋, 世界紀錄, 新北八里, 淡水, 台灣地標, 札哈哈蒂, Zaha Hadid, 雲門舞集, 橋梁設計, 環境永續, 智慧監測, 公共藝術, 國際建築, 觀音山, 夕陽景觀, 台北101, 國門意象

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

