網友激推10款「適合男生的底妝」　自然修飾毛孔、控油清爽零假面

文／美人圈

別再以為化妝是女生的專利！對男生來說，底妝就像一件乾淨的白襯衫，簡單卻能立刻提升形象。尤其當痘疤、黑眼圈、毛孔問題困擾時，選對底妝就能讓你看起來更有精神、提升好感度。這次幫你整理出10款網友激推的「適合男生的底妝」單品，從韓系遮瑕款、到歐美型男偏好的輕薄粉底液，總有一款最適合你！

男生底妝該怎麼選？

男生的皮脂腺分泌通常比女生更旺盛，容易出油、毛孔也比較明顯，但又不希望妝感過重或有假面感。建議挑選質地輕薄、自然、啞光或微霧面的底妝產品，同時兼顧保濕與持久度，避免過度光澤讓人一眼看出有化妝。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲男生建議挑選質地輕薄、自然、啞光或微霧面的底妝產品。（圖／IG@bamgyuuuu、@page.soobin）

另外，男生常常會遇到流汗、運動或午後出油的情況，因此粉底最好具備耐汗、抗熱、控油的效果，最後再搭配蜜粉定妝，才能讓妝容維持更久、不斑駁。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲選擇具有耐汗、抗熱、控油的效果的粉底。（圖／NARS、IG@bobbibrownkorea）

男生底妝推薦1：HERA 光采持久粉底液

男生底妝多追求乾淨清爽、不顯妝感，HERA這款光采持久粉底液正好符合需求。它是走光澤自然肌路線，上妝後皮膚會有一定的光澤，柔焦卻不死板，遮瑕力適中，薄擦就能自然的修飾痘疤、黑眼圈、泛紅與毛孔。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲HERA光采持久粉底液。（圖／IG@herabeauty_official）

男生底妝推薦2：HERA Black Cushion 黑金氣墊提亮氣墊

這款氣墊是EXO、ASTRO等韓星化妝師的愛用品，主打控油與輕薄妝感。最受男生喜歡的就是它的霧面效果，可以迅速壓住油光，一拍就能呈現乾淨清爽的膚況。遮瑕力屬於中上，但完全不厚重，特別適合油肌或容易出油的男生使用，上臉後彷彿天生好膚質，也因此被譽為「男生氣墊入門首選」。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲HERA Black Cushion 黑金氣墊提亮氣墊。（圖／HERA）

男生底妝推薦3：LANEIGE Neo型塑霧感氣墊

這款氣墊紅遍韓國，以一拍即持妝聞名。內含SPF42防曬係數，非常適合通勤或戶外活動的男生，不用再另外擦防曬就能快速出門。主打控油與長效持妝，能維持乾淨的霧面妝感，不怕大熱天或油光影響形象。包裝採用磁吸式設計，俐落又帶有科技感，男生隨手拿出來補妝也很自然。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲LANEIGE Neo型塑霧感氣墊。（圖／LANEIGE）

男生底妝推薦4：BOBBI BROWN 冬蟲夏草極萃粉底霜 

這款被譽為「養膚型底妝」，因添加冬蟲夏草精華，上妝同時能滋養肌膚。霜狀質地延展性佳，保濕與持妝兼具，建議搭配妝前乳、粉底刷薄擦，就能呈現自然光澤感。對膚質偏乾的男生特別友好，不易卡粉或顯厚重，整天帶妝也能保持清爽自然。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草極萃粉底霜 。（圖／IG@bobbibrownkorea）

男生底妝推薦5：BOBBI BROWN 持久無痕輕感粉底

這款粉底液以極輕薄卻持久著稱，上臉後能自然貼合膚質，不會有厚重假面感，非常適合不習慣化妝的男生。它能均勻膚色、修飾痘疤與泛紅，妝效乾淨俐落，就像天生膚況好。特別適合需要素顏感的場合，如面試、上班或日常外出。網友評價普遍認為：「妝感超自然，像沒化妝卻氣色變好」

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲BOBBI BROWN 持久無痕輕感粉底。（圖／Bobbi Brown官網）

男生底妝推薦6：NARS 瞬效裸肌蜜 SPF30 

這款潤色型保濕乳液被稱為懶人救星，只要簡單擦上一層就能快速均勻膚色，質地輕盈帶水感，妝效自然透亮，不會厚重或顯妝感，特別適合追求素顏感的男生。因為同時具備保濕與防曬功能，對乾肌或長時間待在冷氣房的上班族來說非常友好。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲NARS 瞬效裸肌蜜 SPF30 。（圖／NARS）

男生底妝推薦7：M.A.C 超持妝柔焦輕粉餅

這款粉餅還有一個可愛暱稱叫「磨皮餅」，它的粉質非常的細，能瞬間柔焦毛孔與小瑕疵，遮瑕度高又方便攜帶，油肌男生可以用來隨時補妝，打造乾淨的霧面妝效，特別適合臉部容易出油、又想要清爽俐落妝感的人。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲M.A.C 超持妝柔焦輕粉餅。（圖／M.A.C）

男生底妝推薦8：Armani 高訂完美絲絨水慕斯粉底PRO

Armani這款粉底液上臉後能呈現霧光兼具的高級妝效，不會厚重卻自帶質感，讓整體氣質看起來乾淨又貴氣。非常適合要出席會議、宴會或正式場合的男生。另外更擁有抗汗、抗濕熱與吸油功能，就算在台灣的潮濕夏天或長時間戶外活動，也能長效維持妝容，不怕斑駁卡粉脫妝。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲Armani 高訂完美絲絨水慕斯粉底PRO。（圖／IG@armanibeauty）

男生底妝推薦9：植村秀 無極限超持久輕粉底

植村秀這款無極限超持久輕粉底堪稱油肌、混合肌的救星，非常受日本男生喜愛！它的質地輕盈卻有極佳遮瑕力，能自然修飾痘疤、泛紅與毛孔，妝效呈現乾淨的柔霧感。最大特色就是持妝力超強，不僅耐磨、抗汗，妝效還能越晚越自然，色號也特別適合亞洲膚色。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲植村秀 無極限超持久輕粉底。（圖／Shu Uemura）

男生底妝推薦10：媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液

媚比琳這款經典粉底液在開架市場非常受歡迎，被譽為「平價粉底天花板」，是許多學生與小資族男生的首選！主打控油、抗汗與柔焦毛孔，質地輕盈好推勻，遮瑕度中等偏上，能自然修飾毛孔與膚色不均，妝效呈現乾淨的啞光霧面感，搭配蜜粉定妝後能維持整天清爽不泛油光，是第一次嘗試底妝的男生首選。

▲男生底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液。（圖／Maybelline）

2025男生髮型範本25款：兩側短、微分碎蓋、日系中長髮，不用整理就有型！

10大「微分碎蓋」男生髮型範本，自然微分修飾臉型、顯臉小超加分！

2025韓國男神同款香水推薦！GD、朴寶劍、車銀優同款香水是它，中性耐聞，男女噴都適合

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

