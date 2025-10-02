許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

▲許瑋甯生子後人氣旺，代言一個接一個。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

許瑋甯生子後火速復工，代言接不完，擁有一頭蓬鬆秀髮的她，也拿下了潘婷全新代言，為此她也首度分享自己的奇蹟哲學，她說：「每天平衡忙碌的工作與生活，雖然不簡單，但其實只要每天都有一些小小奇蹟發生，就會讓我覺得甘之如飴，譬如超難超長台詞一次OK，例如工作順利趕在天黑前收工回家，再例如一整天都保持我的頭髮髮根清爽、髮絲順滑、髮尾亮澤，就是奇蹟。」

從模特兒一路走到實力派演員，許瑋甯去年以《不夠善良的我們》創下連續兩屆蟬聯金鐘視后的紀錄。如今迎來人生新階段的她，狀態依舊亮眼。她分享，無論是想做的事、即將詮釋的角色，都會在腦海中鉅細靡遺地繪製畫面，並透過這份相信的力量，讓想像成真。這份堅定信念不僅展現在演藝事業上，她笑說生活中也常遇到「像魔法般」的巧合時刻，當她需要某個東西時，它居然就在包包或口袋裡，「就覺得這好像是有魔法一樣」。

在長年拍攝與忙碌生活中，頭髮狀態始終是她最在意的細節之一。染燙與頻繁造型下，要同時維持蓬鬆、順滑與亮澤，對她來說幾乎是不可能的任務。「能在每天的拍攝與忙碌生活中，依然保持髮根清爽、髮絲順滑、髮尾亮澤，就是奇蹟。」





▲許瑋甯產後身材快速回歸。（圖／記者林敬旻攝）

▲（圖／品牌提供）

說到許瑋甯代言接不完，就必須提到她產後復出就獻給UNIQLO，代言照直接美回巔峰，升格成為母親的她，更多了一份溫柔感。她以一身紅色圓領針織衫搭配合身喇叭牛仔褲，露出纖細腰身，簡單俐落的搭配，光是坐著都能散發高級感。