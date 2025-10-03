髮量越來越少已成全民煩惱！「6個方法」幫你改善落髮

▲掉髮的原因有許多，如何避免落髮是關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

落髮年紀下修中，現代人生活緊張忙碌，落髮是許多人正面臨的問題，無論男性、女性，年齡或大或小，都有可能受到影響，落髮原因眾多，除了遺傳以外，壓力、生活習慣、營養失調都可以造成，如何避免落髮？以下幾個方法幫你改善。

▲擁有充足睡眠也可以減緩落髮。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

#保持健康習慣

保持健康的生活習慣對頭髮保養至關重要。規律的作息和充足的睡眠有助於身體的新陳代謝，從而促進毛囊健康。壓力過大也會導致落髮，建議適當放鬆，例如透過冥想、運動或休閒活動來減壓。

#均衡的營養攝取

頭髮的主要成分是角蛋白，富含蛋白質的食物如魚類、蛋類、豆類等都有助於強健髮絲。此外，維生素和礦物質如鐵、鋅、維生素B群、維生素D等，對維持毛囊功能也非常重要。適量補充這些營養素，能有效改善髮質，減少掉髮情況。

#選擇適合的洗髮產品

有些人因為使用了不合適的洗髮精，導致頭皮敏感、毛囊受損。建議選用無添加過多化學成分且適合自己髮質的產品，並避免過度洗頭。過度清潔反而會刺激頭皮，導致皮脂分泌過多，進而影響毛囊健康。

#多多幫頭皮按摩

透過輕柔的按摩，能增加頭皮的血液循環，促進養分供應到毛囊區域，幫助髮根更健康。

#避免過度染髮、燙髮等高熱處理

過度頻繁的染燙都會對髮絲和毛囊造成損害。適當減少這些造型操作，能減少頭髮受損的機率。

#定期檢查身體

一些內分泌失調或慢性疾病如甲狀腺功能異常、貧血等都可能導致落髮。如果落髮情況嚴重，應及時尋求皮膚科醫生或專業醫師的建議，以找出根本原因並對症下藥。