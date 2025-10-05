林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！絕美禮服連發　仙氣與氣場全開

fb ig video search mobile ETtoday

林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友

▲林志玲。（圖／取自林志玲IG，下同）

圖文／CTWANT

女神真的不會老！50歲的林志玲最近在IG上曬出多張生活近照，其中兩張洗完臉後的素顏自拍，讓粉絲驚呼「神顏再現」，網友更直喊：「根本是20歲少女吧！」不只膚況超好，整個人狀態也透出滿滿少女感，完全看不出歲月痕跡。

零濾鏡素顏近照狀態驚人保養靠長期累積

林志玲這兩張素顏照中，膚質細緻、氣色明亮，小小嘟嘴的俏皮模樣讓人眼睛一亮，也再次證明她長年保養的實力！她私下非常重視日常保養，也愛用美容儀器維持膚況，靠的是日復一日的穩定習慣，難怪每次出鏡狀態都好得不可思議。

林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友

一顆包子咬11下＋愛吃肥肉　吃法藏逆齡保養祕訣

許多人也好奇志玲姊姊的凍齡秘訣，其實就藏在生活細節裡！她先前拍小籠包吃播的影片時，就被網友發現一顆生煎包竟會細嚼慢嚥咬足11下。這種慢食習慣不但能幫助消化、減少腸胃負擔，也有助於控制食量，長期下來對體態與膚況都有正面影響。

林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友

另外，她也坦言自己超愛吃肥肉。適量攝取富含膠原蛋白與脂肪的部位，對維持肌膚彈性也有幫助！她並不刻意節食，而是靠聰明的飲食方式養出好膚質與少女感，這種真實又親民的保養法，也讓網友直呼：「太有說服力了！」

林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友

紅毯連發禮服照　仙氣與氣場全開

素顏照都這麼讓人驚艷，出席活動時的造型更是氣場全開！林志玲最近出席活動時連發多套紅毯美照，從華麗金色亮片禮服到優雅裸粉色長裙，每一套都完美展現她的身段與仙氣。網友紛紛留言「這根本不是50歲吧」、「志玲姊姊的氣質真的無人能比」，照片一曝光立刻登上熱搜焦點！

林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友

林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友

從容優雅活出自我　女神魅力始終如一

不論是素顏、紅毯，還是生活日常，林志玲總是展現最自然又優雅的一面。她用自律與智慧詮釋「美」不只是外貌，更是一種生活態度。50歲依然光彩照人，也難怪每次現身都能驚艷全場，再次掀起網友熱議！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

