秋冬最值得入手的精品香氛TOP3！J’ADORE香膏、髮香香水自然散發優雅

2025秋冬最值得入手的精品香氛TOP3！最強稀有限量珍藏、天然髮香儀式全收錄

▲秋冬三大品牌同步端出奢華之作。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

秋冬是香氛愛好者一年中最期待的季節，不僅適合沉靜深邃的氣味氛圍，更是精品香氛品牌爭相推出話題新品的時刻。今年，從經典花香到極致工藝典藏，再到兼具護髮功效的髮香水，三大品牌同步端出奢華之作，為你的秋冬增添專屬的儀式感。

1.Hair Rituel by Sisley：香氛×護髮的「悸動香水」

Sisley首次跨界推出兼具髮香與香水特性的《悸動香水》，靈感來自品牌護髮系列的標誌性柑橘木質調。前調是氣泡柑橘與綠葉的清新，中調轉為沉靜草本，尾韻則以木質溫潤收束，像一場從心跳到悸動綻放的浪漫旅程。

▲Hair Rituel by Sisley「悸動香水」100ml／3,850元。（圖／品牌提供）

配方選用77%天然植物性酒精，能輕柔包覆髮絲，讓香氣持久縈繞，同時兼具潤澤與防護。瓶身設計俐落簡約，搭配細緻霧化噴頭，一噴散發法式優雅感。

▲Hair Rituel by Sisley「悸動香水」100ml／3,850元。（圖／品牌提供）

2.Dior J’ADORE：金緻奢華再進化

Dior J’ADORE系列今秋推出全新香氛單品《J’ADORE 香膏》與《J’ADORE 金萃身體油》。《J’ADORE 香膏》以珍稀「茉莉蠟」打造絲滑質地，透明膏體中更閃爍「金緻珍珠母貝微珠」，一抹即可延展出迷人花香。純白與燦金兩款外殼，分別象徵清新與奢華，低調中散發耀眼魅力，完美升級日常隨身香氛體驗。

▲Dior J’ADORE 香膏 3.2g／2,900元。（圖／品牌提供）

而全新《J’ADORE 金萃身體油》則蘊含茉莉精萃與珍珠母貝金粒子，輕盈不黏膩的質地一抹綻放金萃光澤，滋潤同時散發經典花束香氣。​

▲Dior J’ADORE 金萃身體油 200ml／3,400元。（圖／品牌提供）

3.Maison Francis Kurkdjian × Baccarat：全球僅54組的工藝典藏

若說今年最矚目的收藏級香氛，非Maison Francis Kurkdjian與Baccarat攜手推出的《Baccarat Rouge 540 水晶之燄限量工藝典藏版》莫屬。

▲Maison Francis Kurkdjian × Baccarat 《Baccarat Rouge 540 水晶之燄限量工藝典藏版》全球限量54組。（圖／品牌提供）

全世界僅有54組，由19位法國頂尖工匠純手工製作，總耗時500小時，以Baccarat獨家的「24K金煉紅工藝」將水晶幻化為華麗殷紅。每件作品皆擁有獨立編號，並附上專屬證書，藏家更享有專屬補充瓶購買權益。

香氣部分則升級至前所未有的濃度，採用100%純龍涎香萃取，交織橙花、茉莉與木質基調，帶來更深邃的感官體驗。

秋冬, 香氛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

