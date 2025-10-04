柑橘調療癒舒心！Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

記者曾怡嘉／綜合報導

柑橘香正夯，Hair Rituel推出第一瓶悸動香水，定調為柑橘木質香，療癒舒心香氣讓人一聞難忘，Maison Margiela 無盡夏日淡香精也以明亮柑橘香為前調，就連RMK的全身體保養也以柑橘花香調為主，保養同時讓人感受正能量。

以髮品知名的 Hair Rituel推出悸動香水，以喚醒感官的柑橘香氣揭開序幕，承接充滿草本能量的含羞草中調，最終落在溫潤舒適的琥珀基調，整體呈現柑橘木質調，完美呈現悸動的氛圍。

▲Hair Rituel 悸動香水，100ml，3,850元。

這也是的 Hair Rituel推出的第一瓶香水，與市面上香水不同，此款是專為髮絲和肌膚量身打造，僅含有 77% 的天然酒精，也是用在髮絲上能適用髮絲上，選用植物性酒精，香氣能長時間停留、自然擴散，成為香氣自然的「身體與髮絲香水」。

▲Maison Margiela 無盡夏日淡香水，100ml，5,600元。

Maison Margiela 無盡夏日淡香精也以明亮的柑橘前調，揉合日曬後肌膚的溫潤氣息，以及義式傍晚微醺時光的微甜，氣息中交織出如盛夏午後般自由無拘、無憂又能與人共享的美好時光。

▲RMK 柑橘花香身體保養系列。

RMK以「W修護菁萃油」為靈感，推出「柑橘花香香氛」手部與身體保養，在清新的柑橘與花香中點綴草本香調，讓香氣更添層次，心情也跟著放鬆起來。一共推出兩種品項，潤膚護手精華抹在雙手上能瞬間形成保護膜，兼具保濕與柔膚效果，養出纖纖玉手；潤膚油乳有著滑順乳狀質地，一抹立刻被肌膚吸收，柑橘香氣讓人愉悅舒心，保養同時讓人感受正能量。