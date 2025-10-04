fb ig video search mobile ETtoday

柑橘調療癒舒心！Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

>

記者曾怡嘉／綜合報導

柑橘香正夯，Hair Rituel推出第一瓶悸動香水，定調為柑橘木質香，療癒舒心香氣讓人一聞難忘，Maison Margiela 無盡夏日淡香精也以明亮柑橘香為前調，就連RMK的全身體保養也以柑橘花香調為主，保養同時讓人感受正能量。

▲▼柑橘調香氛。（圖／品牌提供）

以髮品知名的 Hair Rituel推出悸動香水，以喚醒感官的柑橘香氣揭開序幕，承接充滿草本能量的含羞草中調，最終落在溫潤舒適的琥珀基調，整體呈現柑橘木質調，完美呈現悸動的氛圍。

▲▼柑橘調香氛。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 悸動香水，100ml，3,850元。

這也是的 Hair Rituel推出的第一瓶香水，與市面上香水不同，此款是專為髮絲和肌膚量身打造，僅含有 77% 的天然酒精，也是用在髮絲上能適用髮絲上，選用植物性酒精，香氣能長時間停留、自然擴散，成為香氣自然的「身體與髮絲香水」。

▲▼柑橘調香氛。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela 無盡夏日淡香水，100ml，5,600元。

Maison Margiela 無盡夏日淡香精也以明亮的柑橘前調，揉合日曬後肌膚的溫潤氣息，以及義式傍晚微醺時光的微甜，氣息中交織出如盛夏午後般自由無拘、無憂又能與人共享的美好時光。

▲▼柑橘調香氛。（圖／品牌提供）

▲RMK 柑橘花香身體保養系列。

RMK以「W修護菁萃油」為靈感，推出「柑橘花香香氛」手部與身體保養，在清新的柑橘與花香中點綴草本香調，讓香氣更添層次，心情也跟著放鬆起來。一共推出兩種品項，潤膚護手精華抹在雙手上能瞬間形成保護膜，兼具保濕與柔膚效果，養出纖纖玉手；潤膚油乳有著滑順乳狀質地，一抹立刻被肌膚吸收，柑橘香氣讓人愉悅舒心，保養同時讓人感受正能量。

關鍵字：

香水, 柑橘, 保養, 身體, 療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

韓國最強「不老女神」徐貞姬年過60被誤認30歲　凍齡神顏網讚越來越漂亮

韓國最強「不老女神」徐貞姬年過60被誤認30歲　凍齡神顏網讚越來越漂亮

營養師：烤肉別只吃肉！ 搭配「5種蔬果」提升代謝力 Crocs變走秀鞋！用布料＋鞋扣　設計師JENN LEE大改造成超級時髦款　 秋冬被喵星人正式接管！LV手袋變萌了、蔡依林18萬貓咪晚宴包搶到斷貨 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴 8款層次剪染髮顏色推薦！摩卡可可棕、暖陽棕像打上高光　顯白又高級 IU仙氣飄飄奪視后　CHAUMET勝利耳環見證光榮時刻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面