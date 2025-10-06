fb ig video search mobile ETtoday

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

▲▼別惹到他們！「3星座」最會翻臉不認人 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲這3個星座一旦翻臉就回不到從前。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些星座平時看似和氣、講義氣，但一旦觸碰到他們的底線，翻臉的速度之快，讓人措手不及。點名最容易「翻臉不認人」的星座Top3，你猜對了嗎？

#第一名 天蠍座

天蠍座的感情極端又深沉，他們在關係中投入很深，但同時也非常敏感。若他們感覺被背叛，會瞬間從信任變成防備，冷漠斷聯、封鎖拉黑都不手軟。天蠍不喜歡糾纏，一旦決定放棄，代表那個人已不值得留在他們的世界裡。別看他們表面平靜，內心早已將帳本結清，對他們來說，感情一旦破碎，就沒有修補的意義。

▲▼別惹到他們！「3星座」最會翻臉不認人 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第二名 摩羯座

摩羯座平時理性又克制，看似不易情緒化，但他們的冷淡往往比憤怒更可怕。摩羯不會隨便翻臉，但一旦有人觸犯他們的原則、讓他覺得「不值得再信任」，他就會果斷切割。摩羯不喜歡浪費時間在無效的人際關係上，翻臉時往往冷靜、乾脆，讓對方有種「從未認識過他」的錯覺。他們不是報復型，而是現實到極致，一旦認定「沒必要再聯絡」，就會徹底消失。

#第三名 雙子座

雙子座表面隨和健談，但他們其實變化極快，感覺一過、耐心用盡，立刻就能收回笑容。雙子不太留戀舊情或老友，一旦覺得關係太沉重或對方讓他不舒服，他們會瞬間抽離。翻臉時雙子可能嘴上輕描淡寫，但實際上心門已關，連解釋都懶得給。

