5款輕奢精品包推薦！邵雨薇搶曬MK鎖頭包　LongchampＸGloverall 2萬多收

▲輕奢精品包不靠搶眼Logo卻能悄悄撐起全身穿搭氣場。（圖／品牌提供）

輕奢精品包的魅力，就在於剛剛好的奢，不靠Logo搶眼，卻能悄悄撐起全身穿搭的氣場。透過精緻細節、經典元素，或是低調卻充滿設計巧思，提升整體質感。這次就來分享五顆輕奢包款，價格落在1～2萬多，不會讓你吃土，卻能在日常裡多了一點自信光環。

輕奢精品包推薦：TORY BURCH ROMY肩背包

TORY BURCH超受歡迎的ROMY系列包款，以柔美輪廓勾勒輕盈姿態，兼具優雅實用，映襯自信風格。這顆ROMY肩背包，小巧包身注入柔雅弧度，演繹摩登個性。手提與肩背設計，滿足多樣背攜方式。

▲TORY BURCH超受歡迎的ROMY系列包款。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH ROMY小型肩背包／13,500元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：Michael Kors Hamilton鎖頭包

人氣女神邵雨薇都愛的Michael Kors Hamilton鎖頭包，是設計師以旅行中逛跳蚤市集發現的復古手提旅行袋為靈感，於2009年所推出的經典包款。今年品牌保留Hamilton標誌性圓形鎖頭，並增添全新東西向包型強勢回歸，黑色更是百搭時髦不怕退流行，滿足不同穿搭需求。

▲Michael Kors HAMILTON鎖頭包／15,000元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：Gianni Chiarini Miss Marcella麂皮扭結手提包

這顆麂皮包身搭配扭結、流蘇與鉚釘細節，焦糖色襯以黑鎳鉚釘，優雅中帶有叛逆張力。以輕快律動的扭結流蘇搭配個性化鉚釘設計，展現當代女性自由不羈的自信姿態。除了細膩柔軟的麂皮，也有純黑色的皮革款式，充滿時尚魅力。

▲Gianni Chiarini Miss Marcella麂皮扭結手提包／16,800元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：Longchamp X Gloverall Le Roseau包

秋冬還不能錯過這顆Longchamp X Gloverall Le Roseau包款，這次Longchamp與Gloverall首度攜手合作，在時尚與皮具領域的精髓完美融合。經典Le Roseau包款上的竹節釦設計，加上寬敞俐落的包型與標誌性細節，讓包款更加百搭優雅。

▲Longchamp X Gloverall聯名Le Roseau肩揹袋（海軍藍色）／24,900元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：BALLY BECKETT 小斜背包

BALLY的BECKETT小斜背包，完美體現品牌近年回歸初心、強調設計延續的企圖心。標誌性的BALLY CREST在包身低調點綴，尺寸剛好、不浮誇，既適合都會通勤，也能勝任午後咖啡約會。穿西裝可以拎、穿牛仔褲也不違和的斜背包款式。

▲BALLY BECKETT 小斜背包 ／26,900元。（圖／品牌提供）



