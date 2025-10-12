fb ig video search mobile ETtoday

蔡依林、王淨愛用！2025最熱門「A醇保養」3大明星單品　抗老光澤有感

蔡依林、王淨不藏了！2025年最熱門「A醇保養」3大明星單品，用神級A醇抗老

▲蔡依林、王淨都在用A醇保養。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

A醇（Retinol）已是近年保養圈公認最受矚目的成分之一，能幫助肌膚展現更平滑細緻的狀態，素有「保養小熨斗」的美譽。過去因為擔心刺激而讓人卻步，但隨著專利科技的進步，如今A醇保養已經能兼顧溫和與高效，成為許多皮膚科醫師和美容編輯日常護膚的選擇。

蔡依林、王淨等女星更公開分享自己離不開A醇單品。這回編輯盤點三大熱搜A醇保養：護妍天使逆時肌活系列、ELIXIR超能A醇小金管、資生堂國際櫃A醇小熨斗，一次解鎖天后與人氣女神的光澤秘訣。

1. ELIXIR 怡麗絲爾「膠原A醇超能撫紋精華 #超能A醇小金管」：蔡依林的睡前保養步驟

ELIXIR以膠原蛋白科研著稱，累積獲得超過72項美妝大賞肯定，穩坐日本熱銷排行榜。最新推出的「膠原A醇超能撫紋精華#超能A醇小金管」，搭載獨家 超能膠原因子™與高純度A醇（經日本厚生省核准可用於改善細紋的成分），針對「氣墊膠原」流失問題，讓肌膚看起來更有彈性。

▲ELIXIR怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華 15g／2,000元、22g／2,500元。（圖／品牌提供）

蔡依林分享自己的保養流程： 睡前一定會先擦「光速精華」打底，再疊上「小金管」加強，頸部也不放過。她形容這樣的組合能讓早晨起來膚況更明亮，也讓妝容更服貼。

2. 資生堂國際櫃「激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳 #A醇小熨斗」：王淨直呼「超級喜歡」

資生堂國際櫃全新「A醇小熨斗」，以專利無針填充科技搭配淡斑複合配方，幫助膚況看起來更平滑明亮。

品牌摯友王淨在廣告中大方分享：「小熨斗真的很溫和，用起來讓肌膚感覺更細緻、紋路也變得不明顯。」她甚至笑說，就像為肌膚做了小小熨燙般的平整感。

▲資生堂國際櫃激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳 30ml／3,200元。（圖／品牌提供）

3.. 護妍天使 DermaAngel「逆時肌活系列」：科研級超級5A醇，青春守護隊友

護妍天使在品牌十週年推出首支抗老系列「逆時肌活系列」，以靈感源自醫美趨勢的超級5A醇配方登場。它結合五大維他命A衍生物，Retinyl Palmitate、Bakuchiol、Retinol、Retinal、HPR，形成接力機制，由表層到肌底一一照顧。

皮膚專科醫師林昀萱分享：「五合一的超級5A醇配方，是目前少見的設計，能夠兼顧多層次需求，也比單一A醇來得更全面。」系列還加碼普拉斯鏈、六胜肽與PDRN修護因子，是一支安全又全面的A醇保養品。

▲護妍天使1%緊緻撫紋A醇微晶精華 30ml／1,280元、0.5%緊緻彈力A醇乳霜 50ml／1,180元、0.3%緊緻撫紋A醇亮眼霜 20ml／980元。（圖／品牌提供）

明星單品包含：1%緊緻撫紋A醇微晶精華： 暱稱為「隱形拉提感受」，搭載水解海綿微晶，加速吸收。 0.5%緊緻彈力A醇乳霜： 夜間修護首選，結合4D玻尿酸與維他命E，保濕同時潤澤。0.3%緊緻撫紋A醇亮眼霜： 眼周專屬，搭配陶瓷冰感按摩頭，舒緩乾燥。

▲護妍天使1%緊緻撫紋A醇微晶精華 30ml／1,280元、0.5%緊緻彈力A醇乳霜 50ml／1,180元、0.3%緊緻撫紋A醇亮眼霜 20ml／980元。（圖／品牌提供）

