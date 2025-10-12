張員瑛、潤娥、IU「幼態臉拉提術」化妝密技公開　立體輪廓視覺減齡5歲

fb ig video search mobile ETtoday

張員瑛、潤娥、IU都靠它！韓星「幼態臉拉提術」化妝密技全公開，視覺減齡5歲不顯裝嫩！

▲潤娥、IU、張員瑛。（圖／yoona__lim IG、iuofficial IG、for_everyoung10 IG）

圖文／CTWANT

幼態臉，才是美妝圈的長青流量密碼！

從「國民妹妹」IU、新生代女團的「完顏擔當」張員瑛，到經典的「國民初戀」潤娥，她們的共通點不只是紅遍亞洲，更擁有一張自帶「膠原蛋白感」和「無辜感」的幼態臉。這類臉型最大的特色是臉部線條柔和、中庭視覺較短，給人一種永遠充滿元氣、沒有攻擊性的少女氛圍。但別灰心！美妝界最熱議的話題就是「幼態臉拉提術」可以靠化妝達成！尤其是對於低鼻樑或臉部開始出現疲態的人來說，掌握這套韓星級技巧，能讓你的視覺年齡瞬間往下修。

資生堂特別邀請人氣彩妝師昀熹老師為我們講解如何畫出神級的低鼻樑或無鼻樑幼態妝感！

▲美妝界最熱議的話題就是幼態臉。（圖／iuofficial IG、for_everyoung10 IG、yoona__lim IG）

關鍵技巧一：遮瑕膏就是你的「玻尿酸」— 聖水洞爆紅「線雕拉提修容術」！

「幼態」的精髓在於飽滿感。隨著年齡增長或天生輪廓不夠立體，臉部容易出現凹陷陰影，這就是顯老的關鍵。今年秋冬，韓國美妝界從聖水洞紅回銀座的潮流，就是降低深色修容，改以光線來「打澎」、「留白」，瞬間營造出青春感！

幼態妝容的遮瑕技巧：資生堂「線雕拉提修容術」

這一步是達成「幼態臉拉提術」的靈魂！只要一支遮瑕棒，就能秒變時髦韓妞發光幼態臉：

選擇比粉底色號淺一階的遮瑕棒，劃出以下「三筆線」，就能創造提拉感。

撫平淚溝：選擇比膚色白兩色的遮瑕膏、質地水潤的遮瑕膏，精準點在淚溝最深處、眼下三角區和蘋果肌上方。（如圖）然後再用指腹粉撲輕輕推開！

▲選擇比粉底色號淺一階的遮瑕棒，劃出以下「三筆線」，就能創造提拉感。（圖／黃筱婷攝）

拉提輪廓：輕輕塗抹在嘴角旁邊、顴骨下緣處橫向畫一條遮瑕膏，在均勻推開，這兩處的遮瑕能夠瞬間將法令紋撫平和臉部提拉往上提，整個人變得年輕五歲。

修飾低鼻樑： 低鼻樑的姐妹請注意！不要從山根一路打亮到底，而是利用遮瑕膏在鼻頭下方和鼻樑上輕點一點，再暈開提亮，能夠創造短中庭的可愛感，同時讓鼻頭看起來更翹、更精緻。

▲資生堂國際櫃超進化光感輕潤遮瑕棒 $8色／1,550元。（圖／黃筱婷攝）

幼態臉神級助手：多功能線雕遮瑕棒

要達成「線雕拉提修容術」，遮瑕棒的柔順質地與光學粒子缺一不可，才能畫線不卡紋，光線零死角。資生堂國際櫃超進化光感輕潤遮瑕棒擁有柔順絲滑的奶油質地，一筆就能完成遮瑕、打亮、修容。內含光采微晶粒子能運用光學原理將瑕疵隱形；超涵水玻尿酸與四國柚子籽精萃則能長時間保濕，讓膏體不顯乾、不卡粉，完美融入膚紋，為肌膚提供最優質的保護屏障。

▲資生堂國際櫃超進化光感輕潤遮瑕棒 $8色／1,550元。（圖／黃筱婷攝）

關鍵技巧二：氛圍感定錨 — 血色腮紅與水光嫩唇

成熟的妝容多半搭配修容和霧面唇膏，但幼態臉追求的是「從肌底透出的好氣色」。

腮紅位置：將液態或膏狀的粉嫩色腮紅，大面積輕拍在眼下與鼻樑兩側（類似曬傷妝範圍），這個畫法能提升臉頰飽滿度，模擬體溫上升的自然紅暈。

豐潤唇形： 唇妝要飽滿、豐盈，才能營造「時尚嘟嘟唇」的幼態感。

氛圍感定錨：自然血色腮紅告別粉感過重的腮紅，液態腮紅露更能模擬從皮膚底層透出來的自然紅暈，完美契合幼態臉的清透感。

小編推薦：

1. TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏 

顛覆以往的全新唇膏質地，蕊心超級濕滑，質地靈感來自柔軟細膩的plongé皮革觸感，帶來絲滑貼膚的唇部觸感，原來是將固態實心質地化為液態般的唇膏感，讓你一擦輕盈滑順、一抹即化，同時還設計出鮮明大膽的色彩張力！讓你擦上後從濕潤瞬間又變回時尚霧，簡直是太完美了！

▲TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏 全新10色／2,200元。（圖／黃筱婷攝）

▲左為主打色F2，TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏 全新10色／2,200元。（圖／黃筱婷攝）

2.LANCOME蘭蔻唯我奶霜腮紅露

專為解決液態腮紅易乾、難暈染問題而生。以三重維他命精華E、B3、B5為基底，結合油包水乳化科技，質地如奶霜般絲滑好暈染，輕輕一點就能在肌膚上融化，呈現高級柔霧妝感，實現長達12H的持妝顯色，輕鬆創造自然柔粉澎嫩的幼態臉頰。

▲蘭蔻《唯我奶霜腮紅露》／ 1,400元。（圖／品牌提供）

▲LANCOME蘭蔻唯我奶霜腮紅露色號主打色#40、#10、#30／1,400元。（圖／品牌提供）

原始連結

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

熱門文章

ET Fashion

推薦閱讀

