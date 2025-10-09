《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度

▲趙露思新劇《許我耀眼》再掀討論熱度。（圖／取自電視劇許我耀眼微博，下同）

圖文／CTWANT

趙露思在《許我耀眼》中為了飾演幹練的女主播「許妍」而瘦身、調整妝容，確實展現了從以往甜美可愛感的「皮相美人」轉向更為立體、精緻的「骨相美人」。「骨相美人」的彩妝重點在於強調臉部的骨骼結構和立體度，而非一味追求可愛的圓潤感，來看看趙露思「骨相美人」的彩妝重點有哪些？

《許我耀眼》趙露思「骨相美人」彩妝重點：銳利的眉型與立體眉眼（眉包眼）

趙露思在劇中告別了以往偏平緩的一字眉，改為帶有明顯眉峰的柳葉眉或標準眉。眉峰的提拉能從視覺上提升臉部折疊度，使眉眼更有神、輪廓更立體。畫出清晰的眉毛下緣線，讓眉毛「包」住眼睛的視覺感，能放大眼部結構，增加英氣和成熟感。

彩妝技巧：

眉峰位置可落在眼尾垂直上方，強調一個俐落的角度。

運用眉部修容（淺灰色修容粉）從眉頭延伸至山根，打造自然的鼻樑線條。

《許我耀眼》趙露思「骨相美人」彩妝重點：精準的輪廓修容與提亮

「骨相美」的核心是光影對比，透過修容和提亮（高光）來雕塑臉部骨骼，掌握以下這些重點技巧就能打造出骨相美人。

修容｜顴骨下方： 沿著顴骨下方凹陷處斜掃陰影，製造臉部線條的收縮感，視覺上讓臉更緊緻、俐落。

修容｜外輪廓線： 從耳下沿著下顎線輕掃，收緊下頜，打造清晰的下顎線。

鼻影： 不僅修飾鼻樑，更重要的是修飾鼻頭，例如畫U字陰影來內縮、拉提鼻尖，讓鼻子更精緻挺翹。

打亮｜強調臉部的「高點」：顴骨上方、鼻樑中段、額頭中央、下巴尖。

打亮｜利用提亮來「填補」凹陷：如淚溝、法令紋、太陽穴等，使臉部線條更飽滿流暢。

資生堂 超進化光感輕潤遮瑕棒

想要趙露思的臉一樣緊緻又有拉提感，那這支資生堂遮瑕棒也能成為化妝好夥伴，在「眼下、眼頭並延伸到太陽穴」、「法令紋」、「嘴角延伸到鬢角」，用比原本膚色淺些的色號畫出以上線段，接著用手或者手指粉撲輕輕拍點開即可，透過亮面來填補凹陷並且提升蘋果肌位置，側臉也無需再多修容，保留原本膚色就有自動修容的感覺。

▲資生堂 超進化光感輕潤遮瑕棒 全8色／1,550元。（圖／廖怡婷攝）

如果想要更強調受光面，那就在臉上畫「Ｓ」來打亮，技巧就是沿著臉部「受光面」然後上下用粉撲或者手指勻開，就能讓臉部更亮，打造出趙露思骨相美人的立體折疊感。而且遮瑕棒中添加玻尿酸與柚子籽精萃、堅果油來避免推不開或產生乾紋。

▲絲滑的奶油質地讓細紋、瑕疵一抹隱形。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

蘭蔻 零粉感超持久遮瑕提亮液

在骨相美學中，光影雕塑是打造精緻立體輪廓的關鍵。蘭蔻全新零粉感超持久遮瑕提亮液擁有高遮貼膚、精緻澎亮的雙效特點：不僅擁有高遮瑕力，能隱形黑眼圈、痘疤等瑕疵，更重要的是能透過其精準色調（尤其推薦主打色01 OH LA LA PINK）來自然提亮淚溝、眼下、鼻樑、眉骨等骨相美人強調的輪廓高點與凹陷處。

▲蘭蔻 零粉感超持久遮瑕提亮液01OH LA LA PINK／1,800元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）



輕盈保濕的質地能服貼融膚、不積線不卡粉，輕鬆一筆就能在五官關鍵區創造出自然聚光的立體感，讓肌膚由內而外透出澎亮、減齡的精緻光澤，即使是底妝小白也能零門檻打造出骨相化妝精髓的立體妝容。

▲蘭蔻 零粉感超持久遮瑕提亮液 全4色／1,800元。（圖／廖怡婷攝）



《許我耀眼》趙露思「骨相美人」彩妝重點：縱向放大的眼妝

「骨相眼妝」追求的是深邃感和縱向立體度，而不是過度的色彩堆疊。

眼影： 選擇大地色系作為基底，淺色打底眼窩，中間色加深雙眼皮褶痕和下眼瞼後三分之一，增加眼部縱深感。

臥蠶： 運用陰影色在眼下輕描臥蠶線，並用提亮色或淺色珠光眼影點亮臥蠶，使眼睛更有神且具年輕感。

睫毛與眼線： 著重內眼線，並刷出根根分明、捲翹的睫毛，利用睫毛的陰影來增加眼睛的立體度。

RMK 立體調色眼盤 EX-16

由粉紅色、藍色、橙色、紫色、綠色、銀色等等暖色系與冷色系交織融合，相互映襯出細緻多彩的色調展現色澤變幻的多彩眼盤。隨角度變化展現不同的色彩與光燦，呈現可愛氣息與帶有華麗氛圍的神韻。以珠光感光澤眼影為主帶出眼部的透亮與立體感，像趙露思在劇中不使用飽和色眼影，使眼部更乾淨俐落。

▲RMK 立體調色眼盤 EX-16 Mystic Muse 4.6g／2,150元。（圖／品牌提供）

《許我耀眼》趙露思「骨相美人」彩妝重點：修飾比例的唇妝

骨相妝容會利用唇妝來調整人中與下巴的視覺比例，重點是明顯的唇峰能帶出主播、菁英的高智感。

勾勒唇形： 使用唇線筆或唇刷精確勾勒出俐落、飽滿的唇形，特別是清晰的唇峰，能讓嘴唇看起來更精緻、有力量感。

唇下修容： 在下唇下方輕掃一道「一字修容」陰影，能在視覺上增加下巴的立體感。

TOM FORD液態唇膏

以顛覆創新的全新唇膏質地，將固態實心質地化為液態般的流暢觸感，既有傳統唇膏的飽和色澤，又同時兼具液態唇釉、唇蜜的舒適質地與絲滑體驗，不但能完美展現霧感光妝效，還能撫平唇紋，同時長效持色。模特兒使用的是F2 Blush煙燻粉色，擦起來非常優雅。

▲TOM FORD 液態唇膏 全新10色／2,200元。（圖／廖怡婷攝）

延伸閱讀

▸ 北市心靈療癒學院爆命案！靈修男爆瘦揹債慘死 學院4幹部過去「全涉詐欺」

▸ 免費提供住宿卻出事！鏟子超人醉後毀2張桌 業者嘆：暫不再接待

▸ 原始連結