星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

>

▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克雙十連假前推買一送一。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10 月第二場連假預備備，星巴克也準備好了，從今（10／8）起一連兩天推出好友分享優惠，無論冰飲熱飲幾乎囊括所有現作品項，讓你在連假前先培養好心情。今也適逢 85 度 C 每周三的黑糖珍珠日，2 款黑糖珍珠系列祭出「第二杯半價」優惠，想吃甜甜也有小確幸。  

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克今 10／8 至 10／9 一連兩天推出「 集團同慶 好友分享日」優惠，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一,85度C。（圖／85度C提供）

不喜歡喝咖啡喜歡喝珍珠奶茶的消費者，也別忘記 85 度 C 在每周三推出的「黑糖珍珠日」固定優惠，旗下黑糖珍珠系列包括「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠厚奶茶」2 款茶飲，今天可享第二杯半價優惠，單杯售價 50 元至 85 元，最多可省 42 元，今天想喝珍奶不妨去 85 度 C 解饞。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

