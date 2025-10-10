2025唇膏超過20款推薦！愛馬仕、TOM FORD、AHRES　整年必收好唇色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

各大品牌紛紛推出唇彩新品，讓雙唇美麗一整年。

TOM FORD全新Fucking Fabulous液態唇膏



TOM FORD重磅推出「Fucking Fabulous 液態唇膏」，將固態實心質地化為液態般的流暢觸感，一抹釋放鮮明大膽的色彩張力。

這次質地靈感來自柔軟細膩的Plongé皮革觸感，使用起來更滑順貼膚。顏色上，既能展現傳統唇膏的飽和色澤，又同時兼具如同液態唇釉的舒適質地，在霧感中透出細緻光感，十分細膩。

口紅外型設計延續Fucking Fabulous香水的酷帥感，以霧黑管身搭配人造皮革，質感極好。特製卡榫式密封設計更能有效防止質地乾燥。

系列一共推出10色，分別為：F1 Peony冷調裸米色、F2 Blush煙燻粉色、F3 Pink中性裸粉色、F4 Cerise質感藕粉色、F5 Rose玫瑰深粉色、F6 Berry冷調漿果色、F7 Plum木質莓果色、F8 Fushsia覆盆莓紅色、F9 Red經典正紅色、F10 Mocha摩卡棕色。

模特兒示範F2 Blush煙燻粉色。

AHRES新生訂製護唇膏系列



AHRES將品牌引以為傲的「土壤美容」護膚哲學延伸至唇部護理，添加包含米糠油、酒糟萃取等多生物滋養配方，從基底開始修護，給予雙唇真正養分，並保護嘴唇免受外界刺激。

當中還有為玻尿酸等保濕成分有助於維持水分，單用使嘴唇不容易缺水乾燥，也可作為妝前打底使用，增加顯色度。

特別的是，AHRES新生訂製護唇膏還搭配專屬螺絲環設計，可組合出專屬自己的獨特外觀。

新生訂製護唇膏一共有三色，分別是潤透、甜裸、緋紅。

Chantecaille香緹卡花妍柔緞唇膏



2025秋季香緹卡推出全新的花妍柔緞唇膏慈善系列，總共14款靈感取自自然地景的色選，採高訂絲緞光澤質地，這款唇膏蘊含高保濕葡萄精萃，富含抗氧化成分，一抹柔滑奶霜質地，唇膏體以極致設計的流線型尖端雕刻，搭配獨特稜角切面，精準勾勒完美唇型，唇膏管身刻有母象和小象的圖騰，還有在非洲有「生命之樹」之稱的猴麵包樹。

在亞洲象逐漸失去遷徙之路的當下，美麗不只是修飾容貌的力量，更能成為為自然發聲的行動，這次系列每一支唇膏上都刻印著象徵母愛與生命延續的母象與小象圖騰，而且花妍柔緞唇膏慈善系列將部分收益回饋給英國保育協會Elephant Family來支持亞洲象保育與棲地修復行動。

克蘭詩彈潤植萃美唇油十週年限定色#54經典紅



原來克蘭詩是第一個推出唇油的品牌！2015年誕生的彈潤植萃美唇油，讓唇妝不再只是表面妝感，更是一種唇部養護哲學，護唇之餘也讓唇色呈現剛剛好的自然光澤。

而在2025年美唇油迎來十週年之際，克蘭詩特別推出限定色「#54經典紅 ICONIC RED」，色號的54是源自品牌創立於1954年的初心。整支醒目經典紅設計，象徵女性不為取悅誰，只為展現真我的概念。

看似大紅色，其實輕擦一層是自然提氣的柔紅，素顏也適合。疊擦兩層則較玩鮮艷，可隨著心情與使用方式展現不同質感，更貼近生活。

▲克蘭詩彈潤植萃美唇油#54經典紅（左）只塗一層、（右）塗三層的示意照。

除了顏色，潤植萃美唇油#54經典紅也延續克蘭詩植萃保養的底蘊，內含98%護膚成分、90%天然來源，以黃金比例三重有機植萃油調製，包括榛果油、有機荷荷芭油、有機玫瑰果油，質地輕盈不黏膩，能深層潤澤、淡化唇紋、提亮唇色。

克蘭詩美唇油10周年 亞洲限定巴黎心動色選：花境巴黎系列



這次亞洲限定色的靈感來自清晨花園裡交錯的光影與花香，首先推出兩款浪漫又耐看的唇色：一款是日常百搭的裸粉紅棕，另一款則是晶透甜美的糖融玻璃唇色。擦上不只提氣色，更能隨心情變換氛圍。

克蘭詩美唇油 #27 清新晨露

溫柔淡雅的嫩粉色，帶著細緻的光澤，就像晨光下花瓣上的露珠。輕輕一抹就能暈染出自然紅潤，立刻提亮氣色，素顏擦也超合適，是日常最省心的元氣唇色。

克蘭詩美唇油 #28 晨曦薔薇

薔薇紅棕揉進裸色調，紅得剛剛好又不會太張揚。厚塗有穩重氣場，薄擦則溫柔知性。上班、約會、還是想偷偷加分的心機裸唇，都能完美駕馭！

同場加映：美唇油絨毛娃娃



為慶祝彈潤植萃美唇油十週年，克蘭詩還將全球熱銷的4大人氣色號化身為「擬人化美唇油小精靈」，分別是#01糖糖、#02嫩嫩、#03啵啵、#04嘟嘟。

2025／8／1起於全台專櫃貨官方網站消費任二件彩妝品（需含任一唇油），即可獲得「美唇油絨毛娃娃」限量盲盒隨機一款，只送不賣。

克蘭詩美唇油絨毛娃娃還有一隻隱藏版的放大款「小克」。

LAURA MERCIER奢侈之吻慕斯唇膏



Laura Mercier推出奢侈之吻慕斯唇膏，以飽和色澤演繹法式優雅風情。

唇膏的奶霜質地一抹上色，為雙唇帶來奢華綢緞般的光澤。單次塗抹即可展現高飽和色彩，使雙唇看起來更豐盈立體，還有防暈染配方帶來濃郁卻輕盈的色彩感受。同時內含88%天然成分，富含多種潤澤與修護成分，能即時深層滋潤雙唇。

磁吸設計確保氣密密封，讓唇膏保持最佳狀態。攜帶外出補妝，猶如藝術品般美麗。

奢侈之吻慕斯唇膏系列推出12色，從Laura Mercier最愛的兩座城市汲取靈感，以經典地標為名，融合專屬色彩，將世界最迷人的瞬間輕輕封存在一抹唇色中。色澤之間，穿梭著瑪黑區的藝術氣息、第五大道的光芒閃耀，亦或聖日耳曼的文學餘韻。

上市以來最受歡迎的色號為#123、#738。

裸棕色系

#123 FIFTH AVENUE 紐約第五大道：經典奶茶裸，低調卻難以忽視。

#191 AVENUE MONTAIGNE巴黎蒙田大道：法式藕粉，一抹就是好命氣息。

玫瑰粉色系

#612 PARK AVE紐約公園大道：溫柔奶油粉，甜美卻不做作。

#628 ST. GERMAIN 巴黎聖日耳曼大道：豆沙玫瑰，氣質藏在嘴角上。

#689 LE MARAIS 巴黎瑪黑區：法式裸粉，擦上瞬間提升質感。

紅色系

#518 BROADWAY 紐約百老匯：潮流緋紅，走到哪都自帶光芒。

#555 MADISON AVE 紐約麥迪遜大道：陽光椒紅，擦上立刻元氣滿分。

#571 RUE DE RIVOLI 巴黎里沃利街：石榴玫瑰，優雅又帶一點神秘。

#579 PRINCE STREET 紐約普林斯街：深邃酒紅，晚宴主角非你莫屬。

蜜桃珊瑚色系

#738 LES HALLES 巴黎雷阿爾區：冷感煙燻玫，微酷又迷人。

#816 BLEECKER STREET紐約布里克街：櫻紅玫瑰，讓回頭率暴增。

#828 PALAIS ROYAL 巴黎皇家宮殿 ：濃郁莓果，辦公室女神必收色。

PRADA Beauty原生稜光水唇膏



PRADA Beauty 2025年推出品牌首款水光唇彩-原生稜光水唇膏，靈感來自PRADA時裝設計的水鑽元素，在光線流轉下展現細緻閃透的「稜光映射」。

這次將稜光映射的概念融入到全新唇彩之中，以獨家Micro-Pixel Pearls™微米稜鏡漫射科技仿如無數微米稜型鏡面，精準捕捉多角度立體折射光線，使光線在雙唇間柔和散開，展現細膩自然的精緻透亮光澤。雖然同為水光，但不是時下流行的極致玻璃光澤，而是更內斂一點的細緻水冷光。

當中還添加比菲德益菌萃取及天然百香果油精粹保濕潤澤雙唇。

色彩上同樣以低飽和粉色調為主，如淡光粉、冷光粉等，恰如其分的展現淡然水光妝效。

系列一共推出5色

1.U014幻光白

隨唇部溫度變化粉嫩潤色的莫測藍、自然霧感柔潤的顛覆綠兩款潤唇膏後，PRADA Beauty再推全新的「U014幻光白」。

獨特白色膏體一抹透明水光閃映，淡透清亮細閃質地，可單擦或疊擦打造立體嘟唇，宛如嘴唇的Top Coat。

2.主打色U019柔光裸

溫柔淡粉裸棕，百搭不挑膚色，精緻淡然系妝感首選。

3.主打色U020稜光紅

柔和淡暖紅調，瞬間潤亮自然好氣色。

4.U018淡光粉：純淨輕柔淡粉調，盡顯簡約知性。

5.U016冷光粉：澄淨明亮淡嫩粉調，宛如白開水般甜淨清澈。

原生稜光水唇膏膏體紋理也呼應PRADA招牌的Re-Nylon尼龍布料，唇芯首次呈現圓形線條設計，順滑貼合唇部曲線。銀色管身還裝飾著PRADA經典標誌LOGO的粉色方形戒環，輕鬆控制塗抹力道兼具防滾動功能、磁吸設計讓每次使用感受精緻質感，搭配可輕鬆替換的唇膏蕊心設計，減少包裝浪費。

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉-玫瑰奶茶棕系列



媚比琳「鎖吻棒」超持久水光鎖吻唇釉6月推出限量奶茶色系外，產品更添加了淡淡的奶茶香，讓超持久水光鎖吻唇釉化身「可以擦的奶茶」。

鎖吻棒採用獨家水光彈力鎖色科技，使唇色持久鎖色又鎖光。特別添加荷荷巴油精萃與維他命E，使雙唇長時間潤澤。並透過精準調和的技術方式使唇彩色料極度顯色，無須重複疊擦，一抹高顯色度且質地輕盈無負擔，打造濃郁的光感飽和色澤。

這次推出4款夏日奶茶特調色，分別是

#250琥珀奶烏：人氣首推色。淡茶棕調，柔和中帶點知性氣質。

#255玫瑰醇奶：溫柔氣質玫瑰粉，日常妝容超百搭。

#260 蜜桃厚奶：一抹粉嫩超顯白，甜美蜜感超爆棚。

#265 焙茶拿鐵：低調濃郁茶棕色，一抹成熟質感。

YSL情挑誘光嫩唇凍

YSL情挑誘光嫩唇凍主打顛覆性的唇凍質地，以唇部凍膜為靈感，展現極致潤澤與彈嫩質地。95%精油成分的豐唇配方，結合高濃度玻尿酸與奧里卡花園鎖水無花果精粹，讓每一次塗抹都是奢華護膚級別的豐潤體驗。

輕盈凍狀質地牢牢鎖住保養能量，在高效滋潤雙唇的同時，依舊保持輕盈不黏膩，宛如空氣般貼合雙唇。同時還以獨家雙層顯色科技，讓唇凍質地猶如極致透明水膜，將細膩顯色粒層包裹其中。表層晶透光澤讓雙唇瞬間顯現嘟翹立體感，而底層則是細緻的顯色粒層修飾唇色。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍10色手部試色。（圖／小紅書@a_kim3）



YSL情挑誘光嫩唇凍一共推出10款色號，以低飽和色選搭配閃耀光澤。包括#1迷幻銀河、#2幸運嫩粉、#3溫柔薔薇、#4純愛蜜糖、#5加州陽光、#6星塵奶棕、#7巴黎草莓、#8冰晶葡萄、#9放閃櫻桃、#44赤裸晨曦。

主打色#2幸運嫩粉



清澈透粉、晶透欲滴，像少女的偷心氣息般閃耀發光。若有似無自然氣色，清透讓人想一親芳澤。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #2幸運嫩粉，NT$1,650。（圖／小紅書@Jerrain）

主打色#3溫柔薔薇



溫柔裸粉，表面天真無害、閃耀純真、實則勾人的唇間密語。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #3溫柔薔薇，NT$1,650。（圖／小紅書@Jerrain）

主打色#5加州陽光

一抹細閃裸茶，彷彿沐浴在陽光下的慵懶。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #5加州陽光，NT$1,650。（圖／小紅書@王佳ㄦ）

#1迷幻銀河的獨角獸紫色也很受歡迎。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #1迷幻銀河，NT$1,650。

蘭蔻唯我精華果凍唇蜜



蘭蔻唯我精華果凍唇蜜主打結合唇蜜的光澤、唇釉的發色，加乘護唇精華滋潤度，全方位滿足唇部保養、顯色度及絕美光澤。

▲蘭蔻唯我精華果凍唇蜜（共5色），NT$1,150。

當中蘊含20%角鯊烷、玻尿酸及千葉玫瑰精萃，深入滋潤唇部肌膚、長效保濕，鎖水彈嫩。還首創胜肽複合豐唇精華，撫平唇紋同時飽滿豐唇，質地清爽不黏膩，塗抹時就像是敷上一層果凍唇膜。更採用3D光感因子，一抹即現膠原感果凍光，呵護乾裂唇部並使唇肌加倍光潤透亮。

系列共推出5色。

主打色：#27糖漬蜜桃

甜美蜜桃裸粉疊上水潤果凍光，像是初戀臉上偷偷泛紅的害羞感，甜度超標。

主打色：#40烏龍茶凍



低飽和烏龍茶色自帶日雜濾鏡感，素顏擦也不突兀，是通勤、約會都能營造少女氛圍的原生日常好感色。

#25杏桃果凍

洋溢夏日氣息的裸橘調，一擦活力值激升，像是雙唇喝飽滿滿維他命C。

#37櫻桃泡泡



經典藍調櫻桃紅濃郁又飽和，顯白首選。

#48果醬冰沙



精準還原紅潤氣色，加上嫩嘟嘟的果凍光，絕對是美唇製造機。

MAKE UP FOR EVER超能量冰沙翹唇萃



透過MAKE UP FOR EVER專業彩妝團隊精準調色，超能量冰沙翹唇萃具有低飽和度又具備高度透亮光澤感的唇蜜質地，一抹自帶冰透粉嫩唇。成分添加涼感薄荷醇，上唇有冰涼感，增進唇妝的輕盈舒適度。

融合三重植物精油（山茶花、棉花、白芒花籽油），為雙唇提供滋潤修護，搭配親油性玻尿酸，輕鬆呈現飽滿立體豐唇感。

全系列推出11色，包括：#01薄荷冰沙、#02萊姆冰沙、#03葡萄冰沙、#04杏桃冰沙、#05無花果冰沙、#06榛果冰沙、#07桑葚冰沙、#08野莓冰沙、#09草莓冰沙、#10蜜桃冰沙、#11甜橙冰沙。

其中主打色#08野莓冰沙，也是韓國熱賣色，是超顯白少女粉，以冷調莓果展現元氣活力色。

#10蜜桃冰沙也是韓國熱賣色，蜜桃橘相當適合偏黃膚色，襯托滿滿活力。

亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉威尼斯日出限定版



Giorgio Armani以精湛的技藝捕捉威尼斯水都從破曉到日出時分的浪漫詩意，將其幻化成令人心醉的奢華絲緞訂製水唇釉威尼斯日出限定版。

管身設計採用粉裸棕色到透明的漸變設計，完美地復刻了威尼斯日出時分天空的色彩變幻，宛如將一片天空裝進了唇彩之中。系列一共推出三色。

主打色：#20朝霞暖棕



如同加入了一滴朝陽的活力暖棕，在太陽完全升起之前，捕捉了天空閃爍的飽滿粉橘光澤。輕塗於唇瓣，瞬間綻放迷人自信的光采。

#18日出微曦



柔美裸咖色，融入些許低飽和度的冷茶色，恰似日出時分，陽光輕灑在臉龐的舒適感。一抹之間，便能打造出自然裸妝的完美效果。

#19黎明粉棕



高雅的玫瑰木色調，宛如黎明時分，雲彩被輕柔地暈染上透嫩的裸咖粉色，營造溫暖而高級的浪漫氛圍。塗抹瞬間，雙唇彷彿被晨曦輕輕吻過。

LANEIGE蘭芝甜甜圈澎潤水唇釉



LANEIGE蘭芝推出全新甜甜圈澎潤水唇釉，蘊含95%保濕精華，同時以光感晶透複合物™，為雙唇帶來極致水光亮澤與透亮光感。

LANEIGE蘭芝還獨家研發甜甜圈矽膠唇刷，創新的360°圓圈設計，不僅柔軟Q彈，還能貼合雙唇塗抹上色，輕鬆打造宛如玻璃水光般的極致美唇。

▲LANEIGE蘭芝甜甜圈澎潤水唇釉（共6色）12g，NT$650。

甜甜圈澎潤水唇釉一共推出6色，靈感正來自經典甜甜圈風味，適合各種膚色。不僅為雙唇增添誘人色彩，更帶來如同品嚐甜甜圈般的幸福上癮感。

主打色：楓糖紅棕MAPLE GLAZE



比裸唇更完美的唇色，帶著楓糖氣息的紅棕色。

主打色：肉桂糖霜CINNAMON SUGAR



柔和的藕粉色，為雙唇增添一抹自然氣色甜感。

主打色：蜜桃玫瑰PEACH GLAZE



自然蜜桃珊瑚色，融入絲滑奶霜質感。

覆盆莓紅RASPBERRY JAM



充滿活力的莓紅色，宛如新鮮覆盆莓般誘人多汁。

焦糖琥珀SUGAR GLAZE



裸棕奶杏色，帶著經典糖霜甜甜圈的絲滑色澤。

草莓裸粉STRAWBERRY SPRINKLES



冷顏裸粉色，散發草莓糖霜般的甜美氣息。

YSL情挑誘光系列唇膏戀愛裸粉色選



YSL經典的情挑誘光系列唇膏在2025年，推出全新「裸粉色系」，靈感來自曖昧的悸動、告白的深情與熱戀的炙熱，三大系列同步推出共9款戀愛裸粉色。

情挑誘光潤唇膏細緻閃耀的柔嫩光澤，宛如曖昧初期的微美悸動；情挑誘光水唇膏天真純慾的裸粉色調與低調光感，宛若告白時的羞澀暗示；情挑誘光蜜唇膏高調炙熱的晶亮色彩，為熱戀中的無限放閃。

1.情挑誘光潤唇膏

粉紅色夢幻管身，是YSL第一支潤唇膏，加入85%的頂級保養成分，富含維他命C的天然百香果油偕同膠原蛋白，搭配乳油木果油、荷荷巴油，讓潤唇膏質地如奶油般滑順，同時為雙唇帶來長效滋潤與Q嫩感。

▲（左起）YSL情挑誘光潤唇膏 #8B曖昧裸粉、#9B櫻桃甜心、#10B悸動紫丁香，各NT$1,650。

主打色#8B曖昧裸粉：純淨粉嫩的「心動天花板」，讓人無法移開目光。

#9B櫻桃甜心：不挑膚色的顯白首選。

#10B悸動紫丁香：清淡裸嫩的粉紫色，仙氣感十足。

2.情挑誘光水唇膏

蘊含6種植物油與來自奧里卡花園的無花果油，一抹輕盈融化於雙唇，被譽為「乾唇救星」。可多層次堆疊，營造極致透亮的水光感，同時注入微甜芒果油精粹。

▲（左起）YSL情挑誘光水唇膏 #214告白裸粉、#213粉紅泡泡、#163莓果心動，各NT$1,650。

#163莓果心動：性感又不失優雅的飽滿莓果色。

#213粉紅泡泡：柔和玫瑰粉紅溫柔中帶點心機，讓人忍不住想靠近。

主打色#214告白裸粉：暖裸粉紅，彷彿戀愛中的微醺暈染。

3.情挑誘光蜜唇膏



極致水潤，打造宛如玻璃般透亮的鏡面感光澤。輕輕一抹即可擁有晶亮光感，多層次疊擦則能打造出濃郁誘人妝效。其中添加玻尿酸與維他命E精華，以及來自奧里卡花園富含抗氧化物的紅石榴油，深層補水、鎖水，讓雙唇全天候保持豐盈柔嫩，同時搭配果凍般質地輕盈不黏膩，一抹即融，讓唇瓣彷彿沾染上蜜糖般的晶透光澤。

▲（左起）YSL情挑誘光蜜唇膏 #16放閃裸粉、#17軟萌草莓、#44純慾輕裸，各NT$1,650。

主打色#16放閃裸粉：減齡又充滿活力的珊瑚暖色。

#17軟萌草莓：高調卻毫不顯黑的元氣粉紅。

#44純慾輕裸：低飽和的時髦裸紫色調。

YSL情挑誘光系列唇膏戀愛裸粉色選主打色手部試色。

Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏

水光唇持續受到歡迎，BOBBI BROWN趁勢推出晶鑽釉光水唇膏，韓國一月搶先上市已累計熱銷4000支。

韓妞最喜歡的原因就是使用感受保濕不黏膩，以富含高保濕植萃成份的霜淇淋質地搭配釉光妝效，同時保有上唇零黏膩的舒適感，輕鬆打造2025春夏必備的水潤釉光唇。

▲Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏15色手部完整試色。NT$1,300。

晶鑽釉光水唇膏 推出多達15款色選，包括：#670 Nude Sugar裸茶、#671 Nude Blush淺棕、#672 Nude Rose紫莓、#673 Nude Mauve薔薇、#674 Nude Honey蜜糖、#675 Nude Buff焦糖、#676 Nude Latte拿鐵、#677 Nude Cinnamon肉桂、#678 Nude Cocca可可、#679 Nude Blackberry黑莓、#680 Nude Healther裸棕、#681 Nude Petal珊瑚、#690 Seoul Blend石榴紅、691 Passionfruit草莓粉、#692 Dragon Fruit粉桃。

2025 Pantone代表色摩卡慕斯推薦色號



1.#677 Nude Cinnamon肉桂：溫暖又平易近人的肉桂棕，有如夕陽餘暉灑落雙唇。不僅百搭襯托膚色，更增加了溫暖自在的魅力氣質。

2.#675 Nude Buff焦糖：低飽和的焦糖裸色，妝感更透亮清新，是能輕鬆駕馭的裸色系唇膏，是摩卡慕斯色的絕佳入門款。

▲Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏摩卡慕斯色系推薦色號 #677 Nude Cinnamon肉桂、#675 Nude Buff焦糖實擦。

春夏必收推薦色號

1.#673 Nude Mauve薔薇：韓國最熱賣色號。融合了柔美薔薇粉與細緻粉紫色調，打造出獨特的冷調高級感。

2.#681 Nude Petal珊瑚：經典百搭的珊瑚粉色，完美平衡甜美與活力。

▲Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏摩卡慕斯色系推薦色號 #673 Nude Mauve薔薇、#681 Nude Petal珊瑚實擦。

金裕貞愛用色#692 Dragon Fruit 粉桃。

雅詩蘭黛 白金級鑽光工藝精萃唇膏



結合工藝、保養成分和亮澤色選，雅詩蘭黛推出全新白金級鑽光工藝精萃唇膏，演藝高訂珠寶的4C標準，由內到外展現奢華體驗。

這款唇膏每一支都經過120小時的純手工打磨，21面水晶切面讓唇膏本體呈現如頂級寶石般的璀璨折射。

高訂珠寶的4C標準也化成唇膏的概念：Care、Clarity、Craftmanship以及Color。唇膏中加入了雅詩白金級保養系列的專利長壽肌因逆齡科技，上妝同時也是保養；唇膏膏體注入了注入金、銀色珍珠珍稀配方，賦予雙唇多維度折射光感，呈現飽滿細緻的色澤；Craftmanship則代表了唇膏外殼的工藝設計；色選靈感都來自珍稀寶石，精選7款奢華訂製色調，加上璀璨光澤，把雙唇也變得像寶石一樣閃耀。

▲（左至右）主打色753、511、378

#378裸琥珀，柔霧裸粉，展現溫柔洗鍊，同時也是舒淇御用色。

#511帝王紅，奢華紅唇，展現女王氣場。

#753粉碧璽，溫潤玫瑰，知性柔和氛圍。

全色系還有：#140鴿血紅、#240粉藍晶、#500紫玉髓以及#580翡翠楓。

迪奧藍星柔紗唇膏



繼經典緞光與絲絨特霧2種質地後，迪奧藍星唇膏家族推出全新柔紗霧面妝效，共10個新色。

柔霧質地輕盈薄透宛如薄紗，能營造若隱若現的柔紗霧面光暈，以低飽和配方塑造高級無邊界的雲霧妝感。單擦是自然妝效，疊塗則能加強出漸層感。

雖是偏霧面妝效的唇彩，不過成分中蘊含乳油木果油與荷荷芭油衍生物，讓膏體呈現細緻絲滑的舒適觸感。

柔紗唇膏10個新色

3款主打色如下：

#688透紗玫瑰，安雅泰勒完美演繹的低調玫瑰木色，日常百搭首選。

#756玫瑰紅棕，偏紅的紅棕色調，薄擦好氣色，厚塗氣場全開。

#261蜜桃玫瑰，充滿活力的清新蜜桃色，打造甜美粉嫩妝容。

同場加映：#686豆沙裸粉

植村秀 無色限透光嫩唇露／潤唇膏



白色包裝的無色限透光系列包含嫩唇露和潤唇膏兩種不同的形式，針對亞洲肌膚特別調配出共15個色選，無色限透光嫩唇露8色，以及無色限透光潤唇膏7色，皆是低飽和的低飽和的透裸嫩色。

這系列的特色就是嫩唇露和潤唇膏中都含有獨家研發的極細鏡面閃粉，栗子光滑均勻，能夠折射出晶透的光澤，就像在雙唇上打了聚光燈，同時雖然是光澤唇膏，也運用了油水成膜技術，增強光澤的持久度。兩款唇彩內包含了80%的養護精華，蘊含了甘油、角鯊烷、神經醯胺、山茶花精油等成分，更是能帶出透嫩妝效。

6款主打色

KN BG975幻光野玫：低飽和紅茶裸棕色

KN OR574幻光奶橘：栗子暖紅棕

KN BG937幻光冰橙：元氣橘子汽水色

KG BG925幻光裸杏：柔和杏茶色

KG BG938幻光嫩粉：清透莓果粉

KG幻光紫：仙氣紫色調

Sisley 植物紅絲絨奢霧唇膏

主打以潤唇霜為基底的霧面唇膏，採用獨家雙重防護機制，持久輕盈的妝效同時兼具顯色與舒適感。以紅色系為出發，囊括四大色系12款色號，包含裸霧系列、粉霧系列、橙霧系列及紅霧系列為四大主題，不同膚色及風格都能找到適合自己的紅唇，天鵝絨質感妝效無論日常或派對場合都能亮麗登場。

裸霧系列：奶茶裸霧、豆沙裸霧、茶栗裸霧

粉霧系列：玫瑰粉霧、薔薇粉霧、牡丹粉霧

橙霧系列：珊瑚橙霧、太妃橙霧

紅霧系列：粉韻紅霧、桃影紅霧、勃艮地紅霧、海棠紅霧

Armani Beauty亞曼尼完美絲絨訂製唇萃25週年限定版



2025年Armani Beauty品牌迎接25週年慶，特別推出亞曼尼25週年限定系列，讓奢華絲絨訂製唇萃的熱銷明星色8色全數回歸。

包裝採用亞曼尼品牌經典紅黑色重新設計唇膏管身，以深邃漸變的紅黑漆面搭配奢華白金色Giorgio Armani標誌，將亞曼尼精神注入限定珍藏款的設計當中。

#321經典粉橘：裸粉豆沙融入優雅紅調，一抹點亮氣色。

#214優雅紅棕：2橘：1棕：4粉的黃金比例，成就了這款百搭的色彩，薄擦厚擦都精緻，散發迷人的奶杏粉調。

#200不敗粉棕：專為秋冬而生的時髦粉棕色，曾賣到斷貨就知道以其獨特的紅棕與土色調，打造出大家渴望的幹練優雅。

#206不朽紅棕：優雅的極致之選，濃郁的陶土紅棕調，完美融合了秋冬的時髦與復古氣息

#208不羈橘棕：宛如一抹溫暖的奶油南瓜焦糖色，在優雅內斂中透露出朦朧的美感。

#405傳奇爛蕃茄：爛番茄色的鼻祖，以其濃郁的生命力驚艷全場，堪稱顯白神器。

#405P摯愛蜜橘棕：25週年限定版全新調色，將#405傳奇爛蕃茄的明亮度降低，融入蜜橘紅色更顯溫柔優雅。

#405I縱情赤棕：在405傳奇爛番茄中加入一絲冷棕調，使其更顯高級質感，完美襯托亞洲人膚色。

同場加映：完美絲絨持久氣墊粉餅25週年限定版



完美絲絨持久氣墊粉餅同步推出25週年限定版，以亞曼尼經典紅皮革外觀交織黑色元素，並點綴白金色Giorgio Armani標誌，宛如高級訂製禮服上的精緻刺繡，散發極致優雅的亞曼尼女人魅力。

M‧A‧C 嗜裸成癮系列



2025年M‧A‧C以「降躁」為主題，推出一系列共20款的裸色調唇彩，囊括了從水感到極霧面的四大質地：絲柔粉霧唇釉、M·A·Cximal極自我柔霧唇膏、M·A·Cximal極自我緞光唇膏和超水感持色水唇膏，用不同調性的裸色和不同質地調配出適合每個人的裸色調，讓色彩反璞歸真，就連視覺都降噪。

嗜裸成癮系列三大必買色



超水感持色水唇膏 520告白記憶 SEE SHEER：甜美的色選搭配水潤質地，是溫柔的告白色。

極自我柔霧唇膏 627獨享泰迪 COOL TEDDY（新色）：冷調的灰粉色，讓妝容更個性優雅。

絲柔粉霧純釉 951慣性嗜裸 HABIT（新色）：高級感滿滿的高級絲絨冷咖。

嗜裸成癮系列全色系



嗜裸成癮－絲柔粉霧唇釉

951 慣性嗜裸Habit（高級絲絨冷咖）

950 私人空間It’s Personal（冷調灰米）

952 赤裸紀錄Taken（暖調裸棕）

953 心跳加速Buffiest（中性摩卡）

954 慾火重燃Rekindled（可可冷棕）

955 浪愛成癮Chestnut（深暖栗棕）

嗜裸成癮－M·A·Cximal 極自我柔霧唇膏

627 獨享泰迪Cool Teddy（鬆弛清冷灰粉）

624 慣裸成性Acting Natural（冷調淺米）

625 嗜裸書蟲Folio（greyish beige）

631 沉迷夢境Yash（暖調杏米）

685 墜入情網Iconic Photo（暖調紅棕）

629 終極自我Bare M·A·Cximal（深濃巧克力）

嗜裸成癮－M·A·Cximal 極自我緞光唇膏

836 誘人陷阱Fleshpot（暖淺米杏）

837 枕邊私語Peachstock（暖米杏桃）

838 高不可攀Stone（冷調深褐）

839 裸愛成魔Hodgepodge（摩卡裸咖）

嗜裸成癮－超水感持色水唇膏

569 夢中情裸Alone Time（清冷裸咖）

570 非你不可Signature Move（中性橘棕）

571 強勢霸佔Uncensored（冷深棕色）

520 See Sheer

Hermes Rouge Brillant Silky愛馬仕絲柔亮澤唇膏



愛馬仕2020年時以Rouge Hermès唇膏系列跨入美妝界，2025年終於再推出全新Rouge Brillant Silky愛馬仕絲柔亮澤唇膏系列。 以細膩色彩與耀眼光澤，一抹表現率性、俏皮的姿態。

愛馬仕美妝產品創意總監Pierre Hardy重新採用Rouge Hermès唇膏系列最初使用的漆飾、拉絲和拋光金屬等材質，並以黑、白色、金色修飾管身。這次外型也比較細長一點，看起來更精緻優雅。裡面唇膏同樣是可替換蕊芯的設計，並以充滿活力的橙色帆布套袋悉心呵護。

質地靈感來自於愛馬仕經典的絲巾材質，重新詮釋天鵝絨般的觸感，重現真絲雪紡的透明感和柔軟度。配方中高達85%的天然成分，同時兼顧護唇及彩妝功效。系列首波推出14種色調，詮釋專屬雙唇的細膩變化。

味道則延續愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel為Rouge Hermès唇膏系列所創作，由山金車、檀香和蜜當歸香調共譜而成。

14色為 #12 BEIGE MIDI南國之米、#15 BRUN D’AMBRE琥珀棕、#16 BEIGE TAN棕褐色、#21 ROSE ÉPICÉ辛香玫瑰、#26 ROSE HIMALAYA 喜馬拉雅玫瑰、#34 CORAIL JAIPUR珊瑚粉紅、#41 ROSE HACIENDA莊園玫瑰、#48 ROSE BOISÉ玫瑰木色、#64 ROUGE CASAQUE卡薩克紅、#75 ROUGE AMAZONE亞馬遜紅、#77 ROUGE GRENADE石榴紅、#83 ROUGE BRIQUE磚紅色、#85 ROUGE H愛馬仕紅、#87 BRUN SELLIER馬鞍棕。

黛珂恆潤緞采唇膏



黛珂認為唇膏絕對不單單只是給予唇部色彩，更要賦予雙唇令人陶醉的舒適感、滿溢的潤澤，甚至帶來上質光澤與飽滿緊緻，因而在2025年推出全新的恆潤緞采唇膏。

質地中奢華添加美容成分，包括日本熊本縣產的查爾斯米爾斯玫瑰淬取液、提供長時間潤澤的鎖水晶球EX，無論是擦口紅期間還是卸妝後，都能使雙唇變得豐潤。還有獨特的豐盈雕塑成分會在嘴唇上形成漂亮的光澤與薄膜，並利用光的折射的柔焦效果，修飾縱向皺紋和凹凸不平，實現唇部飽滿立體感。

▲黛珂恆潤緞采唇膏（共20色），NT$1,150。

色彩上更嚴選20色，讓唇色看起來彷彿是原生膚色與血色的延伸，因此擦起來更能完美融入任何膚色和臉部輪廓，讓每一個人都能找到屬於自己的命定色。

#01G：在任何膚色上都顯得豔麗的鮮豔熱情紅。

#02G：優美高雅的玫瑰粉。

#03G：柔和偏藍色調的粉米色。

#04G：如肌膚般透亮的裸米色。

#07G：融合高雅的瑰米色。

#08G：恰到好處的現代紅米色。

#10G：時尚奶油紅色。

#11G：甜美華麗的紅粉色。

#12G：可愛輕盈的珊瑚粉色。

主打色#13G：與任何膚色都能完美融合的中性玫瑰米色。

#14G：綻放自然華麗氣色的玫瑰色。

#15G：沉穩米紅色。

#16G：優雅有深度的煙燻粉色。

#17G：深邃迷人的黑醋栗粉。

#18G：明亮有氣質的玫瑰粉色。

#19G：色澤濃郁的磚紅色。

主打色#20G：優雅知性的玫瑰紅色。

#21G：存在感十足的勃根地酒紅色。

#24G：帶有透亮感的米棕色。

#25G：帶有微微血色的靜謐淡紫米色。

CHANEL香奈兒超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版



香奈兒2025年一開始就爲大家帶來驚喜，推出超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版，精選8款限量新色，盛裝於飾以金邊的黑色管身之中。

靈感來自香奈兒女士配戴的白色珍珠項鍊與頸鍊，以珍珠的透亮光采映照肌膚，為臉龐增亮聚光。

▲CHANEL香奈兒超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版（共8色），NT$1,800。

超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版採用高亮澤、低飽和配方，賦予唇瓣亮麗色彩，塑造霧面中帶有熠熠光澤的持久妝效。成份蘊含乳油木果油與荷荷芭油衍生物，輕輕一抹讓雙唇倍感滋潤舒適。

8色分別為：#447自然、主打色#448精緻、#449品味、主打色#457燦爛、#458情感、主打色#459耀眼、#467珍貴、#468優雅。

值得一提的是，這次還同步限量推出香奈兒超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定組，將唇膏珍藏於專屬黑色收納包中，綴有品牌經典雙C標誌的珍珠吊飾，非常值得收藏！

兩色的組合內含兩款限量珍珠霧光新色：#458情感、#459耀眼。

四色的組合包含四款限量珍珠霧光色選：#448精緻、#458情感、#459耀眼、#467珍貴。

YSL奢華印記鎖吻霧唇釉



在水光感的奢華印記鎖心光唇釉之後，YSL 2025年推出霧面款的奢華印記鎖吻霧唇釉搭配全新輕盈網膜科技與天然精萃保養成分登場，讓薄霧般誘人的唇色24小時持續保濕，一抹高級滑順柔霧，薄霧嘟唇彷彿印記12小時烙印在雙唇，散發極致挑逗人心的時尚氣息。

這次YSL以2024秋冬大秀上的透膚柔焦風格，衍生而出薄霧覆蓋般的暈染美唇。獨特的滋潤霜狀質地，觸唇即融，雙唇瞬間被薄霧覆蓋，搭配專屬唇刷從唇中向外即可輕鬆打造迷離柔幻的高級薄霧嘟唇。

同時還有三大特色。

1.70%保養精粹

70%保養配方中包括神經醯胺，為唇部打造輕盈鎖水屏障，還有來自奧里卡花園的仙人掌果精粹，使唇釉質地如奶霜般絲滑舒適不乾燥。

2.柔霧輕盈持色12小時

輕薄網膜科技包覆高濃度顯色粒子，形成如薄霧般超薄唇膜，輕盈持色12小時。一抹將薄霧唇釉彷彿透膚襯衫般幻化為唇上的誘人色彩。

3.軟絨斜角刷頭，暈染無邊界

完美弧形結合細緻絨毛，精準控量，斜角完美貼合雙唇，輕柔暈染出原生感嘟唇。側腰心型簍空的唇膏管身設計，傳達YS L「以愛為名」的品牌精神。

YSL奢華印記鎖吻霧唇釉共7色，其中主打色為#216、#231。

全色系如下：

#201緋紅誘惑：飽和欲滴緋紅超搶眼。

#202心跳珊瑚：掉入奶霜裡的橘，暈染出元氣少女感。

#216甜粉主宰：低飽和嫩粉甜茶色，擦起來溫柔時髦。

#231裸杏玫瑰：木質乾燥玫瑰色，四季都百搭的玫瑰裸感唇。

#232微醺柔紫：簡約內斂老錢風的灰紫芋泥。

#234莓好心動：搶眼草莓粉，一見傾心。

▲YSL彩妝大使DANIELLE擦上YSL奢華印記鎖吻霧唇釉 #234莓好心動。



#236魅惑誘紅：魅力氣場紅調。

YSL彩妝大使Danielle也演繹色號#216甜粉主宰，低調展現誘人色澤。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏



迪奧癮誘粉漾潤唇膏自2009年上市以來，迅速成為全球熱銷的明星產品，可依唇部pH酸鹼值調校唇色，完美結合護唇與潤色的雙重效果，更創下全球每3秒賣出一支的驚人銷售佳績。