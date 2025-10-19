秋冬復古運動鞋掀熱潮！IU、張員瑛都穿上NB 204L　柔美新色更百搭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

這個秋冬New Balance回歸復古輕盈路線，兩款中點新鞋帶你一起看！

New Balance在今年秋冬勢必又要掀起一波時髦復古的鞋款熱潮，不僅有亞太區品牌大使IU與張員瑛雙美加持的NB 204L鞋款之外，早推出的復古跑鞋471也有全新的柔美新色亮相，這兩雙簡約中帶有細節的設計鞋款，有著品牌復古跑鞋的DNA又適合日常穿搭，本篇一次為你送上！

IU、張員瑛都穿上204L

New Balance在近期發佈了亞太區品牌大使IU的秋季全新畫報，其中可以看到IU以一身寬鬆帥氣的寶藍色足球上衣搭配上204L薄荷綠鞋款，展現中性帥氣的運動感造型，而早先張員瑛也以白色短裙的甜美風格，搭配了同系列的黑色鞋款亮相，也讓這雙鞋成為New Balance在今年秋冬最受矚目的鞋款之一。

NB 204L靈感來自1970年代跑鞋，鞋型修長、線條俐落，在今年秋冬推出全新色系的鞋款設計，透過金屬感皮革與網布拼接的鞋面細節，營造復古又時髦的氛圍，色系包括奶茶色、薄荷綠、經典黑以及天空藍四色，其中又以IU穿搭的薄荷綠以及張員瑛的經典黑最為熱門！

復古跑鞋471柔美新色有這些

IU作為New Balance亞太區品牌大使，每每推出新的形象畫報就會掀起一股搶購熱潮，本季IU除了204L外，IU也以不同的造型詮釋471復古跑鞋的秋冬全新色系，展現她本身的輕鬆可愛又不失氣質的日常運動風造型，不論是米白針織上衣、百摺裙搭配草地綠471，或以灰藍色外套搭配的米白色鞋款，都看來十分清爽，也是今年秋冬鞋櫃中很值得加入的一雙百搭鞋款。

NB 471以柔和配色與輕盈薄底為主打，鞋身整體延續品牌的復古甜美的風格，秋冬更是換上輕盈柔和的大地色、草地綠等新色亮相，很適合在秋冬偏深色系的造型中加入亮點。

NB 204L的俐落率性與471的柔和色系，兩雙鞋款都很適合與秋冬造型搭配，從日常通勤到週末出遊都非常百搭！

