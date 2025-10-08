Loro Piana全新手袋Needle誕生　入坑5原因將成為貴婦們的心頭好

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

奢侈品牌Loro Piana一向深受上流階層青睞，現在又有一款全新手袋Needle即將成為貴婦們的心頭好！

Loro Piana以高級羊絨聞名，不過其手袋系列在上流圈中也有相當高的人氣，比起服裝更具品牌識別度，Extra Pocket、Top-Handle、Pouch……都常見於名人造型中，Loom手袋則是近年的It-Bag。而2025年秋冬，Loro Piana推出全新「Needle」手提包款式，外型同樣遵循優雅靜奢的風格，不用多說，貴婦們肯定已經蠢蠢欲動、準備下單！

Loro Piana Needle手袋入坑5原因



經典不敗的實用保齡球包型

Loro Piana「Needle」手袋從名稱即可明白與「針線」有深刻連結，而此包款正是向品牌紡織傳統技藝致敬，採用雋永的保齡球袋型，輪廓線條筆挺，但面料材質卻十分柔軟，中央自然凹陷的形狀則是營造高級感的精髓所在，且此款包的實用性能無疑是所有包款中數一數二的！

藏於細節中的Logo

Loro Piana的設計總是運用低調來彰顯質感，手袋上幾乎看不出品牌Logo，「內行人」才能明白箇中奧妙！新款Needle手袋的品牌符碼，則藏於金色圓邊掛鎖、LP字樣拉鏈和復古風格的皮革鑰匙扣上，喜歡Loro Piana的朋友們，這些標誌元素要筆記。

一次推出多種材質

Needle Bag系列誕生於2025秋冬季節，除了經典的細緻粒面皮革，一併帶來了絲絨小牛皮，以及混色的粗花呢款式。想要一年四季都實用便可選擇皮革款，更喜歡滿滿秋冬季節感受的話，毛呢絕對是不二首選。

想入手？顏色與尺寸先了解

Needle Bag共有中號和小號兩種尺寸，一般外出來說，小號尺寸及能滿足女孩們的日常需求，中號尺寸對於需要裝入辦公文件、甚至平板電腦的職場女性則是特別實裝；顏色部分包括海軍藍、化石色、杏仁色、橙色、灰綠色、黑色、Wish Cash Tweed、低語白和淺乳香色，全是凸顯知性的高雅色調，陷入選擇困難是肯定的！

從休閒穿梭到正式場合全都百搭

Needle Bag簡約清淡的外型能融入不同場合、不同風格的造型，在整身穿搭中或許是個不爭不搶的存在，但卻能提升整體氣質與脫俗的質感，不論是日常上下班、外出約會……到參加正式活動都能作為穿搭的一大助力。

