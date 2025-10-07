fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢10／6-10／12　天秤氣場大增、射手直球對決助脫單

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

滿月這周發生在牡羊座本命宮，讓週圍人際、情感氛圍變得活絡，平常不太在意的細節這周都變得明亮起來，單身者可能突然對某個人產生好感，曖昧中則容易忍不住攤牌，這股能量衝勁十足，但要小心太倉促也可能讓人招架不住。對有伴者而言，水星將促使著你和另一半有更深入的對話與理解，也可能翻出一些不敢碰的議題。

金牛 4.21～5.20

金牛這周的情感狀態看似原地踏步，但其實潛意識宮暗湧流動，對某些檯面下的曖昧與情感訊號十分有感，單身者可能悄悄對某人動心，或是被過去的情感勾起一陣波瀾。曖昧中的你，則可能在對話間不動聲色地收集對方的心意線索。你的觀察力很強，在人際方面能從眼神或語氣就察覺出氣氛變化，容易成為朋友傾訴的對象。

雙子 5.21～6.20

雙子這周人際能量十分活躍，就算不主動，也容易被朋友拉去參加聚會、提案或合作活動，也因此有許多意外交集的機會。而此時滿月正好也落在人際宮位，讓你整個人閃閃發光，單身者容易在共同興趣場合遇見令人心動的對象；對有伴者而言，這周則非常適合討論彼此生活實務、未來計畫或共同理財等議題。

巨蟹 6.21～7.21

向來有點小被動的蟹蟹，這周社交與工作場合的能見度飆高，容易成為某些話題的中心。單身者可能在工作場合被人默默注意，甚至被熱烈追求；曖昧中的你，也可能因對方主動而迎來重大進展。不過人際熱度高也意味著你得更細心經營。提醒戀愛中的蟹座多留意家庭與感情、朋友與戀人間的界線；你過度替人設想，反而讓自己壓力倍增。

獅子 7.22～8.22

這周獅子座將擁有極強的人際感染力，不論是朋友間的聚會或社群場合，都很容易吸引旁人的注意。你的魅力和自信表現將會幫助所有單身獅子們打開新的情感機緣，但也要小心光芒外露，容易讓某些人有壓力。對有伴者來說，此時與情人之間的情感互動更重視深層溝通，過去那些沒有交集的議題適合在此時攤開講清楚。

處女 8.23～9.22

處女座這周感情充滿著理性與精準的決斷力，單身者可能在某些合作場合下對某人產生微妙情愫，曖昧關係中的兩人有機會「破冰」，但你內心會不自覺評估對方是否真的可靠。金星在你本命宮，對有伴者來說，感情中最打動人的，往往是日常裡那份細膩的用心。而人際方面，你觀察力入微，你將更懂得在場合中說對話、抓對時機。

天秤 9.23～10.22

天秤座的人氣與情感磁場在這周同時翻漲。滿月發生在對宮，單身者容易遇見強勢、積極、或主導慾強的對象，從互不相讓轉趨變成微妙微甜的複雜情感。至於人際上，你的協調力和氣場這周很吃香，朋友、同事都願意靠近你、聽你說話。不過某些表面和氣的互動下，可能暗藏情感角力或競爭。別太急著迎合每個人。

天蠍 10.23～11.22

水星與火星雙雙進駐天蠍的本命宮，情感、人際上的影響力和洞察力變強。單身者人氣翻漲，但情感火花愈多反而讓你更懂得理性面對，不被一時甜言蜜語誘惑。對有伴者來說，本周適合深談情感真相，或者計畫一場只屬於你們兩人的小行程，讓彼此默契與理解能重新連結。至於人際上，建議你低調點會更有力量，別太快亮出底牌。

射手 11.23～12.21

原本就還算順遂的情感，這周得到滿月落在戀愛宮的能量補給，射手感情氣場再加強，單身的你魅力與行動力並行，可以主動向心儀對象出擊，你的自信直球將是你近期脫單的秘訣。對有伴者來說，本周適合安排有趣的約會、活動，讓感情重新升溫。金星處女則提醒你，與情人相處還是正經些，小玩笑有時也可能踩雷。

摩羯 12.22～1.19

本周感情氣氛甜蜜中帶有壓力，滿月落在家庭宮，單身者可能在家人介紹、熟人圈子中認識對象，也可能因家務或搬遷議題而讓情感受挫。對有伴者而言，這周容易面臨內與外的拉鋸，家庭、工作、長輩壓力等各種矛盾都將成為情感考驗，好在這周的你人際上的觀察力很強，朋友圈中「不說也懂」的默契，將能暗中推動事情發展。

水瓶 1.20～2.18

這周水瓶像被打開新視野，單身者容易遇見思想合拍的對象，能從時事議題中找到有共鳴的人；曖昧中的水瓶也有機會透過聊天或即興行程而拉近距離。此時交友版圖也有擴張跡象，太陽天秤加持下，朋友圈活絡、合作對話變多，但也帶來隱約的競爭氛圍，你需要懂得在人群中分辨誰是真盟友、誰是豬隊友，而誰只是在旁觀望。

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周財帛宮中吉星閃耀，相似的金錢觀、價值觀有機會引領你遇見一拍即合的對象，金星則促使雙魚座在情感中更加重視細節與默契，適合與情人或心上人來場深入又誠實的心靈對談。人際上，太陽與水星的連結將使你對他人情緒觀察力變強，也更能洞悉人心，會默默在朋友圈中扮演「調停者」，但別因此忽略自己的界線。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025下半年即將翻身獨自升級！戰鬥火力全開的星座TOP3

● 12星座天生戀愛高手排行！「這個星座」能隨時調整成對方需要的角色

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿 扁平足、寬腳板球鞋怎麼買？6大挑選技巧　加碼好看「暴走鞋」推薦 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招 康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一 巴黎時裝周／夏姿駿馬圖騰開創東方波西米亞風！秋瓷炫與老公放閃看秀 美周記／法國小眾香水索菲黎諾10款淡香精亮相、SABON死海身體保養組必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面