安格斯12星座一周運勢10／6-10／12　天秤氣場大增、射手直球對決助脫單

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



滿月這周發生在牡羊座本命宮，讓週圍人際、情感氛圍變得活絡，平常不太在意的細節這周都變得明亮起來，單身者可能突然對某個人產生好感，曖昧中則容易忍不住攤牌，這股能量衝勁十足，但要小心太倉促也可能讓人招架不住。對有伴者而言，水星將促使著你和另一半有更深入的對話與理解，也可能翻出一些不敢碰的議題。

金牛 4.21～5.20



金牛這周的情感狀態看似原地踏步，但其實潛意識宮暗湧流動，對某些檯面下的曖昧與情感訊號十分有感，單身者可能悄悄對某人動心，或是被過去的情感勾起一陣波瀾。曖昧中的你，則可能在對話間不動聲色地收集對方的心意線索。你的觀察力很強，在人際方面能從眼神或語氣就察覺出氣氛變化，容易成為朋友傾訴的對象。

雙子 5.21～6.20



雙子這周人際能量十分活躍，就算不主動，也容易被朋友拉去參加聚會、提案或合作活動，也因此有許多意外交集的機會。而此時滿月正好也落在人際宮位，讓你整個人閃閃發光，單身者容易在共同興趣場合遇見令人心動的對象；對有伴者而言，這周則非常適合討論彼此生活實務、未來計畫或共同理財等議題。

巨蟹 6.21～7.21



向來有點小被動的蟹蟹，這周社交與工作場合的能見度飆高，容易成為某些話題的中心。單身者可能在工作場合被人默默注意，甚至被熱烈追求；曖昧中的你，也可能因對方主動而迎來重大進展。不過人際熱度高也意味著你得更細心經營。提醒戀愛中的蟹座多留意家庭與感情、朋友與戀人間的界線；你過度替人設想，反而讓自己壓力倍增。

獅子 7.22～8.22



這周獅子座將擁有極強的人際感染力，不論是朋友間的聚會或社群場合，都很容易吸引旁人的注意。你的魅力和自信表現將會幫助所有單身獅子們打開新的情感機緣，但也要小心光芒外露，容易讓某些人有壓力。對有伴者來說，此時與情人之間的情感互動更重視深層溝通，過去那些沒有交集的議題適合在此時攤開講清楚。

處女 8.23～9.22



處女座這周感情充滿著理性與精準的決斷力，單身者可能在某些合作場合下對某人產生微妙情愫，曖昧關係中的兩人有機會「破冰」，但你內心會不自覺評估對方是否真的可靠。金星在你本命宮，對有伴者來說，感情中最打動人的，往往是日常裡那份細膩的用心。而人際方面，你觀察力入微，你將更懂得在場合中說對話、抓對時機。

天秤 9.23～10.22



天秤座的人氣與情感磁場在這周同時翻漲。滿月發生在對宮，單身者容易遇見強勢、積極、或主導慾強的對象，從互不相讓轉趨變成微妙微甜的複雜情感。至於人際上，你的協調力和氣場這周很吃香，朋友、同事都願意靠近你、聽你說話。不過某些表面和氣的互動下，可能暗藏情感角力或競爭。別太急著迎合每個人。

天蠍 10.23～11.22



水星與火星雙雙進駐天蠍的本命宮，情感、人際上的影響力和洞察力變強。單身者人氣翻漲，但情感火花愈多反而讓你更懂得理性面對，不被一時甜言蜜語誘惑。對有伴者來說，本周適合深談情感真相，或者計畫一場只屬於你們兩人的小行程，讓彼此默契與理解能重新連結。至於人際上，建議你低調點會更有力量，別太快亮出底牌。

射手 11.23～12.21



原本就還算順遂的情感，這周得到滿月落在戀愛宮的能量補給，射手感情氣場再加強，單身的你魅力與行動力並行，可以主動向心儀對象出擊，你的自信直球將是你近期脫單的秘訣。對有伴者來說，本周適合安排有趣的約會、活動，讓感情重新升溫。金星處女則提醒你，與情人相處還是正經些，小玩笑有時也可能踩雷。

摩羯 12.22～1.19



本周感情氣氛甜蜜中帶有壓力，滿月落在家庭宮，單身者可能在家人介紹、熟人圈子中認識對象，也可能因家務或搬遷議題而讓情感受挫。對有伴者而言，這周容易面臨內與外的拉鋸，家庭、工作、長輩壓力等各種矛盾都將成為情感考驗，好在這周的你人際上的觀察力很強，朋友圈中「不說也懂」的默契，將能暗中推動事情發展。

水瓶 1.20～2.18



這周水瓶像被打開新視野，單身者容易遇見思想合拍的對象，能從時事議題中找到有共鳴的人；曖昧中的水瓶也有機會透過聊天或即興行程而拉近距離。此時交友版圖也有擴張跡象，太陽天秤加持下，朋友圈活絡、合作對話變多，但也帶來隱約的競爭氛圍，你需要懂得在人群中分辨誰是真盟友、誰是豬隊友，而誰只是在旁觀望。

雙魚 2.19～3.20



雙魚這周財帛宮中吉星閃耀，相似的金錢觀、價值觀有機會引領你遇見一拍即合的對象，金星則促使雙魚座在情感中更加重視細節與默契，適合與情人或心上人來場深入又誠實的心靈對談。人際上，太陽與水星的連結將使你對他人情緒觀察力變強，也更能洞悉人心，會默默在朋友圈中扮演「調停者」，但別因此忽略自己的界線。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025下半年即將翻身獨自升級！戰鬥火力全開的星座TOP3



● 12星座天生戀愛高手排行！「這個星座」能隨時調整成對方需要的角色