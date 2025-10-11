《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

趙露思《許我耀眼》熱播中，私下的愛馬仕收藏很值得一看！

趙露思新劇《許我耀眼》大家看了嗎？除了在劇中的造型受到關注之外，隨著新劇熱播她也再度成為話題焦點，私下「肉絲」分享的私服照中搭配了大量的愛馬仕包，這次為大家整理10款趙露思私服包，從熱門到特殊款都有！

10款趙露思愛馬仕包包盤點



愛馬仕Kelly Danse

一身格紋洋裝可愛穿搭的趙露思，身上搭配的是愛馬仕在2019年秋冬推出的Kelly Danse包款，以經典的Kelly包延伸設計，捨棄了硬挺的手提把，換上皮革長背帶，除了肩背之外，也能後背使用，讓這款包的使用性更高更方便。

愛馬仕Kelly Bag

愛馬仕的當家經典包款Kelly包當然也是趙露思的愛包之一，在一身黑色系的穿搭中，趙露思搭配了櫻花粉色的Kelly包款，不費吹灰之力的就讓酷酷的風格中，加入了她最擅長的甜美亮點。

愛馬仕Kelly To Go

看來愛馬仕的Kelly包絕對是趙露思心中的摯愛無誤，在Kelly、Kelly Danse之後，愛馬仕在2020年首次推出後就一包難求的WOC包款Kelly To Go，更是讓趙露思包下黑色、咖啡色兩個色百搭色系。

愛馬仕Constance

愛馬仕在1959年推出的Constance康康包，是與Birkin柏金包﻿和Kelly凱莉包齊名的品牌三巨頭，方中帶圓的包型，搭配包蓋上極具辨識度的大H標誌包釦，想入手也不是件容易事，而趙露思在私服中就曬出了白色與粉色兩個包款，看來對這包型也是非常有愛！

愛馬仕Mini Lindy

被許多愛馬仕粉絲評價最實用的Lindy包，趙露思一樣也包了兩色，雖然選擇的是最小尺寸的Mini Lindy但可以看出這款包的內容量完全不迷你，在白色的包款上趙露思更是換上黑白格紋的寬背帶，讓這款包看起來優雅又活潑。

愛馬仕Herbag

在包型設計上與Kelly包非常類似的Herbag，最大的不同是包身以帆布製作，因為兼具經典包型與親民許多的價格，成為許多人在愛馬仕入門款的選擇之一，雖然說是入門款，但想要有入手的機會還是可遇不可求，如果在店上有看到這咖真的可以把握喔。

愛馬仕Twins

除了大家可以一眼認出的熱門包款之外，趙露思也曾經曬出一款比較冷門的桃紅色Twins包，二合一的包包設計是依靠包身兩邊的金屬插銷連結，更可以拆開變成兩個包款，能肩背也能當作腰包使用。

