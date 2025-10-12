潤娥《暴君的廚師》山茶花妝容太驚豔　4大上妝重點、3款範本一次解析

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在韓劇《暴君的廚師》中回歸現代的延志永，那款 「輕透山茶花妝」 實在太驚豔，一向以「天然系女神」著稱的潤娥，這次把山茶花妝容的清透氛圍演繹到極致，編輯整理了4大上妝重點、3款潤娥山茶花妝範本，靈感一次打包送上！

被譽為「天然系女神」的潤娥，以乾淨透亮的底妝、花瓣般柔和的暈染，以及帶紅潤的唇色，完美詮釋了近期在小紅書上討論度超高的「山茶花妝容」，編輯整理4大妝容重點、3款潤娥的山茶花妝範本，從清新氣質到優雅浪漫，讓妳一次掌握山茶花妝容的所有靈感！

山茶花妝是什麼？

山茶花的花語是優雅、堅韌還有純粹，花瓣一層一層疊起來，帶著自然光澤，溫柔卻很有存在感。近期小紅書上討論度超高的「山茶花妝」就是以山茶花為靈感，清透的底妝搭上柔和暈染，再加上一點紅潤的點綴，打造出那種溫柔的高級氛圍感。

▲《暴君的廚師》延志永的輕透山茶花妝。（圖／IG@tvn_drama）

底妝：柔霧透亮

山茶花的花瓣帶有輕盈的半透明感，妝容則以水潤透亮的底妝為基礎。可以先使用高保濕妝前乳打底，再以輕薄粉底液打造清透質感，最後於顴骨、鼻梁等位置局部提亮，營造花瓣般的光澤。避免厚粉堆疊，保留底妝的輕盈呼吸感。

▲山茶花妝容以水潤透亮的底妝為基礎。（圖／小紅書@榨蟲子汁）

眼妝：柔和暈染

山茶花的花瓣不是銳利線條，而是自然漸層。眼妝上可以選擇裸粉、莓紅或帶酒紅感的色調，以圓弧暈染的方式柔和展開，避免過度銳角。如果想增加眼睛的深邃度，可以在眼尾加入一點深玫瑰色，讓雙眼多一層「花瓣疊加」的層次感。

▲眼妝上可以選擇裸粉、莓紅或帶酒紅感的色調。（圖／小紅書@keke可糯了）

腮紅：自然紅暈

山茶花花心的色彩，帶著一抹自然的紅暈。妝容裡，腮紅建議選用粉紅或玫瑰紅系，帶一點橘調會更健康自然！將腮紅刷在蘋果肌至顴骨，和眼妝的粉色系統一。

▲腮紅建議選用帶一點橘調會更健康自然。（圖／小紅書＠芯芯－妹）

唇妝：濃郁焦點

唇彩是整體妝容的靈魂，就像山茶花最吸引人的花瓣！在唇妝的部分可以選擇絲絨質感的正紅或莓紅唇膏，展現優雅與成熟感；如果想給人清新一點的氛圍，可以用水潤感的粉紅唇釉、以咬唇暈染呈現「花瓣邊緣的柔軟」。

▲唇彩是整體妝容的靈魂，就像山茶花最吸引人的花瓣。（圖／小紅書@美妝邂逅）

潤娥3款山茶花妝容示範

清新氣質山茶花妝容



潤娥在日常出鏡時，最常示範的就是這種清新透亮的裸粉底妝。搭配粉嫩腮紅與淡粉唇釉，妝感幾乎沒有厚重修飾，但整體卻顯得氣色明亮，帶出「素顏升級版」的好感氛圍。這種妝容最適合上班、校園或日常約會，散發鄰家女孩的親和力。

高級感山茶花妝容



絲絨紅唇搭配玫瑰色暈染眼妝出場，瞬間展現高級女人味。紅唇帶來強烈存在感，而玫瑰暈染則平衡了唇妝的張力，讓整體看起來優雅卻不過度侵略。這款妝容非常適合晚宴、派對或正式場合，展現知性成熟的高級氣場。

浪漫山茶花妝容



如果說山茶花妝容延伸有夢幻的一款，那一定是水潤玫瑰紅唇搭配微珠光眼影的組合！再加上柔和暈染的腮紅，整體妝感帶有微微光澤感，甜美卻不膩，像是盛開的花瓣透著露珠。

