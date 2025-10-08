「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰





▲3種星座熱愛挑戰，越有難度越激起鬥志。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

你有沒有這種經驗，越得不到的東西就越想要？12星座中有些人天生就帶著一種「征服慾」，越得不到的東西越讓他們心癢難耐，不論是感情、工作還是夢想，他們都會因為「挑戰性」而燃起鬥志。點名「越得不到越想要」的星座Top3，看看你是否上榜了！

#第一名 天蠍座

天蠍座的好奇心強烈，他們對於「得不到的東西」會產生強烈的執念。越是難以接近、越讓人看不透的人事物，越能勾起他們的征服慾。天蠍不怕挑戰，也不怕受傷，他們相信「只要我夠深入，就能揭開真相」。這份執著讓他們在人生中屢屢突破限制，但也可能因為太想掌控而陷入情緒糾結，得失心重，難以放手。

#第二名 獅子座

對獅子座來說，「被拒絕」幾乎是一種挑戰，尤其是不喜歡輸的感覺，越是得不到的東西，越能激發他們的鬥志。尤其在感情中，如果對方態度冷淡或若即若離，獅子反而會更想證明自己的魅力。他們喜歡成為焦點，被肯定、被崇拜，而越是難以征服的對象，就越想挑戰，但這份驕傲也可能讓他們在過程中忽略真正的感受，只為了贏而不為了愛。

#第三名 雙子座

雙子座追求新鮮感與刺激，他們容易被「未知」吸引。越得不到的東西，在他們眼中越神秘。他們不斷靠近想一探究竟，也享受過程中的曖昧與心理遊戲，不一定是真的想擁有，而是想體驗那種「接近但還沒得到」的興奮感。不過，一旦真的得到後，他們又可能失去興趣，轉向新的目標。