fb ig video search mobile ETtoday

「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰

>

▲▼「越得不到越想要」星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲3種星座熱愛挑戰，越有難度越激起鬥志。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

你有沒有這種經驗，越得不到的東西就越想要？12星座中有些人天生就帶著一種「征服慾」，越得不到的東西越讓他們心癢難耐，不論是感情、工作還是夢想，他們都會因為「挑戰性」而燃起鬥志。點名「越得不到越想要」的星座Top3，看看你是否上榜了！

#第一名 天蠍座

天蠍座的好奇心強烈，他們對於「得不到的東西」會產生強烈的執念。越是難以接近、越讓人看不透的人事物，越能勾起他們的征服慾。天蠍不怕挑戰，也不怕受傷，他們相信「只要我夠深入，就能揭開真相」。這份執著讓他們在人生中屢屢突破限制，但也可能因為太想掌控而陷入情緒糾結，得失心重，難以放手。

#第二名 獅子座

對獅子座來說，「被拒絕」幾乎是一種挑戰，尤其是不喜歡輸的感覺，越是得不到的東西，越能激發他們的鬥志。尤其在感情中，如果對方態度冷淡或若即若離，獅子反而會更想證明自己的魅力。他們喜歡成為焦點，被肯定、被崇拜，而越是難以征服的對象，就越想挑戰，但這份驕傲也可能讓他們在過程中忽略真正的感受，只為了贏而不為了愛。

#第三名 雙子座

雙子座追求新鮮感與刺激，他們容易被「未知」吸引。越得不到的東西，在他們眼中越神秘。他們不斷靠近想一探究竟，也享受過程中的曖昧與心理遊戲，不一定是真的想擁有，而是想體驗那種「接近但還沒得到」的興奮感。不過，一旦真的得到後，他們又可能失去興趣，轉向新的目標。

關鍵字：

星座, 征服慾, 挑戰, 心理學, 秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰 迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 伊能靜分享人生中場「５個建議」：中場不該是終點，而是重新選擇的起點 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 扁平足、寬腳板球鞋怎麼買？6大挑選技巧　加碼好看「暴走鞋」推薦 汶萊王子妃拎LV鱷魚皮包賞F1賽車　酒桶錶也大有來頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面