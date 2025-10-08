新光三越台北信義新天地周慶10／16開跑　首８日美妝正貨天天抽

▲今年萌系IP史努比助陣，搭配卡友禮與集點活動，預計帶動來客成長。（圖／新光三越台北新天地提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

新光三越台北信義新天地周年慶10月16日開跑，今年亮點相當多，攜手南韓首爾現代百貨集聚10家最強韓潮話題品牌，更與日本伊勢丹百貨共同打造全台唯一男性選物店，美妝主打首八日天天抽出頂級美妝正貨，回饋力度堪稱歷年最強。

新光三越台北信義新天地4館周年慶（16日）開跑，至11月9日檔期共25天，首14日化妝品單品滿2,000送2,000點，單館累計滿5,000送5,000點，名品/大家電/法雅客/ [i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆滿萬送5,000點，首七日skm pay限定祭出名品/大家電/法雅客/[i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆刷萬送10,000點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。

▲法國香氛「L'Artisan Parfumeur」阿蒂仙之香全台第二家專櫃進駐A11 1F。

▲A8首賣Dior聖誕到數月曆，23,000元。

新光三越喊話今年周慶業績上看63億，較去年成長1%為目標，公關透露，看好男性、運動類市場，女裝和珠寶類全館銷售也相當亮眼，美妝部分則是香水類成長最多，為拉入更多客群，此次也邀來頂級香氛進駐，像是PRADA BEAUTY、阿蒂仙、Byredo等香氛大牌，目標打造全台最齊全的精品美妝品牌。

▲現代百貨快閃櫃 MUCENT，可購入與IU同款、韓星私服愛用服飾、包款品牌。

▲Wacky WiLLy 網眼抽繩後背包，特價2,690元。

與南韓現代百貨攜手合作的A11快閃店，也邀來10家流行品牌輪流上陣，IU和Jennie的同款服飾配件，不用出國也能輕鬆購入，此外更在A9與日本伊勢丹百貨合作打造超過600坪、19家專櫃的男性選物店，男性潮流服飾與日本零時差，目標打造男性購物天堂。

▲新光三越攜手Pickle Day Social Club 匹克日俱樂部打造全台唯一高空匹克球場。

另外，針對10月份才推出的金卡會員（年消費滿60萬），除了週年慶期間每日可使用乙次THE GOLD LOUNGE尊榮會員專屬空間（每次限時1小時），更為金卡會員打造信義獨家四大亮點，首７日部分秋冬精品祭出滿額禮，珠寶和家電消費均有加碼回饋，就連人氣餐廳也推出「金好吃招牌菜大請客」，請你吃大餐活動。

▲遠東百貨周年慶。（圖／遠百提供，以下同）

遠東百貨周年慶正式開跑，各地分店將自 10 月中旬陸續登場。信義 A13、板橋、新竹大遠百 10／16 至 11／4 舉行，桃園與花蓮 10／23 至 11／11 登場，嘉義、台南、高雄則在 10／30 至 11／18 接棒，竹北與板橋中山 11／13 起展開，活動檔期至 11 月底、12 月初。

▲全台獨家板橋大遠百Lancôme超極限明星必備組，價值11,962元、推薦價6,435元，持遠東APP加贈超極限肌因撫紋眼霜3ml。

今年主打「滿千送百」回饋，化妝品與內睡衣單筆滿 2,000 元送 200 元，百貨服飾累計滿 5,000 元送 500 元，累計滿 5 萬元再加送 600 元；精品在前 12 日單筆滿 1 萬元送 1,000 元，大家電單筆滿 1 萬元同樣送 1,000 元，保健器材則是單筆滿 5,000 元送 500 元。

此外遠百與 13 間銀行合作信用卡加碼，全館單筆 6,000 元分 6 期可獲 200 元回饋，單筆 1 萬元分 6 期送 400 元；若於 12 大指定銀行刷卡購買數位 3C（含 Apple），單筆 1 萬元分 6 期再加送 500 元。HAPPY GO 卡友還可扣點數換紅利券，200 點可兌 100 元、500 點兌 250 元，點數愈多換愈多。