雙十連假百貨搶客　統一時代、大葉高島屋、美麗華周慶回饋再加碼

記者蔡惠如／綜合報導

雙十連假將至，百貨也趁勢推促銷吸客，統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA推周慶第二波檔期，指定櫃位滿 5,000 送 500，加上 icash 支付滿 6,000 送 400；大葉高島屋雙十連假追加聯名贈品；美麗華百樂園主打滿千送百 9 折、使用聯名卡與全盈 Pay 再疊加，最高回饋標示 31.6％，再加碼抽獎活動。

▲百貨雙十連假加碼促銷。（圖／統一時代、大葉高島屋、美麗華提供）

統一時代百貨＋DREAM PLAZA

10／7 至 10／19 祭出第二波「超強周年慶」，主打全館指定櫃滿 5,000 元送 500 元抵用券，icash2.0／icash Pay 單一支付的話，消費滿 6,000 元送 400 元抵用券，若加上綁定聯名卡，同筆滿 6,000 元再送 200 元抵用券，等同消費滿 6,000 元可回饋至 1,100元，累計消費達 3萬元合計回饋最高 6,000 元。

雙十連假另加碼 10／10 至 10／12 期間，指定櫃位單筆滿 2,000 元，可用 OPENPOINT「1 點折 2 元」，單筆最高折 400 元。二波主打居家、家電與香氛，包括 Roborock Qrevo EdgeT 掃拖機器人特價 24,888 元，打 41 折、德國雙人 32cm 橢圓鑄鐵鍋特價 3,999 元 打 46 折等。

▲德國雙人 32cm 橢圓鑄鐵鍋特價 3,999 元。

▲滿額禮雪玲兔波波「夢幻折疊推車」。

卡友禮分成兩檔期，10／7 至 10／12 可兌換「酷洛米甜酷時尚直傘」；10／13 至 10／19 可兌換「美樂蒂＆酷洛米保鮮碗 2 入組」；滿額 3萬元再贈「雪玲兔波波夢幻折疊推車」。連假三天館內還舉辦日本偶像音樂祭《IDOL KINGDOM》掀一波人潮。

大葉高島屋

大葉高島屋周年慶從 10／2 至 10／21 舉行，主打點數與抵用券雙軌：即日起至 10／13 全館單筆滿 3,800 元贈 1,600 點（價值 400 元）；家電區滿 8,000 同贈 1,600 點；10／7–10／13 APP 卡友累計滿 5,000 送 500 元抵用券，刷聯名卡滿 6,000 再加碼 900 元。

樓層活動「家事達人加碼贈」單筆滿 500 元可兌換清潔、洗劑等日用品，鼓勵小額多次消費。10／10 起推出兩款聯名贈品，累計滿 8,000 兌「味全龍戶外休閒桌椅組」，單筆滿 3,000 兌 NEOFLAM 美型調味罐組，並加碼全館抽獎。雙十連假館內也推出「美人魚姐姐餵魚秀」與「第一戰隊」見面會，串聯親子客層。

▲NEOFLAM美型調味罐組。

美麗華百樂園

美麗華百樂園周年慶 10／9 至 10／26 登場，APP 會員當日累計滿 5,000 元送 500 元抵用券；化妝品、香氛、內衣區滿 3,000 元送 300 元抵用券。新光與永豐聯名卡於首四日、周末三日與周慶末三日，推出單筆消費滿 5,000 元送 200 元加碼活動。

全盈 Pay 首度於周慶登場，推出單筆消費滿 5,000 元再加碼 880 元。APP 會員消費滿 3,000 元還可參加抽獎，獎項包括 Galaxy Watch8、B&O 相關商品。為吸引親子客到訪，場內也規劃氣墊樂園、周末市集與 10／26「小小摩天輪營運長」體驗。