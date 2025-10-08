390元和許光漢穿同款UNIQLO！連假優惠別錯過　太空人設計的T恤值得收

記者林明瑋 / 台北報導

10月連假多，逛街時間也多，時不時就想走進去晃兩圈的UNIQLO正逢來台15周年，一連串的新品、期間限定優惠，都很有吸引力，許光漢同款T恤甚至繼出期間限定優惠，只要390元，可以包色了。快看看有哪些必買，趕緊手刀帶回家。

▲許光漢穿的UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤，原價590元、特價390元至10月9日。（圖 / 品牌提供，以下同）

UNIQLO在2010年全台首店開幕時，創下數千人排隊的超級盛況，15年來店越開越多，厲害的話題也沒停過，為歡慶里程碑，推出寶可夢特別慶典UTme!系列，一款印有皮卡丘與最初的夥伴菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷，另一款的主角是皮皮，圖案超可愛，大人小孩都喜歡。

▲寶可夢圖騰UTme!，成人款590元、童裝390元。

15周年品牌大使是剛退伍的許光漢和剛升格當媽媽的許瑋甯，兩人都算是回歸演藝與時尚工作，引起很高注目，他們出席記者會、拍攝形象照的服裝都很簡單又能穿出味道，大家想拷貝穿搭很容易，許光漢穿的UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤原價590元，限定優惠價390元，非常划算，最新的顏色是粉紅、酒紅、深藍，每種顏色都很好搭配，一次全買也不會太罪惡。

▲許光漢穿的JW Anderson聯名牛津襯衫，原價990元、特價790元至10月9日。



▲許瑋甯穿棉質襯衫外搭套頭針織衫，很有層次。



▲女裝棉質襯衫，原價790元、特價590元至10月9日。

許光漢還穿了JW Anderson聯名牛津襯衫，有當紅設計師加持，絕對應該收下，寬版設計舒適又好搭配，期間限定優惠價790元，許瑋甯同款襯衫則以寬鬆剪裁打造輕盈輪廓，限定優惠價590元，繭型褲運用高腰設計搭配修飾線條，讓身型比例更好，限定優惠價790元，都值得加入衣櫃。此外，10月10日至10月12日，只要單筆消費滿2,500元，就贈送隨身溫冷水瓶，是很實用的禮物。

▲許瑋甯穿的繭型褲運用高腰修飾身型。





▲繭型褲原價1,290元、特價990元至10月9日。

▲10月10日至10月12日單筆消費滿2,500元，贈送隨身溫冷水瓶。

優惠之餘，UNIQLO對社會公益也不遺餘力，UNIQLO Peace For All慈善T恤企劃推出了4款新作，並邀得參與其中兩款T恤設計的太空人Sian Proctor來台灣，與不同年紀的學生交流，非常難得，Proctor說：「我很榮幸與太空人Leland Melvin和Gary Lai一同設計T恤，這個圖騰展現了從太空俯瞰地球所帶來的心靈轉變力量，它能激發團結與希望。當我們看見地球沒有邊界，就能體會到彼此是一體的，應該攜手合作，共同維繫世界的和諧。」

▲太空人Sian Proctor來台與學生們互動。

Sian Proctor是全球首位非裔女性太空船駕駛員，也是一名藝術家，甚至在太空中創作。從小在關島長大，父親在NASA阿波羅計畫測控站工作，她因此受到啟發，也堅持著太空夢，雖然到51歲才上太空，算是較晚，但夢想總算成真，被問到在火箭裡是什麼感覺？她透露：「『漂浮』的感覺美妙無比、讓人想再體驗。」

▲3名太空人設計的T恤，以高空俯瞰地球帶來的轉變力量，希望激發團結與希望的意識，490元。



UNIQLO Peace For All慈善T恤企劃自2022年展開，所得利潤全數捐贈給支持受貧困、歧視、暴力、衝突和戰爭影響人士的國際組織，截至今年4月，已累計售出超過719萬件T恤，募得超過1500萬美元（約4.58億台幣）。最新的4款T恤，由3組不同領域的傑出人士參與設計，3名太空人Sian Proctor、Gary Lai及Leland Melvin以連結、希望、歸屬為靈感，呼籲將地球視為無國界的整體，共創美好未來，諾貝爾生醫獎得主本庶佑以座右銘「好奇、勇氣、挑戰、自信、專注、持續」，傳遞對醫學探索的熱情，世界冠軍棋士兼新聞記者一力遼則透過T恤圖案的創作，表達唯有接納多樣性並維持和諧平衡，才能締造真正的和平社會。

▲諾貝爾生醫獎得主本庶佑強調「集中全力，持續不懈。你能改變時代」，T恤490元。



▲一力遼認為面對衝突與不確定性，現今最需要的是「和」的精神，T恤490元。

【看更多優惠】

H&M

為慶祝雙十推出限時特惠活動，即日起至10月12日，全場單筆購物滿1400元現折200元、滿2000元現享8折，相當划算。

GAP

配合各百貨周年慶，推出指定商品優惠價、滿額贈送布萊納雄拍拍燈，還有正價商品6折、減價商品298元起等活動，無論實體店或官網商店，逛一圈一定有收穫。