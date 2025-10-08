fb ig video search mobile ETtoday

手比臉更難顧！護手5個小秘訣　別讓乾燥、細紋顯老態

>

▲▼護手。（圖／Unsplash）

▲手背最常曝曬在外，一定要做好防曬。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

相較於臉部，手部因為真皮層較薄、皮脂分泌更少，缺乏足夠的屏障保護，再加上長時間曝曬與頻繁清潔，往往會讓雙手出現乾燥、細紋與老化的現象，如何讓雙手保持年輕？5個小祕訣一次教會你。

手部因先天肌膚條件缺乏屏障保護，尤其手背肌膚長期承受反覆活動拉伸以及紫外線暴露，容易產生紋路，顯得老態；手心肌膚則因為沒有皮脂腺的分布，缺乏皮脂層的保護功能，容易變得乾燥脆弱，在保養上的細節比臉部更多，得花更多心思去呵護。

#洗手水溫要適中

有人認為要用熱水洗手才能有效殺菌，其實這是錯誤的觀念，根據最新的研究顯示，不管用哪種溫度的水洗手，對於洗掉的細菌數量並沒有顯著差異，反而若使用過熱的水溫來洗手，容易帶走保護皮膚的天然油脂，使手部更容易乾燥脫皮，我國食藥署也建議，避免使用過熱或過冷的水，最好是用微涼的水來洗手，才能保護皮脂膜。

#使用護手霜前要清潔手部

不少人在手部保養上，會搭配護手霜來做使用，但其實在使用護手霜前需要先清潔雙手，若直接使用，容易將手上的細菌與護手產品混合，影響保養效果。

#洗手後不必「完全擦乾」直接擦護手霜

洗手後肌膚仍帶有水分時塗抹護手霜，可以將水分鎖在角質層內，發揮保濕功效。

#睡前加強修護

睡前厚敷護手霜，並且帶上棉質手套，避免沾染被單，可以讓雙手隔夜吸收滋養成分。

#防曬不能忽略

手背是最常沒有防護、曝曬在外的部分，適度使用含修護與抗氧成分的護手霜，能避免日曬導致的暗沉與鬆弛。

★推薦產品

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲ANOTHER LAND 微醺半世紀乾洗手，50ml，420元。

以生物多糖膠與天然鎖水磁石打造雙重保濕機制，並融入紅沒藥醇舒緩配方，有效減少乾燥與酒精氣味，讓雙手清爽潔淨不緊繃。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲Inna Organic 童顏有機 玫瑰天竺葵修護護手霜，30ml，580元。

為乾敏手提供穩定、持續的潤澤修護，幫助強化肌膚屏障，減緩乾燥造成的細紋粗糙，質地輕盈好吸收，香氣療癒舒心。

關鍵字：

手部保養, 年輕肌膚, 乾燥護理, 美容秘訣, 抗老化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行

孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　 「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關 戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔 汶萊王子妃拎LV鱷魚皮包賞F1賽車　酒桶錶也大有來頭 迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面