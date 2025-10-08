手比臉更難顧！護手5個小秘訣　別讓乾燥、細紋顯老態

▲手背最常曝曬在外，一定要做好防曬。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

相較於臉部，手部因為真皮層較薄、皮脂分泌更少，缺乏足夠的屏障保護，再加上長時間曝曬與頻繁清潔，往往會讓雙手出現乾燥、細紋與老化的現象，如何讓雙手保持年輕？5個小祕訣一次教會你。

手部因先天肌膚條件缺乏屏障保護，尤其手背肌膚長期承受反覆活動拉伸以及紫外線暴露，容易產生紋路，顯得老態；手心肌膚則因為沒有皮脂腺的分布，缺乏皮脂層的保護功能，容易變得乾燥脆弱，在保養上的細節比臉部更多，得花更多心思去呵護。

#洗手水溫要適中

有人認為要用熱水洗手才能有效殺菌，其實這是錯誤的觀念，根據最新的研究顯示，不管用哪種溫度的水洗手，對於洗掉的細菌數量並沒有顯著差異，反而若使用過熱的水溫來洗手，容易帶走保護皮膚的天然油脂，使手部更容易乾燥脫皮，我國食藥署也建議，避免使用過熱或過冷的水，最好是用微涼的水來洗手，才能保護皮脂膜。

#使用護手霜前要清潔手部

不少人在手部保養上，會搭配護手霜來做使用，但其實在使用護手霜前需要先清潔雙手，若直接使用，容易將手上的細菌與護手產品混合，影響保養效果。

#洗手後不必「完全擦乾」直接擦護手霜

洗手後肌膚仍帶有水分時塗抹護手霜，可以將水分鎖在角質層內，發揮保濕功效。

#睡前加強修護

睡前厚敷護手霜，並且帶上棉質手套，避免沾染被單，可以讓雙手隔夜吸收滋養成分。

#防曬不能忽略

手背是最常沒有防護、曝曬在外的部分，適度使用含修護與抗氧成分的護手霜，能避免日曬導致的暗沉與鬆弛。

★推薦產品

▲ANOTHER LAND 微醺半世紀乾洗手，50ml，420元。

以生物多糖膠與天然鎖水磁石打造雙重保濕機制，並融入紅沒藥醇舒緩配方，有效減少乾燥與酒精氣味，讓雙手清爽潔淨不緊繃。

▲Inna Organic 童顏有機 玫瑰天竺葵修護護手霜，30ml，580元。

為乾敏手提供穩定、持續的潤澤修護，幫助強化肌膚屏障，減緩乾燥造成的細紋粗糙，質地輕盈好吸收，香氣療癒舒心。