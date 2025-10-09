「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

▲3星座容易安於現狀，佛系又懶散。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

在12星座中，有些星座天生「佛系又懶散」，不是不行動，而是「能不動就不動」，享受慢節奏與舒適的生活方式。盤點最懶星座Top 3，這3種星座不是不想動，而是只願意為值得的事出力，你也在榜上嗎？

#第1名 金牛座

金牛座是公認的「懶人之王」，但他們的懶其實帶有哲學。金牛不是懶到什麼都不做，而是非常懂得「節省能量」。他們做事講究效率與穩定，若覺得一件事不值得投入，就乾脆不動。他們喜歡待在熟悉的環境裡，滑手機或追劇一整天都能感到幸福，要讓他們動起來，通常得有明確的報酬或實際利益，否則他們寧願慢慢來，享受生活節奏。

#第2名 雙魚座

雙魚的懶，多半源自於「逃避現實」的傾向。他們容易沉浸在自己的世界裡，想像力豐富卻又懶得把想法付諸行動。雙魚也很怕麻煩，尤其面對需要邏輯與計畫的事，就會選擇先睡一覺再說。對他們來說，懶不代表沒上進心，而是他們喜歡順其自然、不想被現實的壓力推著跑。當靈感來臨時，他們又能一夕之間爆發能量，把事情做得驚人好。

#第3名 天秤座

天秤座的懶，源於選擇困難，他們總想做出最完美的選擇，但因為選項太多、太怕出錯，結果常拖到最後才行動。加上天秤能躺著絕不站著，能坐著絕不走動，更懶得強迫自己去做不喜歡的事。他們的生活信條就是：「保持美好心情最重要。」