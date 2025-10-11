7個底妝乾淨技巧、步驟！先畫眼妝再上底妝不顯髒　粉狀腮紅更自然

文／美人圈

很多人上完妝後，明明底妝一開始很服貼，卻常常因為飛粉、出油或層層堆疊的彩妝，讓妝面顯得髒髒的。其實想要維持「底妝乾淨感」，關鍵在於細節處理及上妝步驟！不只是上妝手法，產品順序、質地搭配都很重要，以下就整理出7個可以讓底妝更加乾淨的小技巧，打造持久、透亮、乾淨又高級的完美底妝。

底妝乾淨不顯髒技巧1：先畫眼妝再上底妝

其實上妝順序沒有絕對的對錯，但觀察很多化妝師的上妝順序，都是先畫眼妝、再畫底妝，這樣的順序可以讓底妝更加乾淨！深色眼影特別容易飛粉，如果先上好底妝，掉下來的粉末一掃就會把底妝刮花。建議先完成眼妝，再針對面中部位薄薄鋪上粉底與遮瑕，這樣就可以保證底妝乾淨、明亮，整體畫面不會顯髒。

▲先畫眼妝再上底妝能讓底妝更乾淨。（圖／IG@luna_makeup_official，下同）

底妝乾淨不顯髒技巧2：忽略高光打亮輪廓

修容色調一旦暈染不勻，很容易讓臉顯髒，很多韓星化妝師其實也會比較強調高光、弱化修容，讓底妝更加有通透感。上完底妝後，先用淺色的修容粉在陰影面進行暈染，接著重點就是用高光提亮顴骨、鼻梁、人中，下巴等位置，藉由「光影對比」塑造立體感，這樣妝效會更清透，五官也會顯得更有精神，而不是生硬的陰影線條。

底妝乾淨不顯髒技巧3：修容與腮紅選粉狀更自然

粉狀質地比膏狀更輕盈、好暈染，也不會和底妝互相推開，其實更加適合新手！上腮紅時可以用鬆散的腮紅刷輕掃在眼下面中部位、兩側不要超過顴骨，打造柔霧暈染感，像是自然透出的好氣色。多了腮紅可以讓妝容更加完整，底妝會更乾淨服貼，不會有厚厚的粉感。

底妝乾淨不顯髒技巧4：蜜粉「輕壓」定妝，整理餘粉

定妝手法很重要，粉撲亂壓一通只會加重粉感，建議用粉撲少量多次、輕輕按壓在容易出油的T字、鼻翼、法令紋位置即可，這樣不僅能鎖住底妝，還能避免粉末堆積。另外定妝後，常會殘留多餘粉末在臉上，這時候可以用一隻乾淨的大鬆刷，大面積輕輕掃過全臉，去掉多餘粉感，或是直接噴上定妝噴霧，不僅弱化粉感、同時也加強定妝效果。

底妝乾淨不顯髒技巧5：粉底注意薄厚差異

全臉上厚粉底粉感太重、容易有假面感，也更容易出油脫妝。上粉底前懂得薄厚很重要，建議先用輕薄粉底打造乾淨底色，在面中區往外拍開，邊緣自然過度，再針對痘印、黑眼圈等問題局部加強遮瑕，這樣底妝乾淨透亮，遮瑕處也更精緻，整體妝效自然不厚重。

▲上粉底前懂得薄厚很重要。（圖／IG@espoir_makeup）

底妝乾淨不顯髒技巧6：避免多層質地混搭

底妝、遮瑕、膏狀腮紅、粉狀腮紅、修容層層堆疊，很容易讓臉看起來「混濁厚重」。上妝前先決定主角是「光澤感」還是「霧面感」，選擇同一類質地的產品去搭配，像是使用液狀的粉底液的話，可以接著使用同質地的膏狀品項（像是腮紅、高光膏、修容膏），最後再用粉狀產品（像是蜜粉、修容粉、粉中腮紅）定妝，不要多種質地疊加，妝容整體會更和諧乾淨。

底妝乾淨不顯髒技巧7：定妝噴霧「鎖粉」

最後一步薄薄噴上一層定妝噴霧，可以讓蜜粉和底妝融合，粉感更服貼，妝效會像第二層肌膚一樣自然。這招能有效延長持久度，就算流汗或長時間待在冷氣房，也能保持底妝乾淨。

▲最後一步薄薄噴上一層定妝噴霧可以讓粉感更服貼。（圖／IG@toocoolforschool_official）

