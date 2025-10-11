fb ig video search mobile ETtoday

2025 Olive Young必買保養TOP10！換季敏感網推年糕潔面乳、角鯊烷補水霜

>

文／美人圈

2025韓國Olive Young「必買保養TOP10」清單來了！每次走進韓國Olive Young，都會被滿滿的保養品櫃位包圍，從保濕精華、修護面霜到溫和洗卸通通都有，選擇障礙真的超容易爆發。到底哪些是必囤單品？哪些又是長年穩坐熱賣榜的經典？這次就幫你整理出2025 Olive Young必買的保養品TOP10，讓你下次逛街或代購時能快速鎖定，不再猶豫，輕鬆入手最值得買的好物！

2025 Olive Young「必買保養」

TOP1：medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶

Olive Young熱銷第一就是medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶！PDRN被譽為繼A醇後的新一代抗老成分，能幫助強化肌膚組織、修復受損並提升彈力，還能讓膚色更透亮。這款安瓶則結合胜肽與PDRN雙重修護力，主打恢復彈性、減緩細紋，讓肌膚澎潤如注入滿滿膠原蛋白。質地清爽潤澤卻不黏膩，適合睡前保養，邊睡邊修護，CP值超高，是小資族想要抗老、養成緊緻透亮肌膚的必收之選。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶。（圖／medicube）

TOP2：d'Alba 白松露水光精油賦活噴霧

d'Alba白松露水光精油賦活噴霧真的可以說是韓女隨身必備的保養神器，不只在Olive Young長年熱賣，更有許多美妝YouTuber都推薦過！主打義大利白松露精華，搭配植物精油與保濕成分，能瞬間替肌膚補水又帶來細緻光澤。噴起來的霧感非常細緻，不會有大水珠破壞妝容，反而能讓底妝更服貼、有水光感。很多人都拿它當定妝噴霧或隨時補水小幫手，特別適合乾燥辦公室或飛機上使用。味道清新療癒，使用感受很加分。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲d'Alba 白松露水光精油賦活噴霧。（圖／d'Alba）

TOP3：S.NATURE 善自然水庫角鯊烷補水面霜

S.NATURE善自然水庫角鯊烷補水面霜在韓網討論度很高，被稱是「乾肌救星」！主打角鯊烷成分，質地綿密卻清爽不油膩，能在肌膚表層形成保護膜，長效鎖水，搭配玻尿酸與多重保濕成分，讓肌膚像喝飽水一樣Q彈透亮。很多網友分享擦上去後，乾燥緊繃感立即舒緩，對換季敏感或冷氣房肌膚特別友好。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲S.NATURE 善自然水庫角鯊烷補水面霜。（圖／IG@s.nature）

TOP4：AESTURA 璦絲特蘭 每日保濕柔護屏障修護霜

這款修護霜被許多韓國皮膚科醫師與藥妝店推薦為「敏弱肌安心霜」，成分中含有角鯊烷、神經醯胺與保濕因子，主打幫助修護肌膚屏障、溫和補水、減少乾燥脫屑，同時幫助加強肌膚的防禦力。質地則屬於清爽乳霜狀，延展性很好，不會黏膩或悶厚，用在日常保養或妝前都很適合。包裝簡約，強調成分安全，適合需要長效保濕與修護的乾肌、敏感肌族群。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲AESTURA 璦絲特蘭 每日保濕柔護屏障修護霜。（圖／IG@aestura.official）

TOP5：Anua 菸鹼醯胺10%+傳明酸4%精華液

Anua的這款精華液，是近期在韓國和小紅書上都超紅的「淡斑美白精華」，結合高濃度菸鹼醯胺與傳明酸，雙管齊下針對膚色暗沉、斑點與痘印，幫助提亮膚色、均勻膚況。質地屬於輕盈水感，不厚重也不容易起屑，很多網友分享長期使用後膚色真的比較乾淨透亮。更貼心的是，配方添加了保濕與舒緩成分，降低高濃度美白成分可能帶來的刺激感，敏感肌也能漸進式嘗試。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲Anua 菸鹼醯胺10%+傳明酸4%精華液。（圖／IG@anua.skincare_th）

TOP6：Anua PDRN 透明質酸膠囊100+精華液透明質酸

而Anua的另一款PDRN透明質酸精華液，則是「修護補水型精華」，同樣在Olive Young相當熱賣。其結合PDRN與多重透明質酸，能同時做到深層補水與肌膚屏障修護。質地清爽不黏膩，內含的膠囊在推開時會化開，帶來額外的保濕鎖水力。乾燥粗糙的膚況在持續使用後能變得更細緻、穩定，對於換季或醫美術後的肌膚特別友好，適合需要強效補水又想加強修護的人日常使用。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲Anua PDRN 透明質酸膠囊100+精華液透明質酸。（圖／Anua PDRN）

TOP7：BIOHEAL BOH 3D益生菌緊緻面霜

BIOHEAL BOH的這款緊緻面霜，特別受到熟齡肌和鬆弛肌膚困擾的人喜愛。能幫助強化肌膚屏障、提升防禦力，同時結合膠原蛋白與胜肽，針對細紋、彈力流失等問題加強修護。質地屬於滋潤型乳霜，但延展性很好，吸收後不會過於厚重，乾肌在秋冬使用特別有感，妝感也能更服貼。整體來說是一款兼具保濕與緊緻修護的高CP值面霜。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲BIOHEAL BOH 3D益生菌緊緻面霜。（圖／IG @bioheal.boh_official）

TOP8：Arencia 年糕潔面乳

Arencia年糕潔面乳不只在Olive Young受歡迎，更一直在韓國都有超好的口碑！質地像軟糯的年糕，遇水輕輕搓揉就能起細緻泡沫，能溫和帶走髒汙與多餘油脂，但不會帶走肌膚水分。添加保濕成分與植物萃取，洗後肌膚不緊繃，摸起來柔軟滑順，特別適合乾肌或敏感肌使用。不少網友都特別推薦在秋冬換季時使用，能保持肌膚水潤又清爽。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲Arencia 年糕潔面乳。（圖／IG@arenciaofficial）

TOP9：ilso 溫和舒緩粉刺導出液

說到Olive Young必買去黑頭、消粉刺產品，大家第一個想到的一定就是ilso！ilso的溫和舒緩粉刺導出液採用酵素&植物性成分、鹼性質地，並搭配自身的化妝棉，就能在任何希望消除粉刺的部位使用，做溫和的粉刺護理。將化妝棉完全浸濕並濕敷局部10－15分鐘等待粉刺浮出（過程中可隨時補充導出液，維持化妝棉濕潤、效果會更好！）接著再用ilso推出的人體工學黑頭鏟將浮出的粉刺推出來，清潔完肌膚粉刺後再用清水清洗即可。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲ilso 溫和舒緩粉刺導出液。（圖／IG@ilso_tw）

TOP10：beplain 苾沛恩 綠豆胺基酸溫和洗面乳

beplain的綠豆胺基酸溫和洗面乳，是敏感肌和乾肌族群的好朋友，採用綠豆精華搭配胺基酸潔淨配方，能溫和帶走髒汙與多餘油脂，同時鎮靜舒緩肌膚。質地柔滑、起泡細緻，輕鬆清潔臉部而不傷肌膚屏障，洗後不緊繃，特別適合換季敏感或肌膚容易乾燥的人。整體來說是一款低刺激、高溫和感的日常潔面乳，簡單安心。

▲必買保養 。（圖／翻攝自IG）

▲beplain 苾沛恩 綠豆胺基酸溫和洗面乳。（圖／beplain）

延伸閱讀

2025 Olive Young 必買攻略！25款面膜、保養美妝熱賣排行，最新優惠與退稅教學

2025 Olive Young必買什麼？脆友高討論度TOP8：Torriden無限回購、這瓶號稱髮縫救星！

不只Olive Young！韓國美妝集合店HEMEKO必買推薦，爆紅AOU、Courcelles只有這裡有

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保養, Olive Young

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰 卡地亞百年神秘鐘台北展出　法顯赫家族傳承百年首登拍場 戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子 宋慧喬公開自己最愛的「3個人生角色」　《黑暗榮耀》文同珢令她難忘 減肥不用打瘦瘦針！6個日常習慣「無痛養成小鳥胃」　讓你自然吃更少 林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！絕美禮服連發　仙氣與氣場全開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面