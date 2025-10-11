2025 Olive Young必買保養TOP10！換季敏感網推年糕潔面乳、角鯊烷補水霜

文／美人圈

2025韓國Olive Young「必買保養TOP10」清單來了！每次走進韓國Olive Young，都會被滿滿的保養品櫃位包圍，從保濕精華、修護面霜到溫和洗卸通通都有，選擇障礙真的超容易爆發。到底哪些是必囤單品？哪些又是長年穩坐熱賣榜的經典？這次就幫你整理出2025 Olive Young必買的保養品TOP10，讓你下次逛街或代購時能快速鎖定，不再猶豫，輕鬆入手最值得買的好物！

2025 Olive Young「必買保養」

TOP1：medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶

Olive Young熱銷第一就是medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶！PDRN被譽為繼A醇後的新一代抗老成分，能幫助強化肌膚組織、修復受損並提升彈力，還能讓膚色更透亮。這款安瓶則結合胜肽與PDRN雙重修護力，主打恢復彈性、減緩細紋，讓肌膚澎潤如注入滿滿膠原蛋白。質地清爽潤澤卻不黏膩，適合睡前保養，邊睡邊修護，CP值超高，是小資族想要抗老、養成緊緻透亮肌膚的必收之選。

▲medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶。（圖／medicube）

TOP2：d'Alba 白松露水光精油賦活噴霧

d'Alba白松露水光精油賦活噴霧真的可以說是韓女隨身必備的保養神器，不只在Olive Young長年熱賣，更有許多美妝YouTuber都推薦過！主打義大利白松露精華，搭配植物精油與保濕成分，能瞬間替肌膚補水又帶來細緻光澤。噴起來的霧感非常細緻，不會有大水珠破壞妝容，反而能讓底妝更服貼、有水光感。很多人都拿它當定妝噴霧或隨時補水小幫手，特別適合乾燥辦公室或飛機上使用。味道清新療癒，使用感受很加分。

▲d'Alba 白松露水光精油賦活噴霧。（圖／d'Alba）

TOP3：S.NATURE 善自然水庫角鯊烷補水面霜

S.NATURE善自然水庫角鯊烷補水面霜在韓網討論度很高，被稱是「乾肌救星」！主打角鯊烷成分，質地綿密卻清爽不油膩，能在肌膚表層形成保護膜，長效鎖水，搭配玻尿酸與多重保濕成分，讓肌膚像喝飽水一樣Q彈透亮。很多網友分享擦上去後，乾燥緊繃感立即舒緩，對換季敏感或冷氣房肌膚特別友好。

▲S.NATURE 善自然水庫角鯊烷補水面霜。（圖／IG@s.nature）

TOP4：AESTURA 璦絲特蘭 每日保濕柔護屏障修護霜

這款修護霜被許多韓國皮膚科醫師與藥妝店推薦為「敏弱肌安心霜」，成分中含有角鯊烷、神經醯胺與保濕因子，主打幫助修護肌膚屏障、溫和補水、減少乾燥脫屑，同時幫助加強肌膚的防禦力。質地則屬於清爽乳霜狀，延展性很好，不會黏膩或悶厚，用在日常保養或妝前都很適合。包裝簡約，強調成分安全，適合需要長效保濕與修護的乾肌、敏感肌族群。

▲AESTURA 璦絲特蘭 每日保濕柔護屏障修護霜。（圖／IG@aestura.official）

TOP5：Anua 菸鹼醯胺10%+傳明酸4%精華液

Anua的這款精華液，是近期在韓國和小紅書上都超紅的「淡斑美白精華」，結合高濃度菸鹼醯胺與傳明酸，雙管齊下針對膚色暗沉、斑點與痘印，幫助提亮膚色、均勻膚況。質地屬於輕盈水感，不厚重也不容易起屑，很多網友分享長期使用後膚色真的比較乾淨透亮。更貼心的是，配方添加了保濕與舒緩成分，降低高濃度美白成分可能帶來的刺激感，敏感肌也能漸進式嘗試。

▲Anua 菸鹼醯胺10%+傳明酸4%精華液。（圖／IG@anua.skincare_th）

TOP6：Anua PDRN 透明質酸膠囊100+精華液透明質酸

而Anua的另一款PDRN透明質酸精華液，則是「修護補水型精華」，同樣在Olive Young相當熱賣。其結合PDRN與多重透明質酸，能同時做到深層補水與肌膚屏障修護。質地清爽不黏膩，內含的膠囊在推開時會化開，帶來額外的保濕鎖水力。乾燥粗糙的膚況在持續使用後能變得更細緻、穩定，對於換季或醫美術後的肌膚特別友好，適合需要強效補水又想加強修護的人日常使用。

▲Anua PDRN 透明質酸膠囊100+精華液透明質酸。（圖／Anua PDRN）

TOP7：BIOHEAL BOH 3D益生菌緊緻面霜

BIOHEAL BOH的這款緊緻面霜，特別受到熟齡肌和鬆弛肌膚困擾的人喜愛。能幫助強化肌膚屏障、提升防禦力，同時結合膠原蛋白與胜肽，針對細紋、彈力流失等問題加強修護。質地屬於滋潤型乳霜，但延展性很好，吸收後不會過於厚重，乾肌在秋冬使用特別有感，妝感也能更服貼。整體來說是一款兼具保濕與緊緻修護的高CP值面霜。

▲BIOHEAL BOH 3D益生菌緊緻面霜。（圖／IG @bioheal.boh_official）

TOP8：Arencia 年糕潔面乳

Arencia年糕潔面乳不只在Olive Young受歡迎，更一直在韓國都有超好的口碑！質地像軟糯的年糕，遇水輕輕搓揉就能起細緻泡沫，能溫和帶走髒汙與多餘油脂，但不會帶走肌膚水分。添加保濕成分與植物萃取，洗後肌膚不緊繃，摸起來柔軟滑順，特別適合乾肌或敏感肌使用。不少網友都特別推薦在秋冬換季時使用，能保持肌膚水潤又清爽。

▲Arencia 年糕潔面乳。（圖／IG@arenciaofficial）

TOP9：ilso 溫和舒緩粉刺導出液

說到Olive Young必買去黑頭、消粉刺產品，大家第一個想到的一定就是ilso！ilso的溫和舒緩粉刺導出液採用酵素&植物性成分、鹼性質地，並搭配自身的化妝棉，就能在任何希望消除粉刺的部位使用，做溫和的粉刺護理。將化妝棉完全浸濕並濕敷局部10－15分鐘等待粉刺浮出（過程中可隨時補充導出液，維持化妝棉濕潤、效果會更好！）接著再用ilso推出的人體工學黑頭鏟將浮出的粉刺推出來，清潔完肌膚粉刺後再用清水清洗即可。

▲ilso 溫和舒緩粉刺導出液。（圖／IG@ilso_tw）

TOP10：beplain 苾沛恩 綠豆胺基酸溫和洗面乳

beplain的綠豆胺基酸溫和洗面乳，是敏感肌和乾肌族群的好朋友，採用綠豆精華搭配胺基酸潔淨配方，能溫和帶走髒汙與多餘油脂，同時鎮靜舒緩肌膚。質地柔滑、起泡細緻，輕鬆清潔臉部而不傷肌膚屏障，洗後不緊繃，特別適合換季敏感或肌膚容易乾燥的人。整體來說是一款低刺激、高溫和感的日常潔面乳，簡單安心。

▲beplain 苾沛恩 綠豆胺基酸溫和洗面乳。（圖／beplain）

