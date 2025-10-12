韓國近期最火「高光腮紅」8款推薦！粉紫色細緻偏光太美　輕鬆刷出仙氣感

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

韓國近期最紅的彩妝趨勢就是「粉紫色高光腮紅」，粉嫩色澤中帶著微微偏光，刷上後肌膚彷彿自帶濾鏡、從不同角度都能透出晶瑩光澤！這種既能當腮紅、又能修飾輪廓提亮的「高光腮紅」近期真的超級火，一盤就能打造乾淨透亮的精緻妝感，這次精選8款韓系高光腮紅推薦，3CE、fwee、espoir...每款都帶有精緻的光澤氛圍，輕鬆刷出仙氣感。

韓國打亮趨勢！腮紅結合高光更自然

韓女最近不再追求誇張的閃片打亮，而是流行腮紅＋高光二合一的「高光腮紅」設計，透過粉嫩的底色與細膩珠光結合，既能修飾膚色、增加粉嫩氣血感，還可以同步打造自然光澤澎潤感！這種帶有血色光暈的打亮腮紅，上在臉上就像肌膚本身散發的通透水光，粉狀的質地對新手來說也更友善，不用擔心底妝糊掉，不僅自帶自然粉嫩感，還可以讓妝容更乾淨、精緻又高級。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲腮紅＋高光二合一的高光腮紅。（圖／IG@mude_official）

韓國粉紫色高光腮紅推薦

1：3CE 3D打亮腮紅盤 #SLICK 雨時落櫻

3CE終於進駐蝦皮旗艦店，首波品項直接帶來韓國Olive Young熱賣的絨霧唇膏及超美3D打亮腮紅盤！這盤結合微光打亮與霧面腮紅，絲滑細膩的生巧質地一抹服貼，帶來自然柔焦與微醺光感，讓臉頰看起來澎潤立體。#SLICK雨時落櫻是款溫柔落櫻粉，冷色調白肌必收仙女色，刷上後彷彿自帶光圈般閃耀，細緻的光澤在臉龐綻放仙氣。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲3CE 3D打亮腮紅盤，NT$670。

2：espoir 艾絲珀 緞光感雙色腮紅 #01 Pink Icing

espoir這款雙色腮紅是韓國Olive Young的長紅品！果凍般柔軟與細緻粉質的結合，上臉不顯毛孔，還能修飾膚質紋理，妝感更乾淨。#01 Pink Icing就像甜點上的糖霜般晶瑩，刷上後透著柔和緞光，粉嫩裡帶一點紫調，輕盈得像在臉上灑了仙氣薄霧。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲espoir 艾絲珀 緞光感雙色腮紅，NT$894。

3：fwee 聚光晶石打亮餅 #HL01 石榴石

fwee這款晶石打亮餅主打「上鏡感光澤」，根據生日月份共推出12款色調，粉質細緻、延展性好，底色比較輕透、是光澤比較明顯的類型，一抹就能讓臉部立體度提升！#HL01石榴石帶著冷調紅的底色與細緻珠光色澤，日常薄刷透著自然微光、同時腮紅色調算是比較明顯的，特別場合則能閃爍出舞台鎂光燈般的華麗感，臉龐宛如鑲嵌晶石般璀璨。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲fwee 聚光晶石打亮餅，NT$660。

4：dasique 人魚系列打亮盤 #01 Twinkle Mermaid

今夏最浪漫的限定彩妝登場！dasique以盛夏海岸的人魚公主為靈感，推出超美「Twinkle Mermaid Collection」，其中收錄這款打亮盤。盤內四色打亮質地細膩，粉質透亮且服貼不顯紋理。#01 Twinkle Mermaid彷彿將夏日海面封存進肌膚，粉紫色澤裡揉合偏光珍珠，刷在頰骨與鼻樑，就像陽光折射水面般晶透耀眼，仙氣滿分。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲dasique 人魚系列打亮盤，NT$690。

5：rom&nd 珍珠粉球 #02 粉紅滾珠 Berry Glow

rom&nd把打亮結合腮紅、做成粉嫩小粉球！混合金色、粉紅、紫藕色調，一刷就能展現通透血色感，#02 Berry Glow 像是莓果光暈透膚而出，細膩珠光讓肌膚閃著水潤柔光，既能當腮紅也能打亮，刷上後就像自帶美肌濾鏡，白裡透紅又帶點浪漫。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲rom&nd 珍珠粉球，NT$700。

6：mude 單色光澤打亮盤 #P01 Disco

mude打亮盤粉質極細緻，一抹緊貼肌膚，不會卡粉或顯毛孔，能自由疊加打造從日常微光到高閃舞台感。#P01 Disco 帶著經典粉紫光澤，刷上後如水晶球般折射出耀眼光彩，臉龐瞬間閃爍高級感，怎麼轉頭、都可以隨著光線捕捉光芒，簡直是臉部聚光燈。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲mude 單色光澤打亮盤，NT$575。

7：LAKA 夢幻光束打亮餅 #02 Pink Beam

LAKA打亮餅是一款被低估的高光寶藏！#02 Pink Beam帶有冰晶粉色底色+偏光的金屬光澤，粉質細緻上臉服貼，帶著粉色調的金屬光看似浮誇但其實非常漂亮，而且金屬光澤偏光很細膩、不會顯毛孔，還能當作膨脹感腮紅或眼影使用，喜歡粉狀打亮的話還可以疊加光澤感，另外也很推薦當作眼影或是點綴在眼頭、鼻頭等部位！

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲LAKA 夢幻光束打亮餅，NT$480。

8：WAKEMAKE 微風高光打亮 #02 Pink Shell

WAKEMAKE這款打亮粉質細膩、延展性高，凝膠基底讓觸感柔滑，與肌膚完美貼合，#02 Pink Shell就像貝殼折射出的粉紫珍珠光澤，光感輕盈不突兀，任何膚色都能自然融合，刷上後臉龐自帶透亮仙氣，溫柔又精緻。

▲高光腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲WAKEMAKE 微風高光打亮，NT$616。

