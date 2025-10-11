營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」　教你不挨餓也能越吃越瘦

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」 。（圖／Unsplash）

▲「PATH飲食法」和台灣「我的餐盤」概念類似。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近年歐美興起一股「PATH飲食法」（PATH Diet）熱潮，不僅健身族群爭相實行，就連好萊塢明星也視為維持體態的秘密武器。營養師高敏敏指出，PATH飲食法的核心概念，是以「自己的手」作為食物份量的衡量工具，省去秤重與計算卡路里的麻煩。透過手掌、拳頭與拇指的大小比例，就能輕鬆掌握每餐該吃多少，達到營養均衡又不怕發胖的效果。

「PATH飲食法」主打「不需要挨餓，也能越吃越瘦」，以自然直覺的份量控制，幫助人體達到健康與體態兼顧的理想狀態。這種簡單、直覺又不需過度限制的方式，正是歐美明星長期維持好身材的關鍵。PATH 是四個英文字母的縮寫，代表了每餐的組成重點：

▲▼營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

P（Palm）＝手掌大小的澱粉：以糙米、地瓜、藜麥、燕麥等原型澱粉為主，升糖指數低、能提供穩定能量並維持飽足感。

A（Abundant Vegetables）＝多樣蔬菜：每餐至少攝取五色蔬菜，如紅椒、胡蘿蔔、玉米筍、綠花椰等，富含植化素與膳食纖維，能抗氧化並維持腸道健康。

T（Thumb）＝拇指大小的健康油脂：可選橄欖油、酪梨、堅果、苦茶油等好油，幫助脂溶性維生素吸收，讓荷爾蒙與代謝更穩定。

H（Handful）＝拳頭大小的優質蛋白質：包括雞胸肉、鮭魚、豆腐、雞蛋或牛肉，有助修復組織、維持肌肉量，是啟動代謝的關鍵。

營養師高敏敏也提醒，實行PATH飲食時，也要避免常見的熱量陷阱，像是少吃加工食品，減輕身體負擔；避免含糖飲料，防止血糖劇烈波動；油脂與蛋白質勿超量，油不超過拇指大、肉不超過拳頭大；放慢吃飯速度，細嚼慢嚥可延長飽足感，預防暴食。

她也強調，PATH飲食的精神與台灣「我的餐盤」概念相似，皆提倡「均衡、適量、吃原型」。只要什麼都吃、什麼都不過量，再搭配規律運動與良好作息，就能打造健康、窈窕又充滿活力的理想體態。

關鍵字：

健康, 營養, 瘦身, 飲食, 明星

