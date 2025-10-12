巴黎時裝周／張員瑛夢幻亮相秀場！當Miu Miu千金換上圍裙　勞動美學誕生

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安 ／綜合報導

Miuccia Prada作為先鋒女性設計師，看待時尚的視角總是能夠打破常人的既定印象，不只有美麗與性感這些片面形容詞，最新發表的Miu Miu 2026 春夏系列主題是 「At Work」，一場關於女性勞動與自我價值的思辨，探討女性在不同領域中所展現的堅毅、細膩與獨立，藉服裝延伸成多重象徵。Miuccia更以極具象徵意義的「圍裙（Tablier）」作為核心元素，引領Miu Miu女孩穿上了圍裙，再度走向現實。

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

秀場空間將耶納宮 (Palais d’Iéna) 的柱廊空間 – 本身即為工作場所，轉化為日常生活的抽象表現，並以對比色調的美耐板桌面點綴其間。整體設計靈感來自紀實攝影師 Dorothea Lange 與 Helga Paris 鏡頭下的女性工人影像，讓「勞動」不再隱形，而成為值得被讚頌的力量。

重點造型：圍裙革命與材質的詩學

本季造型以圍裙輪廓為主軸延伸，模特身穿灰色工裝布料製成的中長圍裙裙，散布大型金屬鉚釘裝飾，搭配幾何圖紋絲巾與厚實皮革鞋履，像是工廠女工與藝術家的結合，也穿越到70年代復古印花，展現剛柔並濟的工業浪漫。工裝也體現在中性的麂皮飛行夾克搭配寬鬆西裝褲與層疊腰帶，強化實穿感與個性氣場，結合Miu Miu近年標誌性的「制服混搭」風格。其中也能看到粗獷和精緻並存的一面，像是花朵蕾絲洋裝以半透明設計重現手工美學，內搭白色貼身層次，柔和卻不失力量。整體造型以工裝皮革、府綢棉、絲綢與刺繡帆布交錯呈現，象徵多元女性在不同「工作」場景間的流轉與力量。

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

配件焦點：實用美學的新語彙

鞋履與包款延續Miu Miu實用主義美學，厚皮鞋底、金屬釦帶與鏤空皮革細節呼應「勞動」主題；手袋則以手工打孔皮革、立體口袋結構設計，傳遞復古又摩登的氛圍。品牌以「耐用」與「修復」為概念核心，呼應永續再利用精神——本次秀後部分裝飾物料將交由 La Réserve des Arts 回收再製。

看秀嘉賓與焦點穿搭：張員瑛甜酷登場

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣偶像 張員瑛（Wonyoung Jang）以一襲灰藍色皺褶吊帶洋裝 搭配銀黑閃亮中筒襪與厚底樂福鞋 。（圖／品牌提供）

本季看秀嘉賓星光熠熠，包括 Milla Jovovich、Sandra Hüller、Rila Fukushima 等影壇與藝術界名人。而南韓人氣偶像 張員瑛（Wonyoung Jang） 亮相秀場，成為全場焦點。她以一襲 灰藍色皺褶吊帶洋裝搭配銀黑閃亮中筒襪與厚底樂福鞋，手提黑色亮皮手袋，將 Miu Miu 標誌性的「少女與叛逆」完美融合。

【看更多2026春夏巴黎時裝周重點】

▲▼ Isabel Marant 。（圖／品牌提供）

▲▼ Isabel Marant 。（圖／品牌提供）

▲▼ Isabel Marant 。（圖／品牌提供）

▲ Isabel Marant 以擅長的法式休閒注入實用主義筆觸，寬鬆工裝長褲、翻蓋口袋外套與繩結腰帶，營造灑脫姿態 。（圖／品牌提供）

Isabel Marant的不同之處在於，設計師懂得如何訴說女性的率性之美，以擅長的法式休閒注入實用主義筆觸，寬鬆工裝長褲、翻蓋口袋外套與繩結腰帶，營造灑脫姿態。麂皮馬甲、透空針織背心與鏤空蕾絲交錯出層次感，既性感又具野性。讓衣物帶著風的動感與身體的呼吸節奏，彷彿每一處布料都藏著旅人自由的靈魂。刺繡繁花在丹寧布上閃耀，如星夜綻放的微光；垂墜洋裝的繩結綁帶若隱若現地勾勒出肌膚線條，柔與剛在此刻達到完美平衡。

巴黎, 女性, 設計, MiucciaPrada, MiuMiu

