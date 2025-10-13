fb ig video search mobile ETtoday

美周記／專科超微米卸妝水升級大容量、雅頓橙花香水2,000元有找

>

記者曾怡嘉／綜合報導

進入秋季，美妝保養新品琳琅滿目，怎麼挑才正確？一起來看看本周美妝新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

#專科

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米卸妝水系列，400ml，各400元。

現代人更需要溫和不傷膚，並兼顧保濕與保養。專科超微米卸妝水全面升級400ml大容量，高效99%卸淨力徹底卸除彩妝與髒污，並堅持無酒精、色素、香料，溫和不刺激，同時添加長效保濕成分，卸後肌膚持續水潤不乾澀，讓卸妝成為保養的第一步。

#歐舒丹

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 白皇后光蘊透白防護乳，30ml，1,860元。

歐舒丹延續「白皇后光蘊透白系列」的高效亮白能量，推出全新白皇后光蘊透白防護乳，以「羽感隱形衣」質地實現高防護又超輕盈的養膚級防曬。升級配方注入6倍繡線菊濃萃與純淨濾光複合因子，有效隔離UVA、UVB與藍光，全光譜防禦光老化，同時提升肌膚亮度與均勻度。

#伊麗莎白雅頓

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 陽光沙灘淡香水，100ml，1,800元。

伊麗莎白雅頓推出全新香氛「SUNFLOWERS陽光沙灘淡香水」，以明亮的橙花為核心，揉合義大利佛手柑的清新光芒與椰子花的柔和奶香甜味。香甜的香草奶香與白麝香和雪松木質調，為整體香氛增添了豐富層次與溫潤尾韻。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲VERSO N°2逆齡清透日間乳，50ml，3,400元。

瑞典A醇先驅品牌VERSO再度革新日間保養，全新推出N°2逆齡清透日間乳。這款以獨家專利逆齡科技「8倍A醇」作為關鍵成份的日間乳液，專為恢復肌膚平衡而設計，輕盈質地為肌膚帶來舒緩清新感受。結合菸鹼醯胺、薑黃精萃、玻尿酸、酪梨油等先進配方，促進膚色勻淨、調控多餘油脂，打造清透光滑的膚質。

#東森自然美

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊緻露EX (100ml)，4,280元。

有時候覺得保養無感，肌膚就是無法吃進去營養，這時候保養的第一步非常重要，利用前導幫助保養品加速吸收，自然美推出全新晶鑽鈦彈力系列，其中撫紋緊緻露蘊含專利玻色因、AH8抗皺六胜肽、鑽光彩紅藻，搭配天女木蘭精萃、玻尿酸、洋甘菊萃取，為肌膚注入能量，喚醒疲憊肌膚，讓後續保養更好吸收。

關鍵字：

美妝, 新品, 保養, 秋季, 推薦

ET Fashion

