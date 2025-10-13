fb ig video search mobile ETtoday

不想被發現噴香水？髮香噴霧更輕盈自然　簡直就是隱形殺手

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要散發迷人香氣，但是又不想過於濃郁，擔心被別人發現噴香水，髮香噴霧就是很好的選擇，不僅味道更輕盈，也更加自然，近期就有不少厲害的髮香噴霧，即使簡單外出也可以輕鬆擁有好氣味。

＃Hair Rituel by Sisley 悸動香水，100ml、售價3850元

Hair Rituel by Sisley,LOA,髮香噴霧,髮絲,秀髮,護髮,保養,。（圖／品牌提供）

Hair Rituel by Sisley,LOA,髮香噴霧,髮絲,秀髮,護髮,保養,。（圖／品牌提供）

將多年科研植物美容學的經驗，運用在頭皮保養，Hair Rituel by Sisley打造各種因應不同髮質頭皮狀態的養護對策，透過植物精華萃取養成健康髮肌，因為其系列的香氣實在太迷人，在2025年終於誕生第一支髮香噴霧悸動香水，輕盈優雅的柑橘木質調，透過含羞草以及檸檬、馬鞭草與薰衣草等香調，不管是男性女性都會愛上，而且僅含有77%的天然酒精，不僅可以噴灑在頭髮，也可以使用在肌膚，打造迷人氣息。

＃LOA 護髮精華－玫戀拿鐵，100ml、售價1800元

Hair Rituel by Sisley,LOA,髮香噴霧,髮絲,秀髮,護髮,保養,。（圖／品牌提供）

Hair Rituel by Sisley,LOA,髮香噴霧,髮絲,秀髮,護髮,保養,。（圖／品牌提供）

日本頂級香氛護理油品牌LOA在今年9月正式登台，水感精華成分可以修護滋養髮絲，同時以調香技法製作的單品，更是散發精緻的天然植物香氣，其中，玫戀拿鐵選用千葉玫瑰搭配白色花香調的梔子花以及綠色鈴蘭，展現出清麗質感，運用乳木果油、荷荷芭籽油成分，讓髮絲散發光澤同時又有浪漫香氣。

關鍵字：

Hair Rituel by Sisley, LOA, 髮香噴霧, 髮絲, 秀髮, 護髮, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆 寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍 蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包 潤娥《暴君的廚師》山茶花妝容太驚豔　4大上妝重點、3款範本一次解析 韓國近期最火「高光腮紅」8款推薦！粉紫色細緻偏光太美　輕鬆刷出仙氣感 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 真話比討好更重要！「3星座」不怕得罪人　水瓶直言不諱讓人難招架

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面