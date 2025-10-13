不想被發現噴香水？髮香噴霧更輕盈自然　簡直就是隱形殺手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要散發迷人香氣，但是又不想過於濃郁，擔心被別人發現噴香水，髮香噴霧就是很好的選擇，不僅味道更輕盈，也更加自然，近期就有不少厲害的髮香噴霧，即使簡單外出也可以輕鬆擁有好氣味。

＃Hair Rituel by Sisley 悸動香水，100ml、售價3850元

將多年科研植物美容學的經驗，運用在頭皮保養，Hair Rituel by Sisley打造各種因應不同髮質頭皮狀態的養護對策，透過植物精華萃取養成健康髮肌，因為其系列的香氣實在太迷人，在2025年終於誕生第一支髮香噴霧悸動香水，輕盈優雅的柑橘木質調，透過含羞草以及檸檬、馬鞭草與薰衣草等香調，不管是男性女性都會愛上，而且僅含有77%的天然酒精，不僅可以噴灑在頭髮，也可以使用在肌膚，打造迷人氣息。

＃LOA 護髮精華－玫戀拿鐵，100ml、售價1800元

日本頂級香氛護理油品牌LOA在今年9月正式登台，水感精華成分可以修護滋養髮絲，同時以調香技法製作的單品，更是散發精緻的天然植物香氣，其中，玫戀拿鐵選用千葉玫瑰搭配白色花香調的梔子花以及綠色鈴蘭，展現出清麗質感，運用乳木果油、荷荷芭籽油成分，讓髮絲散發光澤同時又有浪漫香氣。