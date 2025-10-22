fb ig video search mobile ETtoday

2025 Olive Young「氣墊粉餅」熱銷霸主　韓妞底妝最強戰力TOP 6一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年Olive Young氣墊依然是熱銷榜霸主，不論你是乾肌、油肌還是混合肌，都能找到命定那一顆！

韓妞的底妝哲學，永遠離不開「氣墊粉餅」編輯這次整理出Olive Young GlowPick評價榜單、Olive Young通路銷量裡精選出最受韓妞歡迎的6款人氣氣墊，不論你是乾肌、油肌還是混合肌，光澤控、霧面控還是懶人通勤派，都能找到命定那一顆！

TOP 1：CLIO 新款 黑方盒魔力極緻長效無瑕氣墊

適合膚質： 混合肌、油肌

CLIO的氣墊就像韓妞底妝界的國民代表。這顆新版的氣墊是2025年Olive Young最穩的熱銷王，主打高遮瑕、長效持妝，霧面妝感乾淨俐落。它的粉質細緻不厚重，上臉一秒磨皮，而且對混合肌或油肌超友善。

▲CLIO 黑方盒魔力極緻長效無瑕氣墊，NT$1,020。

TOP 2：HERA 黑金氣墊，NT$1,450

適合膚質： 乾肌、中性肌

說到韓系高質感底妝，HERA的黑金氣墊永遠在榜上！這顆被稱作「上班族女神氣墊」，妝效是帶光澤的絲緞霧面，兼具遮瑕與透亮度，外盒黑金極簡高貴，所以被韓國網友暱稱為黑金氣墊，上妝那一刻就像套上柔焦濾鏡。

▲HERA 黑金氣墊，NT$1,450。

TOP 3：蘭芝 水光氣墊

適合膚質： 乾肌、混合偏乾

蘭芝的水光系列從推出以來一直是Olive Young必掃貨品！這顆氣墊以高保濕精華成份著稱，上妝後像在臉上灑了水霧光，最適合乾肌或冷氣房通勤族。粉撲彈性好，上妝服貼不卡粉，整天都能維持剛上妝的水潤感。

▲蘭芝 水光氣墊，NT$950。

TOP 4：AMUSE 遮瑕持久霧面純素氣墊

適合膚質： 油肌、混合肌

AMUSE一直是韓妞彩妝圈的寵兒，這顆氣墊以乾淨成份、透氣妝感稱霸年輕族群榜單。妝感偏霧但不死板，補妝超方便、還不容易結塊！添加控油成分卻不拔乾，是夏季或戶外活動時最可靠的底妝選擇。

▲AMUSE 遮瑕持久霧面純素氣墊，NT$620。

TOP 5：Parnell 積雪草精粹亮白氣墊

適合膚質： 敏感肌、乾肌

這顆絕對是敏感肌女孩的福音！Parnell以積雪草系列爆紅後，這顆積雪草精粹亮白氣墊馬上竄進排行榜。上妝後能感覺到輕盈水感，雖然遮瑕力中等不過修飾膚色超自然，內含積雪草、茶樹精華成分，讓底妝不只是遮蓋，更像在幫肌膚修護。

▲Parnell 積雪草精粹亮白氣墊，NT$1,010。

TOP 6：NAMING. 持久霧面貼服氣墊

適合膚質： 混合肌、油肌、中性肌

如果妳喜歡那種「素顏感但更精緻」的妝效，NAMING.這顆持久霧面貼服氣墊絕對會讓妳一試成主顧！它主打超薄粉體技術，上妝後幾乎像第二層皮膚一樣貼合，不會有厚粉感。妝感偏柔霧，微微光澤在自然光下超好看，搭配品牌一貫的極簡包裝，是韓妞日常包裡的常駐氣墊。

▲NAMING. 持久霧面貼服氣墊，NT$880。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025 Olive Young必買髮品清單！10款韓妞必配同款推薦

● 2025 Olive Young 面膜熱銷 Top10：鎮靜、保濕、修護一次搞定！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Olive Young, 氣墊粉餅, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭 星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！ C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 LA MER攜手NO COFFEE打造期間快閃店　拍照打卡送咖啡 秋冬乾燥唇紋瞬間＋10歲！3款女神唇蜜有感減齡　蜂蜜、植物油添加更滋潤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面