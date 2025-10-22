2025 Olive Young「氣墊粉餅」熱銷霸主　韓妞底妝最強戰力TOP 6一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年Olive Young氣墊依然是熱銷榜霸主，不論你是乾肌、油肌還是混合肌，都能找到命定那一顆！

韓妞的底妝哲學，永遠離不開「氣墊粉餅」編輯這次整理出Olive Young GlowPick評價榜單、Olive Young通路銷量裡精選出最受韓妞歡迎的6款人氣氣墊，不論你是乾肌、油肌還是混合肌，光澤控、霧面控還是懶人通勤派，都能找到命定那一顆！

TOP 1：CLIO 新款 黑方盒魔力極緻長效無瑕氣墊



適合膚質： 混合肌、油肌

CLIO的氣墊就像韓妞底妝界的國民代表。這顆新版的氣墊是2025年Olive Young最穩的熱銷王，主打高遮瑕、長效持妝，霧面妝感乾淨俐落。它的粉質細緻不厚重，上臉一秒磨皮，而且對混合肌或油肌超友善。

▲CLIO 黑方盒魔力極緻長效無瑕氣墊，NT$1,020。

TOP 2：HERA 黑金氣墊，NT$1,450

適合膚質： 乾肌、中性肌

說到韓系高質感底妝，HERA的黑金氣墊永遠在榜上！這顆被稱作「上班族女神氣墊」，妝效是帶光澤的絲緞霧面，兼具遮瑕與透亮度，外盒黑金極簡高貴，所以被韓國網友暱稱為黑金氣墊，上妝那一刻就像套上柔焦濾鏡。

▲HERA 黑金氣墊，NT$1,450。

TOP 3：蘭芝 水光氣墊

適合膚質： 乾肌、混合偏乾

蘭芝的水光系列從推出以來一直是Olive Young必掃貨品！這顆氣墊以高保濕精華成份著稱，上妝後像在臉上灑了水霧光，最適合乾肌或冷氣房通勤族。粉撲彈性好，上妝服貼不卡粉，整天都能維持剛上妝的水潤感。

▲蘭芝 水光氣墊，NT$950。

TOP 4：AMUSE 遮瑕持久霧面純素氣墊

適合膚質： 油肌、混合肌

AMUSE一直是韓妞彩妝圈的寵兒，這顆氣墊以乾淨成份、透氣妝感稱霸年輕族群榜單。妝感偏霧但不死板，補妝超方便、還不容易結塊！添加控油成分卻不拔乾，是夏季或戶外活動時最可靠的底妝選擇。

▲AMUSE 遮瑕持久霧面純素氣墊，NT$620。

TOP 5：Parnell 積雪草精粹亮白氣墊

適合膚質： 敏感肌、乾肌

這顆絕對是敏感肌女孩的福音！Parnell以積雪草系列爆紅後，這顆積雪草精粹亮白氣墊馬上竄進排行榜。上妝後能感覺到輕盈水感，雖然遮瑕力中等不過修飾膚色超自然，內含積雪草、茶樹精華成分，讓底妝不只是遮蓋，更像在幫肌膚修護。

▲Parnell 積雪草精粹亮白氣墊，NT$1,010。

TOP 6：NAMING. 持久霧面貼服氣墊

適合膚質： 混合肌、油肌、中性肌

如果妳喜歡那種「素顏感但更精緻」的妝效，NAMING.這顆持久霧面貼服氣墊絕對會讓妳一試成主顧！它主打超薄粉體技術，上妝後幾乎像第二層皮膚一樣貼合，不會有厚粉感。妝感偏柔霧，微微光澤在自然光下超好看，搭配品牌一貫的極簡包裝，是韓妞日常包裡的常駐氣墊。

▲NAMING. 持久霧面貼服氣墊，NT$880。

