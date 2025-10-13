水腫恐藏健康危機！營養師傳授「一日消腫菜單」

▲水腫不僅是外觀問題，更是身體給你的健康警訊。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你是否腿部常常腫脹、走路容易痠痛呢？要知道水腫不只是循環差，背後可能還藏著身體失衡根源，檢視一下你的水腫類型，再聽聽營養師高敏敏教你改善水腫的飲食攻略。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，想要消水腫，吃的東西也很重要，除了少鹽少水，更要吃進能幫助代謝、穩定體液平衡的營養素，像是鉀、維生素B6、優質蛋白、非精緻澱粉、好脂肪都是好物，以下分享一日消水腫菜單，幫你啟動代謝、排鈉排水、穩定血糖、情緒一次到位。

#早餐→高鉀蔬果＋膳食纖維 → 幫助利尿代謝

例：香蕉、奇異果、菠菜能穩定血糖、促進循環與代謝。提醒若你為「腎臟型水腫」，需限制鉀攝取，請遵循醫師指示。

#午餐→優質蛋白＋少鹽飲食 → 減輕水腫

例：魚肉、雞胸肉、黃豆製品可穩定血壓、維持循環順暢。提醒若為「肝臟型」要注意總蛋白攝取不足；「腎臟型」則需避免高蛋白過量。

#晚餐→低鈉飲食＋維生素B6 → 幫助排水

例：蛋、堅果、深綠蔬菜能幫助神經傳導、促進利尿。提醒若為「心臟型水腫」建議控制水分總攝取量。

最後營養師高敏敏也強調，水腫不僅是外觀問題，更是身體給你的健康警訊，若持續出現單側腫脹、泡泡尿、呼吸不順或全身浮腫，請及早就醫檢查心臟、肝臟、腎臟等功能。