說流行／2026春夏新包趨勢重點！香奈兒2.55經典改革、Lady Dior童趣細節曝光

記者鮑璿安 ／專題報導

2026春夏四大時裝周終於告一段落，今年特別引人注目的是多位新上任的創意總監，他們肩負延續品牌傳統的使命，同時也以大膽手筆為經典注入新意。從優雅細節到實用風潮缺一不可，本篇將帶你搶先解析2026春夏最受矚目的全新包袋設計，從結構翻轉到材質革新，有3大重點一次掌握下一季的時尚關鍵詞！

1.經典包華麗變奏

▲Jonathan Anderson 執掌Dior的女裝首秀在兼顧品牌優雅核心美學的基礎上，以自身的玩味設計去平衡視覺，本季推出多款Lady Dior變奏包。（圖／記者鮑璿安攝）

時尚金童Jonathan Anderson 執掌Dior的女裝首秀在本次時裝周上亮相，而他在兼顧品牌優雅核心美學的基礎上，仍以自身的玩味設計去平衡視覺，本季推出多款Lady Dior變奏包，以柔嫩馬卡龍粉、青草綠與滿版小雛菊刺繡設計亮相，延續品牌代表性的藤格紋線條，但在材質與細節上注入更多玩味感，像是立體花朵皮革浮雕與金屬Logo吊飾上的蝴蝶結新裝飾，增添少女感與工藝精緻度。

而藝術總監Matthieu Blazy筆下的CHANEL彷佛一場毫無邊際的浩瀚宇宙，設計革新不少，像是經典 2.55手袋迎來皺褶復古的新風格，在秀上初登場就已經抓人眼球！柔軟皮革與金鍊交織出一種「不完美的優雅」，展現品牌對隨性巴黎女人的再定義，正悄悄取代過往的硬挺造型，相信也會擄獲不少死忠粉絲下訂單。



二、設計核心藏在內裡





▲Hermès 翻轉柏金包Birkin à l’envers自然是不可忽視的焦點。（圖／品牌提供）

另一股新趨勢來自結構翻轉設計，像Hermès 翻轉柏金包Birkin à l’envers自然是不可忽視的焦點，設計師大膽將Birkin包的「內部結構反轉到外層」，標誌性的鎖扣被放在了裡頭，外部則以帆布搭配皮革邊飾，營造出既幽默又前衛的視覺反差。





▲Loewe新任雙人組創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez推出的Amazona 180 包款以雙面軟皮革結構亮相。（圖／品牌提供）

Loewe新任雙人組創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez推出的Amazona 180 包款以雙面軟皮革結構亮相，既能合上攜帶，也可完全打開成造型配件，延續品牌經典美學。同時，兩人為Loewe打造的全新Logo也正式曝光，原先4個花體L字母的方形鏡像圖案竟然只剩下一半，但仍舊不減辨識度，裝飾在許多配件包款上別具玩味。



三、實用主義回歸：Oversized結構與機能感再起





▲Hermès也順勢推出大尺寸的 Kelly Hobo 手袋。（圖／品牌提供）

近年盛行的「實用主義」在2026春夏被推向新高度，Hermès也順勢推出大尺寸的 Kelly Hobo 手袋，外觀猶如2008 年誕生的So Kelly的延伸款式，擁有水桶包的自在廓形，保留了Kelly系列標誌性的旋扣鎖，但將原本方挺結構改為更輕盈、柔軟的垂墜輪廓。

▲Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2026夏季系列之中，則誕生了全新「Bolero」手袋。（圖／記者鮑璿安攝）

Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2026夏季系列之中，則誕生了全新「Bolero」手袋，以其獨特的橢圓弧形輪廓與柔軟皮革質感吸睛，巧妙融合了 Piccioli 的詩意浪漫與 Balenciaga 一貫的雕塑線條感。「Bolero」的設計靈感源自西班牙舞蹈的節奏與優雅，包身呈流暢的卵石狀結構，宛如舞者身體的律動。其弧形上提手柄與金屬扣環點綴出精緻細節，搭配品牌標誌性的極簡配色——奶油白、鵝黃、粉霧玫瑰、豹紋與經典黑——展現從柔美到叛逆的多樣個性。在實用性上，「Bolero」兼具小巧外型與充足容量，拉鍊開口設計俐落實用，也成為本季 Balenciaga 最具辨識度的新作之一。