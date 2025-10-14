fb ig video search mobile ETtoday

說流行／2026春夏新包趨勢重點！香奈兒2.55經典改革、Lady Dior童趣細節曝光

>

記者鮑璿安 ／專題報導

2026春夏四大時裝周終於告一段落，今年特別引人注目的是多位新上任的創意總監，他們肩負延續品牌傳統的使命，同時也以大膽手筆為經典注入新意。從優雅細節到實用風潮缺一不可，本篇將帶你搶先解析2026春夏最受矚目的全新包袋設計，從結構翻轉到材質革新，有3大重點一次掌握下一季的時尚關鍵詞！

1.經典包華麗變奏

▲▼ 2026春夏新包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Jonathan Anderson 執掌Dior的女裝首秀在兼顧品牌優雅核心美學的基礎上，以自身的玩味設計去平衡視覺，本季推出多款Lady Dior變奏包。（圖／記者鮑璿安攝）

時尚金童Jonathan Anderson 執掌Dior的女裝首秀在本次時裝周上亮相，而他在兼顧品牌優雅核心美學的基礎上，仍以自身的玩味設計去平衡視覺，本季推出多款Lady Dior變奏包，以柔嫩馬卡龍粉、青草綠與滿版小雛菊刺繡設計亮相，延續品牌代表性的藤格紋線條，但在材質與細節上注入更多玩味感，像是立體花朵皮革浮雕與金屬Logo吊飾上的蝴蝶結新裝飾，增添少女感與工藝精緻度。

而藝術總監Matthieu Blazy筆下的CHANEL彷佛一場毫無邊際的浩瀚宇宙，設計革新不少，像是經典 2.55手袋迎來皺褶復古的新風格，在秀上初登場就已經抓人眼球！柔軟皮革與金鍊交織出一種「不完美的優雅」，展現品牌對隨性巴黎女人的再定義，正悄悄取代過往的硬挺造型，相信也會擄獲不少死忠粉絲下訂單。

二、設計核心藏在內裡

▲▼ 2026春夏新包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Hermès 翻轉柏金包Birkin à l’envers自然是不可忽視的焦點。（圖／品牌提供）

另一股新趨勢來自結構翻轉設計，像Hermès 翻轉柏金包Birkin à l’envers自然是不可忽視的焦點，設計師大膽將Birkin包的「內部結構反轉到外層」，標誌性的鎖扣被放在了裡頭，外部則以帆布搭配皮革邊飾，營造出既幽默又前衛的視覺反差。

▲▼ 2026春夏新包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Loewe新任雙人組創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez推出的Amazona 180 包款以雙面軟皮革結構亮相。（圖／品牌提供）

Loewe新任雙人組創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez推出的Amazona 180 包款以雙面軟皮革結構亮相，既能合上攜帶，也可完全打開成造型配件，延續品牌經典美學。同時，兩人為Loewe打造的全新Logo也正式曝光，原先4個花體L字母的方形鏡像圖案竟然只剩下一半，但仍舊不減辨識度，裝飾在許多配件包款上別具玩味。


三、實用主義回歸：Oversized結構與機能感再起

▲▼ 2026春夏新包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Hermès也順勢推出大尺寸的 Kelly Hobo 手袋。（圖／品牌提供）

近年盛行的「實用主義」在2026春夏被推向新高度，Hermès也順勢推出大尺寸的 Kelly Hobo 手袋，外觀猶如2008 年誕生的So Kelly的延伸款式，擁有水桶包的自在廓形，保留了Kelly系列標誌性的旋扣鎖，但將原本方挺結構改為更輕盈、柔軟的垂墜輪廓。

▲▼ 2026春夏新包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2026夏季系列之中，則誕生了全新「Bolero」手袋。（圖／記者鮑璿安攝）

Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2026夏季系列之中，則誕生了全新「Bolero」手袋，以其獨特的橢圓弧形輪廓與柔軟皮革質感吸睛，巧妙融合了 Piccioli 的詩意浪漫與 Balenciaga 一貫的雕塑線條感。「Bolero」的設計靈感源自西班牙舞蹈的節奏與優雅，包身呈流暢的卵石狀結構，宛如舞者身體的律動。其弧形上提手柄與金屬扣環點綴出精緻細節，搭配品牌標誌性的極簡配色——奶油白、鵝黃、粉霧玫瑰、豹紋與經典黑——展現從柔美到叛逆的多樣個性。在實用性上，「Bolero」兼具小巧外型與充足容量，拉鍊開口設計俐落實用，也成為本季 Balenciaga 最具辨識度的新作之一。

關鍵字：

說流行, 設計, 2026春夏dior, chanel

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線勢必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線勢必加倍奉還

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　 學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量 陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲 趙露思《許我耀眼》8清醒金句：我要麼一無所有，要麼擁有一切 《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色 限量錶捕捉水花飛濺瞬間　HUBLOT聯手藝術家創前衛時計 湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面