劉俊謙與蔡思韵結婚！兩套復古婚紗浪漫亮相　文青風超像拍電影

記者鮑璿安／ 綜合報導

37歲香港演員劉俊謙正式宣佈與演員蔡思韵結婚！兩人自2019年合作電影《幻愛》後相戀，情緣延續至今，終於在10月14日於社群媒體上曬出多張婚紗照，並寫下：「Thank you God for loving us 我們結婚了！」這對銀幕情侶從戲裡走到現實，消息一出立刻掀起大家祝福。兩人的婚紗照拍攝於日本東京，在自然光線柔和的森林與日式木屋內，畫面充滿詩意與溫度。蔡思韵身穿兩套截然不同風格的婚紗，展現她恬靜與靈動的雙重魅力。

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

第一套造型取景於綠意環繞的森林之中，她選擇一襲象牙白長袖婚紗，低調的方形領口勾勒鎖骨線條，柔軟的布料隨風微動，散發出古典純淨的氣息。她手捧白玫瑰與綠葉花束，簡約卻不失格調；頭紗輕垂肩頭，襯托出自然光下的溫柔笑容。劉俊謙則以黑色燕尾禮服搭配黑領結亮相，經典紳士造型中帶著一份英氣，兩人手牽手在樹林間相視而笑。

蔡思韵也換上一件復古蕾絲短袖婚紗，肩頭與胸口點綴細緻珍珠與刺繡花片，髮間綴上白花髮飾，輕盈又浪漫。她手持淡藍與白色花束，色調柔和清新。劉俊謙則換上駝色雙排扣西裝，不打領帶的設計增添一抹隨興，與新娘的柔美氣息完美呼應。