宏匯廣場迎五周年慶祭高回饋　消費滿3千送5百再抽KIA新車

▲新莊宏匯廣場周年慶，消費滿3,000元就有回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新莊宏匯廣場從10／23至11／16迎來五周年慶，今年以高回饋為主軸，推出全館滿3,000送300、平日消費滿3,000元送400回饋，若使用玉山宏匯聯名卡，還可再加碼100元，達到最多滿3,000元送500元，且消費滿5,000元還可參加KIA Picanto汽車抽獎。周慶首四日館內哈根達斯與天仁茗茶也同步祭出買一送一。

宏匯邁入第一個逢五周年慶，加上近期民眾消費力道保守與普發一萬元議題，優惠期間推出全館當日累計消費滿3,000元送300元抵用券，周一至周四加碼再加送100元、會員平日來店消費可再加碼100元；3C指定專櫃當日單筆滿1萬元送500元抵用券；11／3至11／16期間，名品、大家電、健康器材當日單筆滿1萬元送500元抵用券。此外，搭配玉山宏匯聯名卡可再加碼回饋100元。

所以只要在周年慶期間，滿足全館消費3,000元＋平日（周一至周四）＋宏匯會員與使用聯名卡，消費3,000元即可獲得600元回饋。

且全館消費累計滿5,000元，即可登記參加抽獎，最大獎為市價599,000元的KIA Picanto Trendy汽車，另有MSC地中海遊輪雙人航程、FUJI AI按摩椅、Electrolux咖啡機及Samsung Galaxy Z Flip7等獎品。

而周年慶開跑首四日（10／23至10／26），每日前100名消費者可獲奎士咖啡指定飲品券一張，另哈根達斯外帶冰淇淋品項買一送一、天仁茗茶指定飲品同享買一送一。

業者表示為迎接五周年周慶，也同步完成改裝與品牌更新，共有41家新櫃進駐，餐飲與潮流成為本季重點。包括撈王麻辣鍋將於11／7開幕，炒湘湘湘菜館預計11月中登場，另有牛喜壽喜燒個人鍋、PRESERVE早午餐、奎士咖啡與天仁茗茶等新店。

今年價差最划算的折扣商品，集中於家電與美妝兩大類，包括FUJI按摩椅原價128,000元，特價88,800元；伊萊克斯洗脫烘洗衣機原價64,900元，特價49,900元；HOYACASA寢具組原價32,800元，特價8,980元。美妝品牌推出明星組合檔期價差明顯，ESTEE LAUDER小棕瓶組價值8,900元，特價4,450元，LANCOME小黑瓶組價值12,583元，特價4,185元，Kiehl’s白泥組價值2,205元，特價1,485元。

遠東百貨周年慶正式開跑，各地分店將自 10 月中旬陸續登場。信義 A13、板橋、新竹大遠百 10／16 至 11／4 舉行，桃園與花蓮 10／23 至 11／11 登場，嘉義、台南、高雄則在 10／30 至 11／18 接棒，竹北與板橋中山 11／13 起展開，活動檔期至 11 月底、12 月初。

▲全台獨家板橋大遠百Lancôme超極限明星必備組，價值11,962元、推薦價6,435元，持遠東APP加贈超極限肌因撫紋眼霜3ml。（圖／遠百提供）

今年主打「滿千送百」回饋，化妝品與內睡衣單筆滿 2,000 元送 200 元，百貨服飾累計滿 5,000 元送 500 元，累計滿 5 萬元再加送 600 元；精品在前 12 日單筆滿 1 萬元送 1,000 元，大家電單筆滿 1 萬元同樣送 1,000 元，保健器材則是單筆滿 5,000 元送 500 元。

此外遠百與 13 間銀行合作信用卡加碼，全館單筆 6,000 元分 6 期可獲 200 元回饋，單筆 1 萬元分 6 期送 400 元；若於 12 大指定銀行刷卡購買數位 3C（含 Apple），單筆 1 萬元分 6 期再加送 500 元。HAPPY GO 卡友還可扣點數換紅利券，200 點可兌 100 元、500 點兌 250 元。