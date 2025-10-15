凱特王妃駕馭「貝嫂」橄欖綠套裝　衣服24小時賣光再掀「凱特效應」

▲凱特王妃與小朋友互動，相當親切。（翻攝princeandprincessofwales IG）



圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）向來是時尚資優生，上週以一身橄欖綠西裝套裝現身牛津，出席兒童慈善活動。這套服裝出自「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）品牌，不僅展現秋季氛圍，也巧妙呼應貝嫂當天在Netflix上線的新紀錄片。衣服在24小時內迅速售罄，品牌更將這款套裝改以凱特之名命名，掀起搶購熱潮。

綜合外媒報導，凱特當天穿著Victoria Beckham西裝外套與寬褲，色調為近年時尚圈推崇的柔和綠調（介於橄欖綠與柳綠之間），展現優雅氣質。這身套裝她在今年5月出席「伊莉莎白二世英國設計獎」時也曾穿過，再次演繹「舊衣回穿」精神。品牌甚至將原名為「Patch Pocket Jacket」的外套重新命名為「Katherine Jacket」，向凱特致敬。

凱特穿的綠色西裝外套，目前在品牌官網上，所有尺寸都已售罄。「凱特效應」（the Kate Effect）再度發威，展現她的超強帶貨能力。

▲凱特王妃穿Victoria Beckham柳綠色西裝，優雅迷人。（翻攝X@RoyalFashionRNN）

活動當天，凱特造訪位於牛津的Home-Start社區中心，這是一個支援5歲以下兒童家庭的慈善機構。她親切與家長、志工互動，陪孩子們用麵粉和橡皮泥「烘焙」想像中的蛋糕，甚至被小朋友用玩具針筒「打針」，全場笑聲不斷。

除了衣著，凱特當天配戴Kiki McDonough綠水晶耳環，搭配刻有3名子女喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子名字首字母「G、C、L」的金項鍊。她也與志工一同欣賞由她主導「皇家基金會幼兒中心」（Royal Foundation Centre for Early Childhood）推出的動畫短片，討論如何幫助家長打造充滿愛與支持的成長環境。

▲凱特王妃身上的西裝，24小時內已銷售一空。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特強調，幼兒時期的親密互動與情感連結，是幸福人生的根基。她說：「我們愈早培養孩子的社交與情緒能力，就愈能為他們的人生打下穩固基礎。」這番言論也呼應她近期與哈佛「成人發展研究計畫」主持人羅伯特瓦丁格（Robert Waldinger）共同撰文時提到的觀點，呼籲社會正視人際關係的重要性，以對抗當今的「人際疏離流行病」（epidemic of disconnection）。

凱特更分享家庭點滴，透露12歲的喬治即將升上中學，10歲的夏綠蒂熱愛手作與戶外活動，7歲的路易則迷上彈跳床。她與威廉王子嚴格實施「手機禁令」，希望3名子女能遠離螢幕、親近自然。

更多鏡週刊報導

威廉王子曝家中「鐵律」！嚴禁3子女用手機 罕提哈利：不想重蹈覆轍

梅根亮相巴黎時裝週爆爭議！ 自拍經「黛妃車禍隧道」被轟：愚蠢透頂

凱特王妃秀「踩高跟鞋倒走樓梯」神技！ 曝路易王子飛行夢、童趣互動超可愛