fb ig video search mobile ETtoday

王淨搶穿「PUMA大勢怪獸鞋」直呼像自己個性！甜美外表藏刺超搶眼

>

記者鮑璿安／台北報導

2025秋季延續薄底鞋風潮，PUMA喚醒來自1999年的經典潮流符號MOSTRO 怪獸鞋，由品牌大使王淨在新品發表會率先上腳的「毒玫粉」（Venom Rose）更是吸睛焦點，展現出她獨有的甜酷個性。王淨也分享她的私下穿搭哲學：「我平常喜歡黑白灰的基本配色，但鞋子我會挑顏色更跳的款式，這雙MOSTRO就是那種一穿上就會讓人注意的單品。」

▲▼王淨 。（圖／品牌提供）

▲▼王淨 。（圖／品牌提供）

▲王淨腳上的毒玫粉MOSTRO如夜裡閃爍的野玫瑰 。（圖／品牌提供）

王淨此次以簡約的白色短T搭配黑色工裝短裙，外罩皮革飛行外套亮相，黑白造型俐落中帶點叛逆氣息。她腳上的毒玫粉MOSTRO如夜裡閃爍的野玫瑰，外表甜美、內裡藏刺，就好像她對自我風格的詮釋：「我喜歡這個粉色，因為它就像我自己，外表看起來可愛，其實個性很強。」她也笑說最近沒有新作品，「不過我最新的作品就是跟PUMA一起」，展現她對時尚與運動結合的熱情。

▲▼王淨 。（圖／品牌提供）

▲▼王淨 。（圖／品牌提供）

▲▼王淨 。（圖／品牌提供）

除了毒玫粉，MOSTRO同步推出三款新色，Urban Moss 城苔綠、Void 虛空黑、Phantom Ivory 幻象白，MOSTRO MID 高筒版本以灰白麂皮拼接合成皮革打造層次，細節間透露出復古與未來感交織的張力。而最受注目的MOSTRO VELVET，則以天鵝絨材質結合皮革彎刀標誌，演繹出秋冬最具話題的「奢華街頭」風格。PUMA MOSTRO系列現已於全台門市與官方網站開賣，凡於指定門市購買鞋款，還可獲得限量「怪獸風格凸面鏡吊飾」與潮流貼紙（數量有限，送完為止）。

看更多潮流資訊

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。（圖／品牌提供）

adidas Originals 又帶來最原汁原味的台式設計！最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。本次限定鞋款以米白色麂皮為基底，點綴上炸粉黃與辣椒紅的細節，鞋跟更換上酥脆橘皮革，宛如剛出爐的香酥雞排，搭配兩款趣味鞋帶，分別是九層塔色的深綠款與蓬鬆炸雞皮感的白毛款，讓整體視覺與台味完美結合。更有趣的是鞋底刻印「大辣」、「不切」等夜市專屬術語，笑點十足，細節處處藏巧思。除了鞋款，系列還延伸推出 T 恤、托特包與卡夾等配件，從頭到腳散發濃濃原G潮味。

關鍵字：

PUMA, 王淨, 鞋款, 秋冬, 潮流

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨

忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨

Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包

Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包 寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍 孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮 超簡單！5招教你養出趙露思般濃密髮量 見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　 陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲 F1車手漢米爾頓痛失愛犬　粉絲以樂高拼出狗兒肖像獻安慰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面