王淨搶穿「PUMA大勢怪獸鞋」直呼像自己個性！甜美外表藏刺超搶眼

2025秋季延續薄底鞋風潮，PUMA喚醒來自1999年的經典潮流符號MOSTRO 怪獸鞋，由品牌大使王淨在新品發表會率先上腳的「毒玫粉」（Venom Rose）更是吸睛焦點，展現出她獨有的甜酷個性。王淨也分享她的私下穿搭哲學：「我平常喜歡黑白灰的基本配色，但鞋子我會挑顏色更跳的款式，這雙MOSTRO就是那種一穿上就會讓人注意的單品。」





▲王淨腳上的毒玫粉MOSTRO如夜裡閃爍的野玫瑰 。（圖／品牌提供）



王淨此次以簡約的白色短T搭配黑色工裝短裙，外罩皮革飛行外套亮相，黑白造型俐落中帶點叛逆氣息。她腳上的毒玫粉MOSTRO如夜裡閃爍的野玫瑰，外表甜美、內裡藏刺，就好像她對自我風格的詮釋：「我喜歡這個粉色，因為它就像我自己，外表看起來可愛，其實個性很強。」她也笑說最近沒有新作品，「不過我最新的作品就是跟PUMA一起」，展現她對時尚與運動結合的熱情。

除了毒玫粉，MOSTRO同步推出三款新色，Urban Moss 城苔綠、Void 虛空黑、Phantom Ivory 幻象白，MOSTRO MID 高筒版本以灰白麂皮拼接合成皮革打造層次，細節間透露出復古與未來感交織的張力。而最受注目的MOSTRO VELVET，則以天鵝絨材質結合皮革彎刀標誌，演繹出秋冬最具話題的「奢華街頭」風格。PUMA MOSTRO系列現已於全台門市與官方網站開賣，凡於指定門市購買鞋款，還可獲得限量「怪獸風格凸面鏡吊飾」與潮流貼紙（數量有限，送完為止）。

▲adidas Originals 最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。（圖／品牌提供）

adidas Originals 又帶來最原汁原味的台式設計！最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。本次限定鞋款以米白色麂皮為基底，點綴上炸粉黃與辣椒紅的細節，鞋跟更換上酥脆橘皮革，宛如剛出爐的香酥雞排，搭配兩款趣味鞋帶，分別是九層塔色的深綠款與蓬鬆炸雞皮感的白毛款，讓整體視覺與台味完美結合。更有趣的是鞋底刻印「大辣」、「不切」等夜市專屬術語，笑點十足，細節處處藏巧思。除了鞋款，系列還延伸推出 T 恤、托特包與卡夾等配件，從頭到腳散發濃濃原G潮味。