玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

記者鮑璿安／綜合報導

韓星玉澤演即將來台出席活動了！他稍早現身仁川國際機場啟程前往台北，預計出席明天10月16日Loro Piana台北101精品店開幕活動，而機場時尚也展現男神等級魅力，他以一身Loro Piana 2025秋冬男士系列造型亮相，流露品牌標誌性的低調奢華氣質。

▲▼ 玉澤演 。（圖／品牌提供）

▲▼ 玉澤演 。（圖／品牌提供）

▲▼ 玉澤演 。（圖／品牌提供）

▲ 玉澤演來台穿著Loro Piana Maremma麂皮外套，內搭羊毛真絲混紡高領毛衣，下身則選擇羊毛長褲與麂皮切爾西靴呼應整體風格 。（圖／品牌提供）

玉澤演是男子偶像組合2PM成員之一，曾演出《灰姑娘的姐姐》、《夢想起飛夢想起飛Dream High》等戲劇累積知名度，在台灣也擁有大批粉絲支持。此次來台他穿著Loro Piana Maremma麂皮外套，內搭羊毛真絲混紡高領毛衣，下身則選擇羊毛長褲與麂皮切爾西靴呼應整體風格。柔和的大地色調貫穿全身造型，透過細膩質感與立體層次的堆疊，完美詮釋品牌義式工藝的細膩與溫潤。而Loro Piana台北101精品店開幕活動預計在16日下午1點舉行，玉澤演也將現身店上，台灣藝人楊謹華也受邀參加，想必是盛況非凡。

Loro Piana作為義大利頂級奢侈品牌，一直以來以卓越工藝與經典風格聞名。品牌堅持選用最上乘的天然纖維，如喀什米爾羊絨與上等羊毛，打造兼具舒適與質感的服飾。此次秋冬系列則以「靜謐精緻」為靈感，透過溫潤的色調與柔軟的結構設計，呈現現代男士的自信與從容。

近來韓星不斷訪台，日前李俊昊則是受邀出席Berluti台北101精品店開幕儀式，以品牌大使的身分來台，身穿全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴，他也分享，「現在穿的就是我最喜歡的麂皮外套，也搭配了我最愛的皮靴。」他認為舒適度比較重要，但也希望能呈現出正式又帥氣的感覺，既保有品味，又符合自己的日常風格。

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-李俊昊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-李俊昊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-李俊昊。（圖／記者周宸亘攝）

▲李俊昊身穿全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴。（圖／記者周宸亘攝）

玉澤演, LoroPiana, 台北101, 2PM, 男神

