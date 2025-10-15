東京米其林飯糰店「宿六」限時登台　無低消學做靈魂白米飯

▲虎牌請來東京米其林推薦飯糰專門店「おにぎり淺草宿六」跨海來台。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

東京的米其林推薦飯糰專門店「おにぎり淺草宿六（Onigiri Asakusa Yadoroku）」首次跨海來台，與日本虎牌合作舉辦為期七天的「日本板前飯糰快閃廚房」，並同步舉辦北中南巡迴廚藝教室，讓民眾不需飛日本，就能品嘗並學習被譽為「東京最古老飯糰」的手作技法。活動10／17起於台北旗艦店登場，報名即可體驗主廚現場教學，會員只要於官網購物，無低消也可免費報名參加廚藝教室，學做靈魂白米飯糰。

「宿六」創立於1954年，位於東京淺草觀音寺後方，是全球唯一入選米其林指南的飯糰專門店，至今已傳承至第三代主廚三浦洋介。本次登台活動由三浦主廚親自監修與示範，除重現東京店內經典口味，也推出台灣限定款，如鮪魚美乃滋、和牛飯糰等。現場選用虎牌旗艦機種「雙重壓力IH炊飯電子鍋JPC-G型」炊煮越光米，以遠赤土鍋塗層與雙重壓力技術模擬傳統灶台火候，煮出米香飽滿、粒粒分明的口感。

三浦洋介指出，飯糰看似簡單，卻是對基本功的極致要求。首要是選米，宿六採用日本新潟越光米，以香氣與甘甜著稱；第二是海苔與餡料，飯糰靈魂在於鹹香平衡，此次使用東京灣產稀有海苔與合作老店開發的梅干、鮪魚美乃滋等餡料；第三則是「手感」，捏飯糰時的力道決定米飯的空氣感與黏性。

自10／17至10／19期間，於虎牌台北旗艦店舉辦「快閃廚房」現場體驗，報名費800元，含品嘗及價值1,400元的迷你保溫杯。想進一步學習飯糰製作技巧的民眾，可報名10／23至10／26於新光三越信義A8、台中中港店、台南新天地與板橋大遠百舉辦的廚藝教室，活動採「消費兌換制」，會員於百貨專櫃、生活館或線上商城購物，即可免費兌換一名上課資格。課程內容涵蓋白米煮法、餡料搭配與飯糰包製技巧，每場限10位名額，限量開放。

日本虎牌也配合此次活動，推出周年慶滿額回饋，即日起至12／31於百貨專櫃與線上商城購物滿6,000元折300元、滿10,000元折600元、最高可折2,500元。新款輕量保溫瓶、可洗碗機清洗杯、120ml迷你保溫杯及食物罐等新品皆適用。虎牌表示，希望藉由「宿六」飯糰活動，讓民眾重新感受白米的純粹風味，並透過家電技術呈現職人級的米飯口感。

▲康寧餐具首度推出HELLO KITTY系列。（圖／品牌提供）

康寧餐具2025百貨周年慶檔期也開跑，首度推出的Hello Kitty聯名系列，將經典紅蝴蝶結與蘋果元素帶上餐桌，設計成多款碗盤與醬油碟，療癒感滿滿！粉絲們準備列清單。

這次聯名系列推出6款商品，從8吋分隔盤、12cm醬油碟，到沙拉碗、小羹碗與韓式湯碗，滿足從個人餐到家庭聚餐的各種場景。組合優惠也相當吸睛，全套6件組原價3,430元，周年慶價1,899元，幾乎是半價就能把「Kitty的一桌子」帶回家。

同系列單品組合如醬油碟2件組、沙拉碗2件組等，也分別以約6折左右的價格推出。此外購買Hello Kitty系列商品單筆消費滿1,974元，還能加贈市價750元的PYREX Claro直飲便攜耐熱玻璃水瓶。