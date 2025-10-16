fb ig video search mobile ETtoday

亞尼克萬聖節甜點萌萌噠　買兩件送「魔幻指尖」加分鬼節

>

▲亞尼克、85度C萬聖節蛋糕。（圖／各業者提供）

▲亞尼克萬聖節蛋糕走可愛風，迷你鬼精靈派對，售價179元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

亞尼克因應萬聖節來臨，近期推出多款頑皮造型應景甜點，以「吃甜甜換好運」為主題，從蛋糕、布丁到手工餅乾通通有，融入萬聖元素如鬼魂、木乃伊、蝙蝠、南瓜等造型，馬上加分鬼節氛圍。10／31前購買指定萬聖點心任兩件，還可加贈「萬聖魔幻指尖4入組」，讓派對氣氛更搞怪。  

▲亞尼克、85度C萬聖節蛋糕。（圖／各業者提供）

▲萬聖頑皮黑酷曲，售價485元。

今年新品包含「萬聖頑皮黑酷曲」、「偷心可可木乃伊」與「萬聖點心杯」，以OREO風味為主軸的「萬聖頑皮黑酷曲」，蛋糕結合北海道奶霜與特調卡士達，外層淋上巧克力，黑白對比的造型搭配搗蛋表情好節慶，售價485元；「偷心可可木乃伊」則以濕潤巧克力蛋糕為基底，包裹綜合莓果餡襯托巧克力的苦韻，售價168元。 

▲亞尼克、85度C萬聖節蛋糕。（圖／各業者提供）

▲偷心可可木乃伊，售價168元。

人氣商品「萬聖點心杯」也將於10／18開賣，今年新款杯身換上搗蛋鬼、貓咪與南瓜造型，內層為焦糖蒸布丁與北海道奶霜，搭配新鮮水果增添口感，售價279元；「萬聖法式蛋白餅」，外觀畫上科學怪熊與船長鬼鬼圖樣，氣氛滿點，售價199元。  

▲亞尼克、85度C萬聖節蛋糕。（圖／各業者提供）

▲亞尼克萬聖點心杯，售價279元，10月18日開賣。

往年熱賣的人氣商品「迷你鬼精靈派對」也回歸，結合貝可拉73％巧克力甘納許與杏仁塔皮，風味濃郁不膩，售價179元；糖霜餅乾則以植物色粉描繪南瓜、蝙蝠與幽靈造型，兼具視覺與口感樂趣，售價138元。  

▲亞尼克、85度C萬聖節蛋糕。（圖／各業者提供）

▲買萬聖指定點心任兩件送魔幻指尖4入組。

業者表示即日起至10／31，購買任兩件指定萬聖節點心（含魔幻指尖餅乾、糖霜餅乾、法式蛋白餅等），即加贈原價118元的「萬聖魔幻指尖4入組」，餅乾以奶油與杏仁製成，形似巫婆手指，是亞尼克經典萬聖限定造型，讓氛圍更加分。

▲亞尼克、85度C萬聖節蛋糕。（圖／各業者提供）

85度Ｃ在10月也推狂歡萬聖節，10／31前推出「萬聖派對」，鬆軟的巧克力戚風蛋糕搭配滑順的巧克力鮮奶油及輕盈可口的草莓慕斯，內餡夾入Q彈布丁及櫻桃餡，甜而不膩，再結合萬聖小物作裝飾也是氣氛滿滿，6吋售價520元。

若不想吃太多甜，也可考慮切片蛋糕，「搗蛋巫師」南瓜造型搗蛋鬼戴上巫師帽超吸睛，售價68元；「萬聖幽靈」外觀以可愛白幽靈為主軸，搭配香鬆可口濕潤的黑芝麻蛋糕，售價62元。

關鍵字：

亞尼克, 萬聖節甜點, 生乳捲, OREO蛋糕, 木乃伊造型, 萬聖點心杯, 法式蛋白餅, 糖霜餅乾, 迷你鬼精靈派對, 萬聖魔幻指尖, 萬聖節限定, 節慶甜點, 派對點心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

「最不在乎他人眼光」星座Top 3！第一名做自己到極致　誰都說不動 忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨 Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包 8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去 LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把 汶萊王子妃有喜　穿5萬孕婦裝優雅浪漫 英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面