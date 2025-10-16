亞尼克萬聖節甜點萌萌噠　買兩件送「魔幻指尖」加分鬼節

▲亞尼克萬聖節蛋糕走可愛風，迷你鬼精靈派對，售價179元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



亞尼克因應萬聖節來臨，近期推出多款頑皮造型應景甜點，以「吃甜甜換好運」為主題，從蛋糕、布丁到手工餅乾通通有，融入萬聖元素如鬼魂、木乃伊、蝙蝠、南瓜等造型，馬上加分鬼節氛圍。10／31前購買指定萬聖點心任兩件，還可加贈「萬聖魔幻指尖4入組」，讓派對氣氛更搞怪。

▲萬聖頑皮黑酷曲，售價485元。



今年新品包含「萬聖頑皮黑酷曲」、「偷心可可木乃伊」與「萬聖點心杯」，以OREO風味為主軸的「萬聖頑皮黑酷曲」，蛋糕結合北海道奶霜與特調卡士達，外層淋上巧克力，黑白對比的造型搭配搗蛋表情好節慶，售價485元；「偷心可可木乃伊」則以濕潤巧克力蛋糕為基底，包裹綜合莓果餡襯托巧克力的苦韻，售價168元。

▲偷心可可木乃伊，售價168元。



人氣商品「萬聖點心杯」也將於10／18開賣，今年新款杯身換上搗蛋鬼、貓咪與南瓜造型，內層為焦糖蒸布丁與北海道奶霜，搭配新鮮水果增添口感，售價279元；「萬聖法式蛋白餅」，外觀畫上科學怪熊與船長鬼鬼圖樣，氣氛滿點，售價199元。

▲亞尼克萬聖點心杯，售價279元，10月18日開賣。



往年熱賣的人氣商品「迷你鬼精靈派對」也回歸，結合貝可拉73％巧克力甘納許與杏仁塔皮，風味濃郁不膩，售價179元；糖霜餅乾則以植物色粉描繪南瓜、蝙蝠與幽靈造型，兼具視覺與口感樂趣，售價138元。

▲買萬聖指定點心任兩件送魔幻指尖4入組。



業者表示即日起至10／31，購買任兩件指定萬聖節點心（含魔幻指尖餅乾、糖霜餅乾、法式蛋白餅等），即加贈原價118元的「萬聖魔幻指尖4入組」，餅乾以奶油與杏仁製成，形似巫婆手指，是亞尼克經典萬聖限定造型，讓氛圍更加分。

85度Ｃ在10月也推狂歡萬聖節，10／31前推出「萬聖派對」，鬆軟的巧克力戚風蛋糕搭配滑順的巧克力鮮奶油及輕盈可口的草莓慕斯，內餡夾入Q彈布丁及櫻桃餡，甜而不膩，再結合萬聖小物作裝飾也是氣氛滿滿，6吋售價520元。

若不想吃太多甜，也可考慮切片蛋糕，「搗蛋巫師」南瓜造型搗蛋鬼戴上巫師帽超吸睛，售價68元；「萬聖幽靈」外觀以可愛白幽靈為主軸，搭配香鬆可口濕潤的黑芝麻蛋糕，售價62元。