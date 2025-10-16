今日事今日畢並不難！４招教你養成自律　拿回時間主控權

▲將待辦事情排出輕重緩急。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓，一忙碌起來，難免手忙腳亂，有時候事事都想做，但是什麼都沒做好，想要減少拖延，做到真正的「今日事今日畢」，並非只是努力完成任務，以下４招教你養成自律，成為時間的主人。

#每天早上先列出待辦清單

按照「重要且緊急 → 重要但不緊急 → 緊急但不重要 → 不重要不緊急」的順序排列，優先處理影響最大的任務。很多人忙了一整天卻覺得沒效率，就是因為時間浪費在瑣事上。把注意力集中在最關鍵的工作，才是真正的效率。

#設定明確的工作時段與結束時間

例如：「上午九點到十點處理報告」、「晚上八點前完成家務」。時間限制能迫使自己專注，避免無止盡的拖延。同時，也能給自己明確的休息時間，防止因過度疲憊而降低效率。

#學會拒絕干擾與分心

想做到今日事今日畢，就要有意識地遠離手機通知、社群媒體或瑣碎聊天。可以採取「專注25分鐘、休息5分鐘」的番茄工作法，在專注時段內只處理手上的任務，讓大腦保持高效運轉。

#培養收尾習慣

每天睡前花5分鐘檢視當天的完成狀況，確認還有哪些事項未完成，並安排到隔天的計畫中。這能幫助你建立時間掌控感，也讓自己以更清晰的頭腦迎接新的一天。

能夠「今日事今日畢」的人，不僅代表自律，更代表懂得善用時間。當你學會在當下完成該做的事，不僅生活變得井然有序，心中也會多出一份踏實與輕鬆。