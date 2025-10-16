星巴克 × miffy聯名系列好粉嫩　台灣限定款綠圍裙有夠可愛

▲因應miffy 50周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歡慶miffy誕生70周年，星巴克近期再度攜手荷蘭人氣角色miffy推出聯名系列，本次共推出16款商品，包含馬克杯、不鏽鋼杯、玻璃杯與包袋等，延續miffy一貫的純真與柔和風格，其中miffy還穿上繡有台灣字樣的星巴克綠圍裙，實在可愛到不行，該系列預計於10／21在全台門市與線上門市同步開賣。

今年聯名以「溫暖、奇趣、柔和」為主軸，讓miffy化身星巴克咖啡師展開療癒旅程。整體設計採粉白色系搭配星巴克經典綠，細節中融入70周年專屬圖樣，象徵miffy純真魅力跨越世代，陪伴每位咖啡愛好者的日常時光。

今年新品涵蓋多款杯具與生活用品，包括以不同材質呈現的「miffy70冷水杯」與「miffy70不鏽鋼水壺」，設計簡約可愛，售價分別為800元與1,300元；「miffy70粉不鏽鋼杯」與「miffy70白不鏽鋼杯」分別呈現柔粉與純白色調，售價分別為1,280元與1,300元。

杯身印有miffy與星巴克綠圍裙圖案的「miffy70馬克杯組」，品牌氛圍感滿滿，售價980元，其他還有「miffy70玻璃杯組」以透亮玻璃搭配俏皮印花，售價1,100元；「miffy70隨身瓶」採溫潤線條設計，售價1,600元；「miffy70不鏽鋼把手杯」售價850元。

此外，也推出五款台灣限定商品，包括「miffy70冷水壺」、「miffy70隨行杯袋」、「miffy70提袋」、「miffy70多功能包」售價550元至950元。此外還有「miffy70綠圍裙吊飾」以miffy身著星巴克制服造型登場，為粉絲必收亮點之一，售價700元。

▲miffy70綠圍裙吊飾，售價700元。

業者表示，聯名商品開賣首日將採號碼牌購買制，各門市依現場排隊順序發放，每人限購指定商品各一，10／22起開放自由選購，商品數量以門市實際庫存為準。





▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

手機配件品牌 CASETiFY 首度推出「臺灣系列」印花，以臺灣日常元素與幽默諧音設計為特色，將水果、紅白塑膠袋、窗花、紅龜粿等在地符號重新演繹為潮流圖案，延伸至手機殼、耳機保護殼、支架等多款配件。

「臺灣系列」共推出八款設計，水果題材的「保證莓釋」、「莓大莓小」、「芭梨釋迦」與「水果王國」以市場外箱和紅白塑膠袋為靈感，將草莓、釋迦、芭樂、水梨等元素結合趣味諧音，創造貼近生活又帶點戲謔的風格。

「風和日曆」與「芯花怒放」則以新竹風城、竹科與客家花布融合，展現科技與傳統交織的在地特色；「阿嬤家的記憶」與「臺灣萬事興」則喚起窗花、藍白拖、紅龜粿等文化記憶，透過拼貼美學呈現懷舊氣息。