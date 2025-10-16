桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！　預計年底前開幕

fb ig video search mobile ETtoday

▲島語自助餐廳。（圖／漢來美食提供）

記者蔡惠如／綜合報導

桃園餐飲市場再添新話題，原台茂「漢來海港」餐廳於年中宣布改裝成頂級吃到飽「島語」，打造全桃園首家高端吃到飽旗艦店，現在開幕時間總算呼之欲出，預計11月至年底前到位，在地人準備搶位啦！

「島語」是漢來美食集團旗下的頂級自助餐品牌，主打餐酒搭配的精緻百匯餐廳，以在地頂級食材為基底，結合各色當令風味，呈現食材原味，在台北、高雄開幕後一位難求，年中也宣布將把台茂購物中心的「漢來海港」進行升級，預計年底前就會跟大家見面。

▲島語餐廳被稱為全台最難訂的自助餐廳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台茂今年下半年持續強化餐飲與體驗品牌，預計年底前將有DJI授權體驗店、潮玩品牌POP MART以及全新旗艦星巴克陸續開幕。現有餐飲品牌如勝博殿、涓豆腐、欣葉小聚、藏壽司等業績穩定成長，也讓餐飲樓層成為館內回流率最高區域之一。

目前台茂也適逢周年慶最後一波優惠，10／20前全館當日累計消費滿5,000元送500元（含400元商品券與100元餐飲券），消費滿5萬元再贈會員點數5,000點，限量500份。使用台北富邦台茂聯名卡分期累計滿12,000元，可再加贈200元商品券。會員兌點活動同步加碼，200點即可兌換200元商品券（原需700點），限量5,000份。

▲大江購物中心也重新改裝4000坪空間。（圖／各業者提供）

中壢大江購物中心去年完成55櫃位調整後，今年也以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為核心，重塑4,000坪共130櫃位，引進進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材、戶外運動用品及40多家全桃獨家品牌，調整新櫃數達全館40%，打造多元化的購物場域。

而大江購物中心也正舉行周年慶檔期回饋，10／26前全館指定店櫃消費滿5,000元送400元，化妝品、香氛及內衣櫃位消費滿3,000送300元，APP會員當日累計消費滿6,000元再加送100元。並針對高客單進行加碼回饋，珠寶、大家電與健康器材單筆消費滿萬元現折1,000元，鐘錶及小家電滿5,000元現折500元。點睛品、鎮金店、歐莉寶、大小家電、健康器材、化妝品、香氛及TENDAYS等指定店櫃，單筆消費(黃金商品除外)滿5萬、10萬與20萬元，分別加贈1,000元、3,000元與8,000元限量電子現金券。

