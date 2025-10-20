裕隆城2025營收上看57億！全齡友善規劃打造14萬會員「自然回流」的生活體驗

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲今年於裕隆城挑高中庭設置的幾米《月亮男孩》藝術裝置，成為網紅與來訪民眾必拍的新店地標之一。（圖／記者徐文彬攝，下同）

◎採訪：萬玟伶、曾雅玲
◎攝影：徐文彬

文／萬玟伶

自2023年開幕以來，裕隆城以穩紮穩打的表現奠定新北人氣指標，開幕首年即創下佳績，營收亦連年超標，今年更上看57億元，在雙北百貨與購物中心激戰的市場中，成功殺出重圍，成為少數能兼顧在地居民與外來客需求的購物商場！根據內部團隊觀察，裕隆城成立至今，除了吸引新店、文山、景美等周邊社區的家庭客群，來自中永和、板橋地區的來客數也持續增加，甚至有國際旅客針對館內的特色規劃慕名而來，成為新北觀光購物的重要據點。

打造不一樣的商場，讓生活重新回到線下
「我們想做出『不一樣的商場』，讓人喜歡來、常常來，最後覺得『必須來』。」擁有超過30年百貨商場運營經驗的商管部經理胡文龍表示，裕隆城的經營理念從一開始就決定走出不同於傳統百貨的路線，而是定位為「生活中心」，希望讓購物、餐飲、文化與休閒活動在同一場域發生，讓人自然地回到實體空間，找到貼近需求的生活節奏。

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲裕隆城商管部經理胡文龍。

「疫情過後，大家習慣了線上購物，促使人們走出門的反而是一種生活體驗。」抓準這樣的心態轉變，裕隆城在規劃上特別聚焦在餐飲規劃。「餐飲與生活行為緊密相關，是最貼近消費者的日常需求。」胡文龍精準指出，「人一天要吃三餐，你不會天天買衣服或化妝品，但你會天天吃飯（笑）。我們發現許多顧客已把裕隆城當作『後廚房』，中午來用餐、下午喝咖啡，晚上再與家人回到這裡用餐。」

裕隆城原先鎖定18至45歲的客群，但實際營運後發現，因新店周邊聚集許多軍公教與家庭客群，來客年齡層拉高至55歲。雖與預估有些許出入，對商場而言反而是正向訊號，「這個年齡層的消費能力更穩定，來店頻率也高！」

全齡友善×智慧便利　裕隆城利用空間設計創造生活體驗
走進裕隆城，映入眼簾的是六米寬的逛街廊道與挑高開闊的中庭空間，陽光自然灑落、視野通透，親子推車與行動輔具皆能自在通行。寬敞動線之間也隨處可見舒適座椅，讓走到腳痠的客人隨時都能歇腿休息。

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲六米寬廊道與高挑中庭的設計，儘管兩側設有其他裝置，親子推車與行動輔具仍能輕鬆通行。各處設置休憩座椅，也讓民眾隨時可停下腳步放鬆片刻。

曾深入研究日本商場規劃的胡文龍認為，若要讓家庭客群的停留時間拉長，設計初期就要特別重視親子與長輩友善設施的規劃。「高坪效不見得是最重要的考量，除了基本的座椅休憩區、哺乳室、無障礙廁所，我們甚至在接駁候車區都特別架設風扇，客人覺得舒服，下次就還想再來！」

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲挑高的商場空間，讓攀岩場也能進駐營運，提供在地民眾更多元化的體驗。

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲由胡文龍特別邀請前來設立據點的「木育森林」，主打DIY與木頭教育體驗，全木造的室內遊樂園包括盪鞦韆、木槍射擊、平衡衝浪等多達50種互動遊戲，寓教於樂的規劃不僅深受在地家庭客群歡迎，甚至也吸引香港、新加坡、日本觀光客特別前來體驗。

家庭客群自然也會延伸到停車問題。目前，裕隆城規劃汽車位約850席、機車位約900席，團隊也進一步與交通局合作，將周邊停車資訊整合進「裕隆城APP」，民眾不僅能即時查詢館內空位，連周邊停車場狀況也能同步掌握。「顧客來之前就知道哪裡有位、不必繞路找車位，幫忙減輕這份壓力，也能增加他們出門的意願。」

跨品牌點數加乘　百萬回饋換來高回訪率
除了空間體驗的優化，裕隆城也以數位工具深化會員經營。目前「裕隆城APP」整合了停車資訊、會員點數、電子優惠券與活動通知等功能，並設有「VVIP、VIP與一般會員」三階制度，提供不等的專屬優惠，建立起完整的客戶服務。

目前全館會員總數已突破14萬人，VVIP約1,500人、VIP約5,500人。VVIP會員每月可享500元餐飲金與6小時免費停車等優惠。胡文龍也透露，每月整體回饋成本接近百萬元，但顧客回訪率與消費力也帶來顯著提升。值得一提的是，在誠品、威秀的消費也能累積，實現點數跨場域折抵，形成加乘效應！吸引不少精打細算的消費者，特別選擇來到裕隆城消費。

▲▼ 裕隆城,新店,購物中心,商場,百貨,十四張,誠品,威秀 。（圖／裕隆城提供）

▲▼裕隆城亦積極與在地社區、學校合作，週末假期經常舉辦各式DIY體驗，如永生花、手作大福、包粽活動等，深受親子歡迎，現在不時就有學校或家長詢問近期是否有活動，足見累積口碑！（圖／裕隆城提供）

▲▼新店裕隆城社區活動-包粽子大福。（圖／裕隆城提供）

▲▼ 裕隆城,新店,購物中心,商場,百貨,十四張,誠品,威秀 。（圖／裕隆城提供）

▲▼強調「生活體驗」的裕隆城，在空間規劃上不全以高坪效為考量，以佔地約500坪、挑高12米的「實驗場」來說，可容納標準全場籃球賽、夏令營等大型活動，是結合運動與展演的多功能開放空間。（圖／裕隆城提供）

▲▼ 裕隆城,新店,購物中心,商場,百貨,十四張,誠品,威秀 。（圖／裕隆城提供）

餐飲、零售雙引擎驅動　2025年營收上看57億元
根據內部統計，裕隆城目前營收結構中，餐飲與零售占比各約38%，親子娛樂與休閒、居家生活各約12%，表現最亮眼的莫過於餐飲，平假日餐廳幾乎一位難求，市場的反應也讓裕隆城多次擴增餐飲服務的佔比，而零售品牌如日系家居、美妝選品與運動休閒店鋪，也持續創下業績新高。

2024年裕隆城整體業績持續成長，2025年挑戰 57億元營收新高，胡文龍樂觀表示，「我們9月結算已經做到43億，在Q4周年慶與節日的加持下，營收破57億已經是可預期的了！」

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 佔地約450坪的「樂米樂園」，打造百萬球池、彈跳蹦床、考古沙池等親子設施，是在地爸媽經常帶孩子來放電的選擇。

▲▼ 新店裕隆城專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

住宅與區域共榮，做大整體生活圈
針對外界持續關心，原本預計與裕隆城共同推動的住宅區開發進度，胡文龍表示，目前這屬於集團層級的長期規劃案，仍在評估階段，但尚未正式啟動。近年，十四張重劃區新市鎮開發案也備受討論，胡文龍相當期待此開發案能為周邊區域帶來更多人流與商機，「大家一起把餅做大，整個區域才能共榮共好。」

談及未來目標，胡文龍強調裕隆城「以人為核心、以體驗為本」的核心主軸不變，但團隊也開始思考「裕隆進一步打造百貨零售品牌」的可能性，讓商場經營不只是地產延伸，而是成為真正的「生活品牌」。

裕隆城, 新店, 購物中心, 商場, 百貨, 十四張, 誠品, 威秀

