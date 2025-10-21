fb ig video search mobile ETtoday

《暴君的廚師》李彩玟褪去龍袍竟是穿搭高手！私服穿搭男友感爆棚

文／美人圈

在Netflix爆火穿越劇《暴君的廚師》中飾演冷血的朝鮮君主「李憲」一角的李彩玟人氣狂飆！雖然在劇裡霸氣演繹暴君角色，但當他褪下龍袍回到現實生活，卻搖身一變成了私服穿搭高手！他的日常風格以「男友感穿搭」最吸睛，常見寬鬆T恤、率性西裝外套、休閒牛仔等單品，將中性俐落與隨性舒適拿捏得恰到好處。不靠繁複裝飾，就能展現灑脫又時髦的氛圍，完全是女生看了心動、男生也會想模仿的時尚範本。本篇就來揭曉歐爸的穿搭公式，新手照抄就對了。

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟《暴君的廚師》中飾演冷血的朝鮮君主「李憲」一角人氣狂飆。（圖／IG@tvn_drama）

《暴君的廚師》李彩玟穿搭技巧：袖子刻意捲幾折，自然拉長手臂比例

明明是同一件T恤，李彩玟卻能穿出不一樣的時髦感，秘訣就在於「折袖子」！他會把袖子刻意往上捲兩到三摺，瞬間讓造型更隨性俐落，同時拉長手臂比例，增添輕鬆卻精緻的氛圍。如果你和李彩玟一樣練出結實的二頭肌，這個小技巧更能自然展現手臂線條，低調卻超加分，既不會顯得太刻意，又能瞬間提升穿搭層次感。

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟T恤穿搭。（圖／IG@l.c.m____，下同）

《暴君的廚師》李彩玟穿搭技巧：同色系穿搭顯高又顯瘦

穿搭新手第一次跟心儀女孩約會該怎麼穿才能降低出錯率，不妨學李彩玟以「同色系單品」做搭配！上下身延續同一色調，能在視覺上形成「一條線」的延伸感，讓身形比例瞬間拉長，看起來更高挑、修長，對矮個男很友好。只要抓住一個主色調就能完成造型，即使是小白也能輕鬆駕馭，怎麼穿都協調。建議剛開始可以從中性色（米白、灰、黑）著手，隨便搭都給人一種低調卻高級的氛圍！

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

《暴君的廚師》李彩玟穿搭技巧：善用小配件加分

仔細觀察會發現李彩玟幾乎都是以衣櫃基本款出鏡，但整體卻不顯得無聊！究竟是怎麼做到的？其實善用尋常小配件像是：眼鏡、棒球帽、絲巾、包包等，小小點綴就能讓原本簡單的穿搭立刻有了重點。這種「以小博大」的技巧，不僅能凸顯個人風格，也讓整體造型看起來更完整、更有時尚氛圍。李彩玟用小配件畫龍點睛的功力，也難怪會成為許多人心中的穿搭範本。

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

《暴君的廚師》李彩玟穿搭技巧：衣服下襬紮進去顯腰身

學李彩玟把衣服下襬隨性紮進去，是最簡單又實用的穿搭小技巧！這樣不僅能立刻拉高腰線，讓雙腿比例看起來更修長，還能修飾身材曲線，營造出明顯的腰身線條。特別是對於寬鬆上衣或襯衫來說，紮進去能避免「臃腫」感，整體造型更俐落有型。再搭配高腰褲或牛仔褲，瞬間就能達到顯高、顯瘦又有精緻感的效果。

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

《暴君的廚師》李彩玟穿搭技巧：多層次疊穿不無聊

韓系歐爸最拿手的穿搭技巧，絕對少不了「多層次疊穿」！透過T恤、襯衫、針織外套、西裝外套層層搭配，不僅能增加視覺上的豐富度，還能修飾身形，讓整體造型看起來更高挑有型。尤其是利用長短不一的單品，像是簡單白T配搶眼花色針織外套，或是寬鬆襯衫搭貼身內搭，立刻營造出隨性卻精緻的氛圍。這種「看似不經意卻很用心」的搭配，正是李彩玟身上最迷人的穿搭魔力。

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

▲李彩玟 。（圖／翻攝自IG）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 保暖, 暴君的廚師, 穿搭, 李彩玟

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

