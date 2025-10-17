Bottega Veneta在台南開了最美新店！限定ANDIAMO毛毛包、質感香氛報到

記者鮑璿安／台南報導

Bottega Veneta於台南新光三越新天地正式揭幕全新概念專門店，整體空間呈現自然光影的流動感，彷彿走進義大利職人手工坊，內部選用手工打磨的「威尼斯水磨石」與細緻木質牆面，並結合曲線玻璃與訂製家具，成為南台灣時尚迷的必訪之地，《ET FASHION》也特別整理出店內的話題單品和亮點！





▲Bottega Veneta於台南新光三越新天地正式揭幕全新概念專門店，整體空間呈現自然光影的流動感，彷彿走進義大利職人手工坊 。（圖／品牌提供）

門市以工藝與建築為靈感，將低調奢華精神注入空間設計，整體以溫潤胡桃木搭配威尼斯石材構成對比，入口框架以圓弧木材勾勒，延伸至內部柔和燈光與流線層次，營造專屬於Bottega Veneta的靜謐氛圍。店內配置獨立休憩區，搭配品牌代表性的雲朵皮革沙發與圓潤木質桌椅，打造舒適而親密的購物體驗。





▲限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta台南新光三越新天地專門店此次改裝除了呈現更加完整的包款、鞋履以及配件單品之外，也首度引入時裝系列，還特別帶來限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包。運用高級長毛羊皮打造，並採用深藍色丹寧布料結合毛呢質感，展現柔軟與結構之間的平衡。Andiamo以結飾金屬鏈條為亮點，兼具實用與時尚；而Pinacoteca則以更柔軟的線條詮釋日常隨性，無論搭配休閒或正式造型皆能呈現現代義式風格，結合蓬鬆質地，是寒冬中最具話題的高質感選擇。





▲同步推出全新頂級香氛系列「MEZZANOTTE」，檜木物語Hinoki，NT$16,100 。（圖／品牌提供）

此外，品牌同步推出全新頂級香氛系列「MEZZANOTTE」，以「午夜」為靈感，展現深邃、沉穩又感性的香氣。系列共三款香氛：「檜木物語 Hinoki」融合西伯利亞冷杉香脂與日本檜木氣息，宛如漫步古樹林間；「早安午夜 Goodmorning Midnight」以沉香木與玫瑰為基調，散發節慶般的愉悅氣息；「黎明將至 Almost Dawn」則以白松露、香草與法國栗木交織出晨光初現的溫柔氛圍。香氛瓶身本身就是藝術品等級，延續Bottega Veneta的威尼斯工藝傳統，以有機線條玻璃搭配黑色Marquina大理石瓶座，細節間流露出品牌對工藝美學的執著。

同場加映

早在1947年，Balenciaga 先生便以首款經典香水「Le Dix」 在時尚界留下嗅覺印記，時隔超過半世紀，Balenciaga 宣佈正式啟動全新香氛系列！以十款獨特香精開啟嗅覺的新篇章，同時也是對 Cristóbal Balenciaga 百年傳承的深刻致敬。法文中「Le Dix」意為「十」，同時也是指涉 Balenciaga 歷史上的巴黎總部 —— 喬治五世大道10號。品牌經過15年檔案研究，透過高精度掃描技術，將這支經典之作的瓶身、標籤細節都完整重現，搭配球形玻璃瓶蓋與手工絲帶，再現當年的優雅與精緻。值得一提的是，新系列特意以仿舊蝕刻包裝營造歲月痕跡，將工業灰外盒與復古設計融合，形成時間交錯的雙重隱喻。





▲品牌經過15年檔案研究，透過高精度掃描技術，將這支經典之作的瓶身、標籤細節都完整重現 。（圖／品牌提供）