追韓劇當然要配韓食！跟著《暴君的廚師》吃遍超道地韓式料理

文／MENU美食誌

香噴噴的韓食，怎麼能隔著螢幕口水直流呢！超道地韓式料理通通在這裡。

三兄弟韓式碳烤

台北市中山區

以家族經營為特色的正宗韓式餐廳，傳承了韓國傳統美食的精髓，並融入了家常風味，每日小菜不同，都是無限供應，推薦生醃螃蟹、海鮮煎餅、韓式水涼麵。

▲三兄弟韓式碳烤。（圖／美食客梨提供）

豆豆里 DODOLI（永康旗艦店）

台北市大安區

裝潢風格簡約，主打韓式豆腐鍋，有近20種的鍋類可選擇，小菜可以無限續加，推薦帶骨烤牛小排、泡菜嫩豆腐鍋、石鍋拌飯、韓式冷麵、煎餅、辣炒年糕。

▲豆豆里 DODOLI。（圖／美食客永康街仙女提供）

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞 北車店

台北市中正區

正宗韓式炸雞聞名的全球連鎖餐廳，以家鄉釜山風味為特色，提供三種經典口味的炸雞，和許多韓式美食，推薦無骨雞腿經典洋釀、雞翅招牌蒜醬、韓式五花肉。

▲Bonchon Chicken 本村韓式炸雞。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

Yache韓式蔬食

台北市中山區

主打多樣化的蔬食料理，選用新鮮的食材，保留韓式料理的經典美味，五樣小菜皆可無限續加，推薦馬鈴薯嫩豆腐鍋、咸興冷麵、天使炸物拼盤和松露野菇煎餅。

▲Yache韓式蔬食。（圖／美食客Bonnie提供）

輪流請客 x GLAMAIR 韓式餐廳 二號店

新北市新店區

採用大片玻璃與落地窗設計，主打道地並具獨創性的韓式料理，會不定期開發新菜色，提供六種不同的韓式小菜，推薦招牌的雙起司馬鈴薯餅、馬鈴薯燉排骨湯。

▲輪流請客 x GLAMAIR 韓式餐廳。（圖／美食客Andrea提供）

本家長壽村

台北市大安區

台灣第一間的人蔘雞專賣店，提供許多正宗的韓國料理，採預約制的餐點，主打人蔘雞鍋耙粥，雞肉當日新鮮現宰，推薦蔥山炸雞、馬鈴薯豬骨湯、炸醬麵。

▲本家長壽村。（圖／美食客Fatty 日嚐去哪吃提供）

延伸閱讀

微冷天氣最對味！精選這六間雙北必吃拉麵帶你一碗入秋，趕快收藏起來！



平溪美食攻略，放完天燈別忘了享受鐵道美食！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。