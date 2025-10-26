fb ig video search mobile ETtoday

追韓劇當然要配韓食！跟著《暴君的廚師》吃遍超道地韓式料理

>

文／MENU美食誌

香噴噴的韓食，怎麼能隔著螢幕口水直流呢！超道地韓式料理通通在這裡。

三兄弟韓式碳烤
台北市中山區

以家族經營為特色的正宗韓式餐廳，傳承了韓國傳統美食的精髓，並融入了家常風味，每日小菜不同，都是無限供應，推薦生醃螃蟹、海鮮煎餅、韓式水涼麵。

▲韓食 。（圖／美食誌提供）

▲三兄弟韓式碳烤。（圖／美食客梨提供）

豆豆里 DODOLI（永康旗艦店）
台北市大安區

裝潢風格簡約，主打韓式豆腐鍋，有近20種的鍋類可選擇，小菜可以無限續加，推薦帶骨烤牛小排、泡菜嫩豆腐鍋、石鍋拌飯、韓式冷麵、煎餅、辣炒年糕。

▲韓食 。（圖／美食誌提供）

▲豆豆里 DODOLI。（圖／美食客永康街仙女提供）

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞 北車店
台北市中正區

正宗韓式炸雞聞名的全球連鎖餐廳，以家鄉釜山風味為特色，提供三種經典口味的炸雞，和許多韓式美食，推薦無骨雞腿經典洋釀、雞翅招牌蒜醬、韓式五花肉。

▲韓食 。（圖／美食誌提供）

▲Bonchon Chicken 本村韓式炸雞。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

Yache韓式蔬食
台北市中山區

主打多樣化的蔬食料理，選用新鮮的食材，保留韓式料理的經典美味，五樣小菜皆可無限續加，推薦馬鈴薯嫩豆腐鍋、咸興冷麵、天使炸物拼盤和松露野菇煎餅。

▲韓食 。（圖／美食誌提供）

▲Yache韓式蔬食。（圖／美食客Bonnie提供）

輪流請客 x GLAMAIR 韓式餐廳 二號店
新北市新店區

採用大片玻璃與落地窗設計，主打道地並具獨創性的韓式料理，會不定期開發新菜色，提供六種不同的韓式小菜，推薦招牌的雙起司馬鈴薯餅、馬鈴薯燉排骨湯。

▲韓食 。（圖／美食誌提供）

▲輪流請客 x GLAMAIR 韓式餐廳。（圖／美食客Andrea提供）

本家長壽村
台北市大安區

台灣第一間的人蔘雞專賣店，提供許多正宗的韓國料理，採預約制的餐點，主打人蔘雞鍋耙粥，雞肉當日新鮮現宰，推薦蔥山炸雞、馬鈴薯豬骨湯、炸醬麵。

▲韓食 。（圖／美食誌提供）

▲本家長壽村。（圖／美食客Fatty 日嚐去哪吃提供）

延伸閱讀

微冷天氣最對味！精選這六間雙北必吃拉麵帶你一碗入秋，趕快收藏起來！

平溪美食攻略，放完天燈別忘了享受鐵道美食！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 暴君的廚師, 韓式料理, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則 林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協 國外爆紅的「One In, One Out」省錢法　用一個原則讓存款跟生活都升級了 萬聖節首飾不只一年戴一次　Pandora聯名迪士尼俏皮款超好搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面